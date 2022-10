NIS: o que é, quem tem direito e como consultar o Número de Inscrição Social

Número de Identificação Social (NIS) é uma numeração que consiste em um cadastro que o Governo Federal realiza para conseguir identificar se um cidadão deve ou não receber benefício social.

Sendo assim, saber o número do NIS e se tem direito aos benefícios sociais é fundamental para qualquer investidor organizar as suas finanças.

O que é NIS?

NIS é o número de registro que a Caixa Econômica Federal faz dos cidadãos para que o empregador cadastre seus funcionários de forma online facilmente, garantindo assim os seus direitos trabalhistas. Assim, com essa numeração, é possível saber a quais benefícios sociais ele tem direito.

Portanto, caso questionem o que é NIS, basta informar que é um número que o governo dá aos trabalhadores para facilitar o seu recebimento de benefícios do governo.

Por exemplo: é possível citar o caso do recebimento e o recolhimento do Seguro Desemprego, do abono salarial, do FGTS e da aposentadoria - vale notar, no entanto, que a aposentadoria governamental não impede que uma pessoa faça investimentos para a aposentadoria e tenha uma vida mais confortável no futuro.

Dessa forma, pode-se ver que saber o número do NIS é muito importante para todos os trabalhadores, pois garante que seus direitos sejam garantidos.

Como funciona o NIS?

O número do NIS consiste em uma sequência numérica com um total de 11 dígitos. Essa numeração está presente em documentos, como é o caso da Carteira de Trabalho.

O significado do NIS pode ser confuso para alguns, mas basta entender que essa numeração é pessoal de cada trabalhador, e facilita a sua identificação na hora de receber seus direitos.

Vale notar, no entanto, que o cadastro do NIS não deve ser feito pelo trabalhador: ele pode apenas atualizar e manter os dados presentes no seu registro.

Assim, para cadastrar o NIS, é preciso ir em uma unidade da Caixa ou, para o caso de pessoas que recebem o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), na prefeitura de sua cidade.

Sem essa numeração, não é possível receber benefícios e direitos trabalhistas. Com o número, no entanto, é possível sacar os benefícios através da Caixa Econômica Federal.

Por exemplo: com o cadastro, o trabalhador pode sacar seu seguro desemprego para arcar com suas despesas ou até mesmo para deixá-lo rendendo no CDB ou poupança.

Por que saber o NIS é importante?

Uma das perguntas mais comuns de todo trabalhador quando se fala em direitos trabalhistas é: “como saber meu NIS?”. Afinal, muitos nem sabem que esse número existe ou não prestam atenção nele.

No entanto, é muito importante ter esse número guardado para conseguir acesso aos benefícios sociais a que se tem direito. Por isso é fundamental ter a numeração do NIS.

É impossível, ainda, consultar calendários de pagamentos desses benefícios sem ter esse número. Dessa forma, não é possível saber quando cai o seguro desemprego para conseguir usá-lo nas despesas do dia ou investir em renda fixa, por exemplo.

Além disso, as instituições financeiras que mantêm os programas sociais do governo podem, através da análise desse número, evitar que ocorram fraudes e que recursos públicos sejam tomados de forma errada.

Quais serviços posso consultar com o NIS?

Entre os serviços que pode consultar com o NIS, estão os seguintes:

Saldo do FGTS;

Parcelas do Seguro-Desemprego;

Abono salarial;

Aposentadoria.

Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).

Ou seja: é muito útil consultar o NIS para poder saber mais sobre essas informações e conseguir colher os seus benefícios da forma apropriada.

Além disso, o recebimento de algum desses valores pode até ser útil para começar a investir, pois é possível até mesmo investir com pouco dinheiro.

Como saber o número do NIS?

Talvez a pergunta “como saber o número do NIS?” seja a mais comum para todo aquele que busca mais informações sobre a numeração.

Por isso, separamos as principais formas de como consultar o NIS:

Carteira de Trabalho;

Carteira de Trabalho Digital;

Cartão do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família);

Meu INSS;

Extrato do FGTS;

Cartão cidadão.

Carteira de Trabalho

Muitos têm dúvidas sobre onde fica o NIS na carteira de trabalho. De fato, é possível achar o NIS na primeira página deste documento, juntamente com outros dados do trabalhador (foto, número do PIS/PASEP, data de nascimento e outros).

Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho Digital, acessada online através de aplicativos, também contém o número do NIS logo no início. Esse aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS.

Cartão do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família)

O número do NIS também está identificado no cartão do Auxílio Brasil (anteriormente conhecido como Bolsa Família), logo abaixo do nome do trabalhador.

Meu INSS

Através do site Meu INSS, é possível consultar o NIS pelo CPF rapidamente. Para isso, basta cadastrar uma senha no site e seguir os passos necessários até poder fazer a consulta.

Extrato do FGTS

Há, ainda, a opção de olhar o extrato FGTS e consultar, além do saldo e das movimentações feitas na conta, os dados do NIS. Para isso, basta fazer um login com CPF e senha que o NIS e os dados referentes ao FGTS serão mostrados.

Cartão cidadão

Por fim, no Cartão Cidadão, emitido pela Caixa, consta também o número do NIS (e também o PIS!). No entanto, a sua sequência numérica não inclui os dígitos do cartão aqui.

Quem pode ter o NIS?

É muito importante saber quem pode ter o NIS, pois este número não existe para todo cidadão: ele é voltado apenas para alguns grupos de pessoas.

Assim, quem tem direito ao NIS são:

Trabalhadores de empresas, cooperativas ou empregador pessoa física;

Beneficiários de Políticas Públicas;

Diretores não-empregados;

Beneficiários de Programas Sociais.

Ou seja: a inscrição no NIS tem a função de constatar que o indivíduo recebe ou receberá algum benefício social em algum momento.

Com esse montante, é possível até mesmo saber como começar a investir, ainda que seja em pouca quantidade. Assim, é possível aumentar a educação financeira do brasileiro.

