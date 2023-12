Melhores Fundos para investir em 2024

Neste artigo, entenda mais sobre os melhores fundos de investimento, destacando estratégias, gestores renomados e perspectivas de retorno.

Descubra as principais opções para potencializar seus investimentos em 2024 com lições valiosas para orientar suas decisões financeiras no próximo ano.

Como investir em fundos de investimentos?

Investir em um fundo requer a aquisição de cotas por meio de bancos ou corretoras, sendo crucial compreender que os valores dessas cotas variam diariamente, refletindo o desempenho do fundo.

Caso o investidor opte por vender as cotas, a marcação a mercado influencia o preço do ativo, podendo resultar em lucro ou prejuízo.

Para uma escolha informada, é aconselhável procurar instituições que distribuem fundos, avaliando as opções que atendem às necessidades do investidor. A avaliação do perfil do investidor também é recomendada para determinar a adequação dos fundos.

A análise da política de investimento, presente na lâmina e no regulamento da carteira, é crucial, assim como observar o histórico do fundo e do gestor durante os períodos de instabilidade de mercado.

Consultar a classificação de qualidade atribuída por instituições, examinar taxas como a taxa de administração, e compreender valores e condições são passos essenciais.

Além disso, é fundamental identificar as condições de resgate para garantir a disponibilidade financeira quando necessário.

Por último, compreender o nível de risco do fundo, abrangendo tanto o risco de crédito quanto o de mercado, é crucial para uma tomada de decisão consciente.

Quais são os tipos de fundos de investimento?

Existem vários tipos de fundos de investimento, cada um com sua alocação de ativos própria e estratégia diferenciada. Confira os principais tipos de fundos de investimentos abaixo:

1. Fundo de Ações

Os fundos de ações investem em ações de empresas listadas na bolsa, sendo ideais para perfis de investidores agressivos. Embora apresentem forte volatilidade, oferecem potencial de ganhos significativos através do mercado de ações, que pode conter boas opções para se investir em 2024.

2. Fundo de Renda Fixa

Os fundos de renda fixa direcionam recursos para títulos como os do Tesouro Direto e debêntures de empresas privadas. Recomendados para investidores conservadores, esses fundos oferecem segurança devido ao risco reduzido, embora tenham perspectivas de rentabilidade mais modestas.

3. Fundo Cambial

Fundos cambiais investem em ativos vinculados a variações de moedas, como dólar e euro. Indicados para perfis arrojados, visam ganhos ou proteção contra ativos correlacionados de maneira inversa.

4. Fundo de Previdência Privada

Além dos tipos mencionados, existem fundos de previdência privada, como PGBL e VGBL, cada um com peculiaridades tributárias. PGBL é indicado para quem declara completo, permitindo deduções, enquanto VGBL é mais adequado para o modelo simplificado.

5. Fundo Multimercado

Fundos multimercado permitem a alocação em diferentes ativos e mercados, proporcionando diversificação. Recomendados para investidores moderados ou agressivos, sua flexibilidade permite estratégias variadas.

6. Fundo Imobiliário

Fundos imobiliários investem em empreendimentos como shopping centers e ativos ligados ao mercado imobiliário. Classificados em tijolo, papel e híbridos, oferecem diferentes níveis de risco e retorno. Fundos Imobiliários podem, em 2024, ser boas opções para investir.

7. ETFs

Os Exchange Traded Funds (ETFs) são fundos negociados em bolsa que replicam o desempenho de índices como o Ibovespa. São cestas de ativos que acompanham índices de ações ou renda fixa.

8. Outros Fundos de Investimento

Há variedade nos fundos de investimento, incluindo curto prazo, dívida externa e referenciados, cada um com características específicas, como prazos, composição de ativos e benchmarks.

O melhores fundos para investir em 2024

Veja alguns dos melhores fundos para se investir no ano de 2024, seguindo a orientação dos especialistas do BTG Pactual.

1. BTG Debêntures Incentivadas Infra Inflação

O BTG Debêntures Incentivadas Infra Inflação é um fundo de renda fixa que concentra seus investimentos em debêntures incentivadas de empresas em projetos de infraestrutura.

A equipe de gestão do BTG Pactual realiza extensa cobertura e pesquisa para identificar as melhores oportunidades no mercado de debêntures, priorizando a relação risco x retorno e evitando perdas de capital.

Com as altas taxas de juros, especialmente em componentes inflacionários, o fundo se destaca pela atratividade em termos de rendimentos e ganhos de capital a médio prazo. Os retornos são isentos de Imposto de Renda, ampliando os benefícios para o investidor.

2. Oaktree Global Credit Access

O Oaktree Global Credit Access é um fundo de renda fixa global que incorpora as principais estratégias de investimento da Oaktree Capital, liderada por Howard Marks, renomado investidor com mais de 40 anos de experiência.

Sob a liderança de Bruce Karsh, o fundo investe em diversos subsegmentos do crédito global, como títulos corporativos, crédito estruturado e mercados emergentes.

A abordagem contracíclica e a pesquisa fundamentalista guiam suas decisões, aproveitando oportunidades nos mercados de crédito, especialmente em um cenário de taxas de juros elevadas globalmente, oferecendo potencial de retorno atrativo.

3. Absolute Vertex Previdência

O Absolute Vertex Previdência é um fundo de previdência que adota a estratégia macro principal da Absolute, conhecida por seus retornos consistentes e excelente ajuste de retorno ao risco.

O fundo investe nos mercados de juros (com investimentos atrelados às principais taxas de juros), ações e moedas, tanto locais quanto globais, combinando visões macroeconômicas detalhadas com análises técnicas de mercado.

Em meio à incerteza econômica, a diversificação da carteira é enfatizada, permitindo ao fundo navegar em ambientes turbulentos e aproveitar assimetrias de preço e oportunidades globais.

A equipe diferenciada, expertise e consistência da Absolute contribuem para gerar retornos ajustados a risco a longo prazo, destacando-se em cenários desafiadores.

Vale a pena investir em fundos de investimento?

Investir em fundos de investimento apresenta diversas vantagens que podem ser consideradas na decisão de alocação de recursos. A diversificação é uma característica fundamental, pois os fundos reúnem uma variedade de ativos, sendo adequados para diferentes perfis de investidores.

A gestão especializada é outra vantagem significativa, proporcionando aos investidores o acesso a profissionais dedicados ao estudo do mercado financeiro e à identificação de oportunidades.

A possibilidade de acessar indiretamente ativos destinados a investidores menos comuns, ou com valores mínimos elevados, é uma vantagem adicional.

Isso permite, por exemplo, investir em ações de empresas com custos unitários elevados ou em ativos estrangeiros que normalmente só estariam disponíveis para investidores institucionais.

Ao escolher um fundo, é crucial considerar o perfil do investidor, definindo o nível de risco aceitável. A análise das taxas, em relação ao potencial de ganho e ao risco, é outro aspecto relevante.

Avaliar o desempenho histórico do fundo e a experiência do gestor contribuem para uma decisão informada.

Por fim, embora os fundos ofereçam vantagens substanciais, cada investidor deve avaliar cuidadosamente esses aspectos antes de decidir, considerando seu perfil, objetivos financeiros e apetite ao risco.

