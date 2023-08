Melhor maquininha de cartão: como escolher a melhor maquininha para o seu negócio

É fácil entender o sucesso das maquininhas de cartão no Brasil. De acordo com os dados mais recentes do Banco Central a respeito do tema, nada menos do que 431 milhões de cartões de crédito foram emitidos no país até o ano passado. Desse total, 209 milhões estão ativos — número que comprova o quanto os brasileiros aderiram aos cartões de crédito como meio de pagamento.

Não à toa, a quantidade de pessoas que carrega mais de um na carteira é imensa. Uma pesquisa do Serasa constatou que 24% da população possui um único cartão e o mesmo percentual tem dois. Cerca de 22% têm três. Quase 13% dos brasileiros fazem uso de quatro, enquanto 17% administram cinco ou mais. Analisando esses dados de outra forma, dá para concluir o seguinte que 52%, ou mais da metade da população, utilizam três ou mais cartões no dia a dia.

A pesquisa do Serasa também se debruçou sobre os motivos que levam os brasileiros a acumular cartões. Uma das descobertas mais chamativas é que 35% dos entrevistados afirmaram que a principal motivação é a busca por mais crédito. Em muitos casos, o limite de um único cartão não é suficiente para atender às necessidades de compras e gastos mensais.

Já 20% dos participantes da pesquisa alegaram que possuir mais de uma unidade aumenta a segurança financeira. Faz sentido: com opções adicionais, eles estão mais bem preparados para enfrentar eventuais emergências e imprevistos. Para 19% dos brasileiros, vários cartões são sinônimo de maior organização financeira.

Nesse cenário, empreendedores que não dispõem de uma maquininha de cartão de crédito e débito provavelmente estão deixando de fazer muitos negócios. Equipamentos do tipo, apesar do crescente sucesso do Pix, se converteram em ferramentas essenciais para alavancar empresas dos mais variados tamanhos e setores. Permitem, afinal, concluir transações com cartões de crédito e débito de forma rápida e segura.

Qual a melhor maquininha de cartão? Saiba escolher

Não sabe qual é a melhor maquininha para o seu empreendimento? Para bater o martelo na mais indicada para o seu perfil, a primeira dica é comparar as taxas e as tarifas oferecidas, elas variam significativamente de operadora para operadora.

Existem diferentes tipos de taxas: de adesão, de aluguel ou compra do aparelho, de transação (porcentagem sobre cada venda) e de antecipação de valores, para quem quer receber os valores das vendas antes do prazo estipulado. Compare as taxas de diferentes fornecedores e verifique quais delas se adequam melhor ao seu volume de transações e ao seu fluxo de caixa.

Outro passo fundamental é se deter sobre os diversos tipos de tecnologia oferecidos. A maquininha com fio só se conecta à internet por meio de cabo ou Wi-Fi. Só é indicada, portanto, para negócios com pontos de vendas fixos e com alto volume de transações — é o caso de supermercados, padarias e demais empreendimentos nos quais os clientes costumam ir até o caixa.

Já as maquininhas sem fio dependem da internet de smartphones, com os quais se conectam via Bluetooth. São ideais para negócios com delivery, por exemplo, ou que participam de feiras.

Cada vez mais comuns, as maquininhas que aceitam pagamento por aproximação conferem agilidade ao atendimento e colocam o empreendimento em outro patamar. E ainda há as chamadas maquininhas virtuais, aplicativos que permitem que os empreendedores gerem links de pagamento, enviados diretamente para os clientes de vendas pelo WhatsApp.

Há outros diferenciais que precisam ser observados, no entanto. Uma maquininha com suporte técnico faz toda a diferença. Para não ser pego de surpresa, pesquise as avaliações de outros empreendedores sobre a qualidade do atendimento oferecido por cada operadora. Como a segurança das transações é fundamental, dê preferência a empresas reconhecidas no mercado.

Alguns aparelhos oferecem integração com sistemas de gestão, permitindo uma visão mais completa do negócio, além de facilitar a gestão de estoque, vendas e finanças. Registre-se que algumas operadoras fazem o parcelamento do valor do aparelho, o que pode se mostrar vantajoso para empreendedores que estão começando. Por fim, não se esqueça do volume de vendas que você estima concluir todo mês — se for muito pouco expressivo, uma maquininha muito sofisticada pode não compensar.

A Point Mini NFC 1, do Mercado Pago, aceita pagamentos por aproximação (débito e crédito), Pix e QR code. Envia o comprovante por SMS, inclui conta digital e cartão gratuito e oferece 3 anos de garantia e frete grátis. A conexão é feita com celular, via Bluetooth, e a bateria dura 10 horas. Essa maquininha custa 12x de R$ 2,49, sem juros, ou R$ 29,90 à vista.

Já a Point Pro 2, também do Mercado Pago, permite a impressão de comprovantes e sai por R$ 202,80, à vista, ou por 12x de R$ 16,90, sem juros. Aceita cartões de débito e crédito e pagamento via QR code e Pix e inclui conta digital e cartão gratuito. Tem 3 anos de garantia, frete gratuito e plano de dados 3G grátis e Wifi. A duração da bateria? Cerca de 24 horas. Faltou falar que o Mercado Pago não cobra mensalidade e concede empréstimo na hora, sob medida.