Margem de lucro: o que é? Como calcular? Qual é a ideal?

Pensar em vendas e lucro todo empreendedor pensa — e não raro 24 horas por dia. Nem todos, porém, se empenham em calcular a margem de lucro do próprio negócio corretamente, o que são outros quinhentos. Para começo de conversa, muita gente não tem uma resposta clara para duas perguntas estratégicas para qualquer negócio. A primeira delas: o que é margem de lucro? E a segunda: como calcular a margem de lucro?

O que é margem de lucro?

Estamos falando de um indicador que fornece uma fotografia clara da saúde financeira de qualquer empresa. E que se revela um guia inestimável para orientar estratégias de vendas e maximizar a lucratividade. Expressa em forma de porcentagem, a margem de lucro indica quanto dinheiro você está gerando com vendas de produtos ou serviços. Em outras palavras, ela demonstra a relação entre o lucro obtido e a receita total, oferecendo um panorama abrangente da saúde financeira da companhia.

Este indicador também desempenha um papel crucial na precificação dos produtos, pois influencia diretamente as estratégias de vendas e decisões relacionadas a investimentos e corte de gastos. Ao entender a margem de lucro, os empreendedores podem fazer escolhas com mais segurança, baseados em dados sólidos que refletem a realidade financeira do negócio.

Como calcular a margem de lucro?

O lucro nada mais é do que o resultado positivo do fluxo financeiro da empresa. Representa a quantia que sobra após a subtração de todos os custos necessários para manter a companhia em operação. A receita, que abrange a soma das vendas de produtos e serviços, é a base sobre a qual o lucro é construído.

Quando as despesas excedem a receita, a empresa — ou o empreendedor — enfrenta prejuízo em vez de lucro. Essa situação demanda reajustes nas contas e possíveis modificações estratégicas para restaurar a rentabilidade. A precificação de produtos desempenha um papel crucial, tornando-se uma ferramenta para equilibrar a balança financeira.

Dá para obter 100% de lucro? Só se não houvesse custos operacionais. Toda empresa enfrenta despesas fixas e variáveis que impactam o lucro. Embora atingir 100% de lucro seja um objetivo inalcançável, otimizar os custos operacionais é algo que todo mundo pode fazer. Minimizar despesas sem comprometer a qualidade do produto é o caminho ideal para aumentar os ganhos.

Como não errar na hora de calcular a margem de lucro

A fórmula é simples. Basta dividir o lucro bruto pela receita total e multiplicar por 100. Para ilustrar, consideremos uma empresa que registra um faturamento mensal de R$ 5 mil e custos totais de R$ 1,5 mil. Nesse caso, o lucro bruto foi de R$ 3,5 mil, certo? A margem de lucro bruto, portanto, é de 70%, como se vê a seguir:

R$ 3,5 mil (lucro bruto) ÷ R$ 5 mil (receita) x 100 = 70% (margem bruta).

Convém lembrar que margem bruta e a margem líquida são indicadores distintos. A primeira examina a rentabilidade das vendas, enquanto a margem líquida avalia a rentabilidade da empresa considerando todas as despesas. Para descobrir qual é sua margem de lucro líquida é preciso incluir na mesma conta todos os impostos e custos variáveis.

Qual é a margem de lucro ideal?

Depende de uma série de variáveis. A verdade é que uma boa margem de lucro empresarial varia de setor para setor.

Na hora da precificação, é preciso avaliar diversos fatores como o porte da empresa, o tamanho do mercado e a demanda pelos produtos ou serviços oferecidos. Uma dica de ouro é acompanhar as margens de lucro da sua empresa mensalmente, sempre levando em conta todos os gastos — da compra de matéria-prima aos custos de produção e despesas com marketing.

As vantagens de fazer simulação de vendas com a maquininha

Fazer uma simulação de vendas com a maquininha de débito ou crédito é um passo importante para manter as margens de lucro a salvo. Isso porque hoje em dia quase todo mundo faz negócios com equipamentos do tipo. Mais: o uso de maquininhas envolve taxas que podem variar de acordo com o valor e a forma de pagamento, seja débito à vista, crédito parcelado ou crédito à vista.

Quem não faz uma simulação de vendas com a maquininha antes de bater o martelo nos preços corre o risco de sair no prejuízo. Se você não levar em consideração a taxa cobrada, afinal, poderá ficar com pouca ou nenhuma margem de lucro — e quem quer trabalhar de graça? Para encurtar: a simulação é essencial para organizar a gestão financeira e para que você possa oferecer condições mais atrativas aos clientes e não comprometer seu faturamento. Trata-se de mais um cálculo simples. Basta multiplicar o valor da venda pelo percentual da taxa em jogo.