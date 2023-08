Google Meu Negócio: como usar e como criar um perfil

Todo empreendedor deseja que a marca de sua empresa seja conhecida por cada vez mais clientes. No meio digital, uma ferramenta lançada em 2014 pode ajudar nisso: o Google Meu Negócio.

Essa ferramenta poderá ajudar os clientes a obter mais informações sobre seu negócio, aumentando a exposição da marca. Mas afinal, o que é Google Meu Negócio e como criar um perfil? Acompanhe a seguir.

O que é o Google Meu Negócio?

O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita que ajuda empresas a gerenciar sua presença online no Google Search e no Google Maps. Com ele, é possível adicionar informações sobre a empresa, como endereço, horário de funcionamento, telefone, site, imagens, além de responder às avaliações e às perguntas de clientes.

Isso aumenta a procura online, atraindo mais clientes e melhorando o relacionamento com eles. Assim, é uma forma eficiente e econômica de gerenciar a presença no âmbito digital. Recomenda-se que empresários utilizem o Google Meu Negócio para aumentar a visibilidade e melhorar o relacionamento com seus clientes.

Como funciona o Google Meu Negócio?

O Google Meu Negócio funciona como uma biblioteca de informações sobre as empresas. Ao pesquisar pelo nome de uma empresa específica, o Google fornece todos os detalhes relacionados a ela.

Por outro lado, quando a pesquisa envolve um serviço, produto ou setor, o Google exibe uma lista de empresas próximas, que estão relacionadas àquela pesquisa específica.

Dessa forma, essas empresas são exibidas com base em sua relevância e proximidade geográfica, auxiliando os usuários a encontrarem as opções mais adequadas em sua área.

Com isso, o Google Meu Negócio oferece uma maneira eficiente para as empresas gerenciarem sua presença online, permitindo que elas forneçam informações atualizadas e relevantes aos usuários que estão procurando por seus produtos ou serviços.

Quais são as vantagens do Google Meu Negócio?

O Google Meu Negócio oferece várias vantagens para as empresas que querem se destacar no empreendedorismo digital. Em primeiro lugar, ao inserir informações completas no perfil, a empresa ganha maior visibilidade nos resultados de busca do Google, aumentando o alcance e a chance de conquistar a confiança dos usuários.

Além disso, a interação com os clientes por meio de avaliações e respostas ajuda a construir relacionamentos sólidos e atrair novos clientes.

O Google Meu Negócio direciona o tráfego físico para a loja, permitindo que os usuários encontrem facilmente o endereço e obtenham rotas de acesso no Google Maps. Com isso, a ferramenta também oferece recursos para melhorar a publicidade, como postagens, fotos e promoções, e encaminha visitas qualificadas para o site da empresa.

Como criar conta no Google Meu Negócio?

Para criar uma conta no Google Meu Negócio, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site e faça o login com sua conta do Google;

Insira os dados de sua empresa, como nome, tipo de negócio, site e categoria;

Adicione o endereço e verifique a propriedade da empresa por telefone;

Personalize o perfil do negócio, adicionando informações como serviços, horário de funcionamento, descrição e fotos;

Você também pode optar por permitir mensagens dos clientes e explorar opções de publicidade paga;

Ao concluir todas as etapas, seu cadastro estará pronto para ser usado.

Google Meu Negócio é pago?

Uma das grandes vantagens do Google Meu Negócio é que ele é totalmente gratuito. Isso significa que as empresas podem aproveitar todos os benefícios de aparecer no maior buscador do mundo sem nenhum custo adicional.

Ao cadastrar as informações do negócio, é possível anunciar gratuitamente nos resultados de pesquisa e no Google Maps, ampliando a visibilidade e o alcance da empresa de forma econômica.

Além disso, o Google Meu Negócio é uma ferramenta acessível e valiosa para empresas de todos os tamanhos, permitindo que elas aumentem sua presença online sem gastar uma parte relevante de seus recursos.

Como reivindicar um perfil do Google existente e não verificado?

Se você encontrar um perfil existente e não verificado de sua empresa no Google Maps, o primeiro passo é pesquisar o nome dela no Google Maps. Se encontrar o perfil, procure pelo botão “É proprietário desta empresa?”. Clique nele para iniciar o processo de reivindicação.

Caso não encontre esse botão, pode ser que o perfil já tenha sido verificado ou que você já seja o gerenciador desse perfil. Nesse caso, faça login na sua conta do Google e verifique se o perfil já pertence à sua conta no painel do Gerenciador de Perfis de Empresas.

Ao clicar no botão “Gerenciar agora” no perfil de sua empresa, você será direcionado para a próxima etapa, onde será necessário verificar a propriedade da empresa. A verificação pode ser realizada por telefone, e-mail, correio, chamada gravada ou chamada ao vivo. Após a verificação, você terá acesso ao Gerenciador de Perfis de Empresas para controlar e atualizar as informações do perfil de sua empresa.

Como gerenciar e editar meu local no Google Meu Negócio?

Para editar o endereço comercial no seu perfil da empresa, você pode acessar o perfil por meio da Pesquisa Google ou do Google Maps.

No caso da Pesquisa Google Selecione “Editar perfil”, enquanto no Google Maps, selecione “Editar perfil” e “Informações comerciais”;

Em seguida, clique em “Local” e ao lado de “Local da empresa”, selecione “Editar” para inserir ou editar o endereço;

Certifique-se de seguir as diretrizes e clique em “Salvar”;

Se desejar ajustar o local no mapa, selecione “Ajustar” e mova o alfinete para o local correto de sua empresa;

Após fazer as alterações necessárias, clique em “Concluído” e “Salvar”.

Caso o endereço não seja encontrado, você receberá um aviso e deverá inserir as informações corretas. Se ainda assim o endereço não for encontrado, você pode definir manualmente o local do alfinete de sua empresa e salvar as alterações.

Como usar vídeos no Google Meu Negócio?

Para adicionar vídeos à página de seu negócio no Google Meu Negócio, siga os seguintes passos:

Acesse o seu painel de controle e clique na seção de Fotos;

Em seguida, selecione a opção de Vídeo.

Faça o upload do vídeo desejado e escolha a opção de postar vídeos;

Com isso, os vídeos podem ter até 30 segundos de duração e serão exibidos em uma aba no painel de controle do Google Meu Negócio.

Após o upload, pode levar até 24 horas para o vídeo ser exibido. Assim como as fotos, o vídeo será mostrado nos resultados de busca do Google, no mesmo local onde as imagens aparecem.

Como criar um site no Google Meu Negócio?

Ao reivindicar o perfil da empresa no Google Meu Negócio, você terá a opção de criar um site com base nas informações que forneceu. Além disso, se você já reivindicou o perfil da empresa, siga os passos a seguir para criar um site.

Acesse o seu perfil da empresa no Google Meu Negócio;

Selecione “Editar perfil” e “Informações comerciais”;

Em seguida, vá para a guia “Contato” na parte superior da página;

Na seção “Novo site”, escolha “Começar”;

Na página que aparecer, você poderá criar o seu site;

Lembre-se de que é possível editar e otimizar o site a qualquer momento para garantir que ele atenda às suas necessidades.

Foi possível entender como criar um perfil no Google Meu Negócio? Acompanhe outros conteúdos do nosso Guia de Investimentos.