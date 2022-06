Fundos multimercados: o que são e como funcionam?

Os fundos multimercado representam uma importante alternativa de investimento para quem busca maior diversificação e gestão de patrimônio feita por um gestor profissional.

A categoria pode ser interessante para os investidores que não têm tempo suficiente para estudar quais são os melhores ativos para investir, e preferem deixar seu dinheiro na mão de um gestor. Mas afinal, o que são fundos multimercado?

O que são fundos de investimento?

Para entender melhor o que são fundos multimercado, é essencial compreender primeiro o que é um fundo de investimento. Resumidamente, se trata de uma combinação de recursos de investidores que será aplicado em determinado ativo ou no conjunto deles.

Os ativos de um fundo podem ter várias categorias e, em linhas gerais, as estratégias de investimento adotadas pelo fundo e seu gestor, que é o profissional responsável pelas aplicações a fim de obter os melhores rendimentos para os cotistas, também podem diferir.

Basicamente, um fundo é um tipo de investimento coletivo, em que os investidores não precisam analisar cada um dos ativos separadamente e acompanhar continuamente o mercado, já que em tese o gestor é quem vai escolher os melhores investimentos daquele segmento para o cotista do fundo.

No entanto, o estudo por parte do investidor pode auxiliar na escolha do fundo. Um maior conhecimento do mercado ajuda a ter uma melhor perspectiva sobre as escolhas feitas pelo gestor e a estratégia do fundo e suas adequações com o perfil de risco do investidor e interesses de retorno.

O que são fundos multimercado?

O fundo multimercado é um dos tipos de fundo de investimento que aplica recursos em diferentes mercados, como renda fixa, ações, câmbio, derivativos, entre outros. Dessa forma, a exposição do investidor nessa categoria permite que ele tenha investimentos mais diversificados e feitos de maneira estratégica para cada momento econômico do Brasil.

Os fundos multimercado aplicam o dinheiro em diferentes ativos e cada um tem sua estratégia e objetivos com relação ao investimento. Isso faz com que se amplie a quantidade de opções para que os investidores encontrem o melhor produto financeiro.

Nesses fundos, o gestor tem maior liberdade para escolher os investimentos mais adequados, o que colabora para que o investidor tenha mais rentabilidade sobre o seu dinheiro tanto em cenários de juros mais altos (favorecendo a renda fixa), quanto um cenário de juros baixos (beneficiando os ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários).

O gestor ainda tem a opção de alavancar nos investimentos, possibilitando resultados melhores, caso a tese de investimento que ele utilize traga números positivos. Quando é feito um investimento em um fundo multimercado, o investidor praticamente confia na habilidade e potencial do gestor.

Os resultados positivos ou negativos daquele fundo vão depender justamente do sucesso dos investimentos e das estratégias usadas pelo gestor. Alguns adotam alternativas mais arrojadas, com perfil de risco mais arriscado, mais próximo do que seriam os fundos de ações.

Outros preferem investir em ativos mais conservadores, se aproximando mais aos fundos de renda fixa, por exemplo. Cabe ao investidor definir qual é o tipo de fundo multimercado que mais se aproxima ao seu perfil e as opções inseridas nele.

Esse artigo te ajudou a entender melhor o que são fundos multimercado? Confira nosso Guia de Investimentos e aprenda tudo sobre o mercado financeiro, como:

O que é ibovespa?

10 vantagens para investir em fundos imobiliários

5 tipos de fundos imobiliários para investir