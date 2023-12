Fundos Imobiliários para 2024: conheça os Melhores

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) emergem como uma opção atrativa para investidores que buscam diversificação e retornos consistentes.

A abordagem certa torna os FIIs uma valiosa adição à sua carteira de investimentos. Sempre busque orientação financeira profissional, especialmente se for iniciante no mundo dos investimentos.

Vamos explorar os fundamentos desses fundos, seus benefícios e fornecer um guia detalhado sobre como iniciar sua jornada de investimento nesse setor para o ano de 2024.

Como investir em fundos imobiliários em 2024?

Os Fundos Imobiliários são veículos de investimento coletivo que aplicam recursos em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Esses ativos abrangem desde imóveis comerciais e residenciais até shoppings, galpões logísticos e títulos financeiros lastreados em empreendimentos imobiliários.

Os FIIs oferecem diversificação, uma vez que mantêm uma carteira de ativos variada. Além disso, muitos fundos distribuem rendimentos mensais provenientes dos aluguéis, permitindo aos investidores participar de grandes empreendimentos com aportes menores.

Primeiramente, antes de investir, obtenha conhecimento sobre o mercado financeiro, os riscos envolvidos e os termos específicos dos FIIs. Defina seus objetivos financeiros e o papel dos FIIs em sua estratégia.

Em seguida, abra uma conta em uma corretora que ofereça uma plataforma adequada para investir em FIIs. Existem diversas corretoras para perfis de investidores diferentes.

Pesquise e analise diferentes FIIs disponíveis. Considere a qualidade dos ativos, histórico de rendimentos e gestão do fundo. Determine a quantidade a ser alocada, levando em conta seu perfil de risco.

Por fim, acompanhe regularmente o desempenho de seus investimentos e reavalie sua carteira periodicamente.

Esteja ciente dos riscos, como variações de mercado, inadimplência de locatários e taxas associadas, incluindo taxa de administração e de performance. Com isso, a classe dos FIIs torna-se propícia para iniciantes nos mundos de investimentos.

Tipos de fundos imobiliários mais indicados para investir

Investir em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) de logística e de papel em 2024 pode ser uma estratégia atraente devido a diversos fatores positivos apresentados por esses fundos específicos, sem mencionar nomes específicos de gestoras ou fundos.

Em relação aos FIIs de logística (uma categoria dentro dos chamados FIIs de tijolo), a localização estratégica dos ativos, principalmente próximos a centros urbanos, é um ponto-chave.

O foco em galpões logísticos de alto padrão, especialmente em regiões-chave como Sudeste, Sul e Nordeste, proporciona uma posição favorável para atender à crescente demanda por serviços logísticos de última milha.

A diversificação geográfica, com presença em estados-chave como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e outros, amplia a resiliência do portfólio.

A qualidade da carteira de locatários adiciona uma camada adicional de segurança e estabilidade. A combinação de contratos atípicos e típicos contribui para a previsibilidade dos fluxos de caixa e oferece potencial de crescimento nos aluguéis a longo prazo.

Já em relação aos FIIs de papel, o destaque recai sobre uma gestão sólida ea carteira diversificada de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de outros FIIs.

Uma estratégia bem definida e um perfil de risco confortável e a diversificação entre indexadores como IPCA e CDI aumentam a robustez do fundo.

Ambos os setores possuem ativos que apresentam desconto em relação ao valor patrimonial, o que pode representar oportunidades de entrada atrativas.

Melhores fundos imobiliários para 2024

Em um contexto de aumento nas taxas de juros, a estabilidade e previsibilidade dos contratos de locação de imóveis logísticos oferecem resiliência.

Além disso, o setor de papel pode se beneficiar com taxas de juros mais elevadas, aumentando potencialmente os retornos dos investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

A combinação estratégica de ativos seguros, como os imóveis logísticos com contratos estáveis, juntamente com instrumentos financeiros sensíveis às variações nas taxas de juros, cria um panorama atrativo para investidores.

Isso é válido especialmente para aqueles que buscam proteção e rendimentos consistentes em momentos caracterizados pelo aumento das taxas de juros.

1. BTLG11

O FII BTLG11 apresenta diversas vantagens que o tornam atrativo para investidores. Seu portfólio composto por galpões logísticos de alto padrão, estrategicamente localizados próximos a centros urbanos, especialmente em regiões-chave como Sudeste, Sul e Nordeste.

Essa composição oferece uma posição estratégica para atender à crescente demanda por logística de última milha. A concentração em áreas logísticas cruciais, como São Paulo, reforça sua relevância no principal eixo logístico do país.

A qualidade da carteira de locatários, incluindo empresas renomadas como BRF, Femsa e Natura, contribui para a estabilidade e solidez do fundo, garantindo um perfil de crédito equilibrado.

A diversificação geográfica, com presença em estados estratégicos como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais e Bahia, adiciona robustez ao portfólio.

A liquidez do fundo, evidenciada por um volume diário de negociação médio de R$ 6,8 milhões, juntamente com um dividend yield líquido projetado de aproximadamente 9% para os próximos 12 meses, faz do BTLG11 uma opção atraente para investidores em busca de retornos consistentes e segurança em ativos imobiliários logísticos.

2. KNSC11

O FII KNSC11 oferece diversas vantagens que o destacam como uma opção atrativa para investidores. Gerido pela Kinea, uma das principais gestoras do Brasil, o fundo se beneficia de uma administração dedicada e alinhada aos interesses dos cotistas.

Sua estratégia focada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de outros FIIs proporciona uma carteira diversificada e balanceada entre diferentes indexadores, como IPCA e CDI.

A carteira pulverizada em operações com perfil de risco confortável, aliada a uma excelente liquidez no mercado secundário, evidenciada por um volume diário de negociação médio de R$ 2,6 milhões, reforça a robustez do KNSC11.

Além disso, o fundo atualmente conta com desconto em relação ao valor patrimonial e projeta um dividend yield líquido de aproximadamente 10,8% para os próximos 12 meses.

Essas características fazem com que ele seja uma escolha atraente para investidores em busca de retornos consistentes e diversificação por meio de CRIs e cotas de outros fundos imobiliários.

