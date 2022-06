Fundos imobiliários: como escolher em qual investir?

Dentre tantas opções, é comum que os investidores tenham dúvidas sobre como escolher os melhores ativos para sua carteira de FIIs.

No entanto, algumas informações e indicadores importantes do mercado podem auxiliar o investidor na montagem de sua carteira. Sendo assim, fique atento às dicas que serão passadas de como escolher um fundo imobiliário.

Como escolher um fundo imobiliário?

A escolha de fundos imobiliários deve ser pensada com fundamentos, de modo que os ativos estejam de acordo com seu perfil de investimento. O sucesso de um fundo imobiliário também está associado à qualidade dos ativos dos FIIs presentes na sua carteira.

Sendo assim o portfólio é um dos primeiros pontos que devem ser observados, ou seja, o investidor deve se perguntar quais imóveis ou ativos imobiliários aquele fundo tem em sua carteira. Além da qualidade dos ativos, é essencial ver se os imóveis têm uma perspectiva de valorização ou se o cenário pode não ser favorável para isso.

Para avaliar um imóvel de um FII, por exemplo, é preciso observar se ele tem algumas pendências que podem prejudicar a sua venda no futuro ou fatores que podem desfavorecer a chegada de novos inquilinos. Falta de manutenção e processos judiciais podem ser alguns dos pontos a serem analisados.

Verificar a região que os imóveis do fundo estão localizados é uma das coisas mais importantes para investir em um fundo imobiliário, assim como a qualidade de seus inquilinos. É fato que imóveis que tenham mais qualidade também atraiam melhores locatários, tendo menores chances de não cumprir com os pagamentos dos aluguéis.

Outro ponto a se analisar na escolha de um FII são as estratégias e a capacidade do gestor. Verifique o histórico de performance da gestão e como ela realiza seus investimentos.

Quais dados e indicadores são usados para escolher um bom fundo imobiliário?

Verifique a liquidez dos fundos imobiliários que você tem interesse em investir. FIIs com baixo volume de negociação na bolsa de valores podem fazer com que o investidor demore mais tempo para vender o ativo quando desejar.

Outro fator a ser observado é o preço das cotas do fundo imobiliário. Compare o valor patrimonial da cota do FII com a cota de mercado. Isso pode indicar se um ativo está pouco ou muito valorizado, dando uma perspectiva de maior ou menor crescimento. Uma alternativa pode ser a utilização do indicador P/VP.

Por fim, um dos indicadores mais utilizados para escolher um fundo imobiliário é o Dividend Yield (DY). Para encontrar o valor de DY, divida o valor dos rendimentos distribuídos pelo fundo pelo valor de sua cota. Números mais altos para esse indicador sugerem que o fundo traz uma maior taxa de retorno diante do seu valor e mostra quais fundos imobiliários são melhores pagadores de “dividendos”.

De modo geral, saber como escolher um fundo imobiliário para investir é muito importante para que o investidor tenha mais chances de construir uma carteira de FIIs mais rentável no médio e longo prazo.

