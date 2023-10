Fundos de investimento: tudo o que você precisa saber

Se você confunde renda fixa com fundos multimercados e até mesmo com planos PGBL e VGBL não está sozinho. Muita gente tem dificuldade para compreender as diferenças entre os principais tipos de investimentos. Para quem quer se familiarizar com esse universo, o primeiro passo, pelo menos o mais indicado, é se aprofundar sobre os fundos de investimento.

O que são fundos de investimento e como funciona?

São uma opção popular para investidores que buscam diversificação e gestão profissional de seus recursos financeiros. Fundos do tipo reúnem dinheiro de várias pessoas (cotistas) para investir em ativos como títulos públicos, moedas, juros e ações — tudo depende da categoria escolhida. Existem diferentes tipos no mercado, adequados a diversos perfis de investidores, desde iniciantes até institucionais.

Qual o melhor tipo de investimento para iniciantes?

Os fundos de renda fixa e os multimercados costumam ser os mais indicados. Os primeiros — ideais para investidores conservadores — apostam em títulos de renda fixa, como Tesouro Direto e debêntures. Os segundos permitem a alocação em diversas classes de ativos e mercados, proporcionando diversificação. Podem ser adequados para investidores com perfil moderado ou agressivo, dependendo da estratégia.

Mas há outros tipos de fundos que valem a pena. Os de ações investem em papéis de empresas negociadas na bolsa de valores. São recomendados para investidores com perfil agressivo, pois têm maior potencial de ganhos, mas também riscos elevados. Já os fundos cambiais apostam em ativos ligados a variações de moedas como dólar e euro. Atenção: são recomendados para investidores arrojados, em função do sobe-desce cambial.

Os célebres fundos de previdência privada são destinados a investidores com planos de previdência do tipo PGBL ou VGBL e oferecem benefícios fiscais. Outra variedade que vale a pena mencionar é o fundo imobiliário. Como o nome indica, ele se volta a empreendimentos imobiliários, como shopping centers e imóveis. Negociados em bolsa, os ETFs (Exchange Traded Funds) replicam o desempenho de um índice de referência, como o Ibovespa. E permitem diversificação e liquidez.

Como investir em fundos de investimento

Além das categorias elencadas há pouco, existem outros tipos de fundos, como os de curto prazo, além dos que são relacionados à dívida externa e dos referenciados — cada um tem características próprias. Os fundos de investimento são administrados por gestores profissionais que tomam decisões de investimento com base na estratégia do fundo e nas condições de mercado.

Como investir em um deles? Um caminho seguro é consultar o gerente do seu banco, que poderá convocar um especialista em investimento. Antes de bater o martelo, leia com atenção a lâmina de cada possibilidade. Trata-se de uma ficha técnica que fornece informações sobre a estratégia, ativos, taxas e desempenho histórico do fundo.

Quanto custa investir em um fundo de investimento?

Geralmente há taxas de administração envolvidas, além de eventuais impostos. A taxa de administração é cobrada nos fundos de investimento de renda fixa ou variável e serve para remunerar os gestores, além de financiar as operações.

É importante ficar atento para que a taxa não signifique um desconto tão grande do rendimento — do contrário o fundo acabará perdendo para a inflação do período e poderá até ficar negativo. E não se esqueça de descobrir o tempo mínimo que seu dinheiro precisará ficar retido, sem que você possa fazer qualquer retirada.

É arriscado investir em fundos de investimento?

Os fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e podem sofrer volatilidade. E a performance deles é avaliada por agências de rating e especialistas. Logo, apresentam riscos, incluindo risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez.

Por outro lado, as vantagens dos fundos de investimento incluem a diversificação, gestão especializada, acesso a ativos não disponíveis para investidores individuais e a facilidade de investir em diferentes ativos com uma única aplicação.

Para escolher um fundo, é essencial considerar o perfil de risco, a proporção na carteira, as taxas, o desempenho passado e a experiência do gestor. Os investidores podem adquirir cotas de fundos por meio de bancos e corretoras, após avaliar as informações fornecidas na lâmina do fundo.

A rentabilidade dos fundos de investimentos depende do benchmark de mercado, como o CDI para renda fixa e o Ibovespa para ações. A rentabilidade pode variar de acordo com o desempenho do fundo em relação ao seu benchmark.