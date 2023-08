Entenda a melhor forma de cobrar pelas suas vendas online

Além do sistema de pagamento do próprio e-commerce, usando mecanismos como o link de pagamento e Pix qualquer canal de contato com o seu cliente pode ser uma plataforma para cobrar pelas vendas: WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, SMS.

Até pouco tempo atrás, para fazer uma venda online, a única alternativa era o consumidor acessar o site do seu negócio, encontrar o produto que deseja e adicionar o item ao carrinho, para só então chegar à etapa do pagamento.

Atualmente, porém, a jornada até a conclusão da venda pode seguir outros caminhos, inclusive mais curtos e acessíveis.

É vantajoso para todos: para o empreendedor, que amplia as oportunidades de vender seu produto/serviço; e para o consumidor, que realiza a compra de maneira fluida e ágil ali mesmo na conversa com a empresa, sem precisar acessar o site.

O que são formas de pagamento?

A estratégia de se conectar em tempo real com o cliente (e receber pela venda) por meio dos canais que ele já usa rotineiramente para conversar, como WhatsApp, Instagram e Messenger, é hoje uma das grandes tendências no comércio eletrônico, chamada de conversational commerce.

O consumidor que tem uma dúvida, por exemplo, não quer mais preencher um formulário no site e esperar a empresa retornar. Hoje, ele espera que as marcas ofereçam atendimento na hora que ele precisa e do jeito que ele se comunica com as outras pessoas.

Somente do Whatsapp, são 197 milhões de usuários no Brasil, o segundo maior mercado da plataforma, atrás apenas da Índia. A maioria esmagadora (99%) dos brasileiros com smartphone tem o app instalado, conforme levantamento da Mobile Time com a Opinion Box, e 80% se comunicam com marcas por meio dele.

Ou seja, se praticamente todo mundo está lá, para aumentar as vendas as empresas também precisam estar – e com opções para a cobrança à distância dentro desse ambiente.

Apps mais usados pelo consumidor - WhatsApp e Instagram são os aplicativos de mensagem mais utilizados para a comunicação entre marcas e consumidores - 80% dos usuários de WhatsApp e 65% do Instagram costumam usar esses canais para conversar com empresas - 63% de quem usa WhatsApp vê a plataforma como adequada para comprar produtos e serviços Fonte: Pesquisa Mensageria no Brasil, de Mobile Time com Opinion Box

Qual a melhor forma de cobrar pelas minhas vendas online?

Como fazer a cobrança pela internet depende dos meios de pagamento oferecidos pela empresa ao comprador, o que também está relacionado ao modelo, porte e estágio do negócio.

A marca que tem um e-commerce próprio e um volume maior de vendas, por exemplo, possui uma necessidade, ao passo que pequenos empreendedores digitais, ainda testando o melhor formato de venda, têm outra.

Existem diversas possibilidades para cobrar online com segurança e praticidade que servem a diferentes demandas. Veja abaixo três opções e avalie a que melhor atende ao seu público e tipo de venda.

Link de pagamento no WhatsApp e redes sociais

Esta é uma maneira fácil e completa de receber pagamentos online no conversational commerce. Como o nome indica, trata-se da possibilidade de compartilhar um link com o consumidor por mensagem de texto, que vai encaminhá-lo diretamente para a página de pagamento.

Nessa página, a pessoa escolherá como quer pagar pela compra, dentro das opções que você disponibilizar, e como deseja receber o produto. E pronto. Tudo muito simples e rápido.

O Mercado Pago, por exemplo, oferece essa ferramenta de cobrança online. “Com o link de pagamento, você decide qual é a melhor forma de receber o seu dinheiro, seja por boleto, cartão de débito ou crédito e outros, com a possibilidade ainda de oferecer o parcelamento para o comprador”, explica a empresa.

Outras vantagens dessa forma de cobrança digital:

- Possibilita fazer vendas sem ter uma loja online. Basta criar o link com o seu produto e enviar para os clientes via WhatsApp, redes sociais, SMS ou e-mail;

- Melhora a experiência de compra já que o consumidor não precisa acessar um site;

- É útil para vendas por telefone e também delivery;

- O vendedor não se compromete com informações confidenciais dos clientes (como dados pessoais e do cartão). É só optar por um bom meio de pagamento, que garanta proteção e segurança.

No caso do Mercado Pago, o processo é ainda mais rápido, pois aproveita da base de cadastros que a plataforma já tem. “Se alguém que receber o seu link já tiver feito uma compra com o Mercado Pago, com algumas informações simples, os dados de compra e cadastro são carregados automaticamente”, informa o MP.

Pix dentro e fora do e-commerce

O Pix é um dos métodos de pagamento mais seguros e inovadores já lançados. Com ele, as transações são instantâneas, agilizando o processo de venda para as empresas. No ano passado, 44 milhões de brasileiros pagaram as suas compras na internet com Pix, de acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)

Nas cobranças online, ele pode integrar as opções da sua página de pagamento ou ser usado sozinho, no conversational commerce. É só enviar a chave Pix para o comprador via apps de mensagem ou redes sociais e aguardar o dinheiro cair na conta.

Ou seja, nesse caso, também é possível vender sem ter um site, sendo uma opção viável para negócios pequenos ou em estágio inicial.

Mais benefícios de cobrar online com Pix:

- As transações são gratuitas para vendedor e comprador;

- A ferramenta está disponível 24h por dia, permitindo que as vendas sejam realizadas também fora do horário comercial;

- Não há risco de inadimplência, já que o pagamento acontece na hora.

Checkout da loja virtual

Caso o seu negócio conte com um e-commerce próprio, uma solução de checkout confiável é, sem dúvida, a escolha mais acertada para a cobrança nesse canal de venda. O checkout é a etapa final da jornada de compra em um site, em que o cliente informa os seus dados e realiza o pagamento.

Assim como no link, com o checkout você disponibiliza para o comprador diversos meios de pagamento (cartão de crédito e débito, boleto, Pix, transferência bancária, carteira digital), o que favorece a taxa de conversão da sua loja virtual.

O cartão de crédito, por exemplo, é o meio de pagamento mais usado para pagar as compras online no Brasil: 73% preferem essa opção, aponta o levantamento do CGI.br, pela praticidade e a possibilidade de parcelar o valor.

Por isso, investir em uma ferramenta que disponibilize esse tipo de cobrança online no seu e-commerce é tão importante. No caso do Mercado Pago, referência na área, há duas opções de checkout, para atender a diferentes demandas (saiba mais aqui).

Por que usar uma solução de checkout na loja online:

- Com uma plataforma confiável, é garantida a segurança das transações, tanto para o vendedor como o comprador;

- A variedade de meios de pagamento e a possibilidade de parcelamento aumentam as chances de o consumidor concluir a compra;

- A facilidade de os cartões usados pelo cliente poderem ser salvos para pagamentos futuros ampliam as chances de vender novamente para o mesmo cliente;

- O lojista tem indicadores de como estão as vendas para melhorar campanhas de marketing.