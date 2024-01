Day trade: saiba o que é, seu funcionamento e os principais riscos da operação

No day trade, o investidor inicia e encerra uma operação no mesmo dia e, apesar de muito comum no início, é uma das operações mais arriscadas do mercado, sendo fundamental entender seu funcionamento e seus riscos antes de se aventurar.

O que é Day Trade?

O Day Trade, em tradução literal, quer dizer negociação diária. Nesse sentido, essa forma de operar dentro do mercado financeiro se caracteriza pela compra e venda de um ativo dentro do mesmo pregão.

O intervalo de tempo em que a operação ocorre varia, podendo durar alguns minutos ou até mesmo algumas horas.

Dentre os principais ativos negociados pelos day traders, estão mini contratos, opções, ações e, mais recentemente, criptoativos.

O que é análise técnica?

Após entender o que é o day trade, é importante entender a teoria que dá embasamento aos operadores do mercado para realizar a compra e venda dos ativos.

Essa teoria é conhecida como análise técnica e tem como principal característica, a busca por padrões nos preços de cada um dos ativos negociados.

Dessa maneira, buscando padrões de preços do passado, o day trader estabelece quais são os valores em que vale a pena comprar ou vender determinada ação, por exemplo.

Os padrões estudados são tanto de tendências de alta, baixa ou de lateralização para um determinado ativo, o que irá ser crucial para a definição de qual a forma ocorrerá a operação.

Assim, se um ativo possui tendência clara de queda, o day trader irá seguir a tendência e vender o ativo para recomprar, posteriormente, por um preço menor.

Já no caso da tendência de alta, será realizada uma ordem de compra para posteriormente, vender o ativo a um valor maior.

Além das tendências existem, ainda, indicadores como:

Suporte e resistência,

Engolfo de alta e de baixa

Médias móveis

Bandas de bollinger

Fibonacci,

entre outros utilizados pelos operadores.

Quais são as vantagens do day trade?

Ao tratar sobre day trade, a principal vantagem que o investidor encontra nesse tipo de operação é a facilidade em apurar seus ganhos e suas perdas, já que todas as posições são iniciadas e encerradas no mesmo dia.

Outra vantagem, mas que também tem o risco atrelado, é a possibilidade de alavancagem. Essa característica permite que o investidor opere ativos com um valor maior do que ele realmente possui, o que permite auferir maiores lucros, caso esteja certo em sua análise.

Somam-se a essas vantagens a alta liquidez e, principalmente a agilidade na hora de operar, o que faz o investidor não precisar esperar meses ou anos para saber se estava ou não errado em sua posição.

Quais são os riscos do day trade?

O day trade é uma das formas de operar no mercado com maior risco, uma vez que qualquer mudança, seja de humor do mercado ou por conta de notícias, impactam diretamente a posição do day trader.

Assim, por ser uma operação altamente especulativa, ela ao mesmo tempo que permite grandes lucros, pode arruinar patrimônios construídos após muito tempo.

Além disso, um dos maiores riscos está ligado ao próprio investidor, que pode se deixar levar por emoções ou premissas já definidas em seu modo de operar, que podem ocasionar grandes perdas, uma vez que o mercado pode ir totalmente contrário a sua posição.

Por fim, a alavancagem, que permite ao investidor operar com mais recurso do que tem disponível na corretora, na mesma medida pode acarretar perdas maiores do que o patrimônio que o investidor possui.

Quanto custa fazer day trade?

No que diz respeito ao custo para o day trader, quando se analisa o que é necessário pagar para a corretora, varia de instituição para instituição, podendo, até mesmo, não ser cobrado nada.

Quando existir a cobrança da taxa de corretagem, ela tende a ficar, na média, entre R$ 8,00 a R$ 10,00 por ordem.

Além dos custos para operar, existe o imposto de renda, que deve ser recolhido pelo próprio investidor por meio da emissão de uma DARF e é de 20% sobre o valor da rentabilidade, sem qualquer faixa de isenção.

Como iniciar o day trade?

O day trade para iniciantes deve ser realizado com muita cautela, uma vez que essa forma de operar é uma das mais arriscadas do mercado.

Dessa forma, antes de iniciar no mundo do day trade, é fundamental estudar alguns conceitos básicos, entender o funcionamento de cada um dos produtos, ou seja, o que é uma ação, contrato futuro, criptoativo, entre outros.

O próximo passo é estudar sobre análise técnica, todos os padrões utilizados pelos day traders experientes

Com o conhecimento dos produtos e da análise técnica, é hora de acessar uma conta de demonstração para colocar o que aprendeu em prática, mas sem arriscar os seus recursos.

Por fim, após aprender a operar na plataforma de demonstração, já é possível colocar um pouco de recurso para entender como realmente acontecem as negociações e aumentar os valores alocados na operação de forma gradual.

Conceitos do day trade

Dentro do day trade e, consequentemente, dentro da análise técnica, existem dois conceitos muito importantes, que são a salvação de muitos que operar quando o mercado vai contra a estratégia: Stop Loss e Stop Gain.

Stop Loss

O stop loss é uma forma do day trader gerenciar os riscos de cada uma das posições que ele abre para operar.

Nela, ele define o preço mínimo que o ativo que está negociando pode chegar e, caso chegue nesse valor, o ativo é automaticamente vendido.

Com isso, é possível delimitar a perda de uma operação no caso de o mercado ir totalmente contra o que o operador entendia que iria ocorrer com aquele ativo.

Stop Gain

O stop gain, por sua vez, é uma forma do operador definir o valor que ele considera ótimo para sair de uma posição de forma automática.

Dessa maneira, quando o mercado vai em direção a posição do day trader, ao chegar no valor estipulado para venda automaticamente é realizada uma ordem de venda.

