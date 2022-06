Criptoativos: veja 3 vantagens para investir neles

Investir em criptoativos tem sido um recurso cada vez mais usado por quem deseja diversificar o portfólio.

Isso acontece porque o mercado de criptoativos apresenta inúmeras vantagens que atraem cada vez mais investidores.

Se você está entrando agora nesse universo, ou quer ampliar suas opções de investimentos, acompanhe as três vantagens de investir em criptoativos a seguir.

Criptoativos: 3 Vantagens para investir

Entre as principais vantagens de investir em criptoativos, separamos aquelas que fazem a maior diferença na hora de escolher esse tipo de ativo:

1. Alto potencial de retorno

O preço dos criptoativos pode flutuar em níveis extremos baseados apenas na especulação do mercado.

Entre os fatores que podem influenciar no preço dos criptoativos estão:

contexto econômico;

anúncios públicos;

investidores de grande relevância mundial.

Uma vez que as criptomoedas ficam cada vez mais difundidas ao longo do tempo, as chances de lucrar no longo prazo são ainda maiores.

Para se ter uma ideia, em março de 2017, o Bitcoin era precificado na casa dos US$ 970,00. Alguns anos depois, em maio de 2022, era cotado na faixa dos US$ 30 mil.

Além disso, alguns investidores acreditam que o Bitcoin ganhará ainda mais valor no longo prazo, com a possibilidade de atingir preços próximos a US$ 500 mil até 2025 – a expectativa se deve ao limite de fornecimento do Bitcoin, que é fixo em 21 milhões de moedas.

2. Descentralização governamental

Criptomoedas são ativos descentralizados, isso significa que não são regulamentadas por um único governo ou banco central.

Nesse sentido, nenhuma autoridade tem poder para congelar seus ativos.

Isso dá aos usuários autonomia e controle sobre seu dinheiro, porque o preço não está vinculado às políticas governamentais.

3. Segurança do sistema

As transações realizadas são protegidas pelo sistema Blockchain e pela rede de computadores que verificam as transações.

À medida que mais as técnicas de computação são aprimoradas e adicionadas à rede, o sistema se torna ainda mais seguro.

Como o Blockchain funciona por meio de uma cadeia de blocos de informações que registra todas as transações pelo mundo, fica praticamente impossível violar o sistema.

Então, a criptomoeda é um bom investimento?

Em primeiro lugar vale destacar que investir em criptoativos é, sem sombra de dúvidas, muito mais arriscado do que apostar em outras classes de ativos, como ações, commodities e imóveis.

Sendo assim, destacamos que você não deve investir todas as suas economias no mercado de criptoativos.

Caso você tenha perfil para lidar com fortes oscilações, invista uma parcela de recursos pequena e que não vá fazer falta no seu orçamento. Afinal, você precisa estar preparado para caso perca dinheiro.

Nesse sentido, se você não tem muito dinheiro sobrando no final de cada mês, é melhor ficar longe dos criptoativos. Vale se concentrar em economizar seu dinheiro aportando recursos em opções mais conservadoras e alinhadas ao seu perfil de investidor.

Confira também em nosso Guia de Investimentos opções de 5 tipos de fundos imobiliários para investir e fique por dentro de todos os termos utilizados no mercado financeiro, como LCI e LCA, o que é CDI e muito mais.