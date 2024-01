Crédito privado em 2024: Saiba como Investir

Em 2024, o cenário do crédito privado apresenta oportunidades e desafios únicos para os investidores.

Este guia fornecerá conhecimentos essenciais sobre estratégias de investimento, considerações de risco e as nuances do mercado, destacando maneiras de otimizar retornos em um ambiente financeiro dinâmico.

Além disso, você conhecerá três opções de crédito privado atrativas para o ano de 2024. Explore conosco as tendências e perspectivas que moldam o investimento em crédito privado.

Como investir em crédito privado?

Investir em crédito privado envolve a alocação de recursos em títulos emitidos por empresas, instituições financeiras ou debêntures.

Essa modalidade oferece oportunidades de retorno financeiro atrativas, mas requer uma análise criteriosa dos riscos envolvidos.

Para começar, é essencial entender os diferentes tipos de ativos disponíveis, como CDBs, LCIs, LCAs e debêntures. Entender essa classificação é fundamental no mercado de Crédito privado em 2024.

Cada um desses títulos privados possui características específicas, como prazos de vencimento e remuneração, que impactam diretamente na rentabilidade do investimento.

Além disso, é crucial avaliar a saúde financeira da empresa emissora, considerando indicadores como endividamento, lucratividade e histórico de pagamento.

Por fim, diversificar a carteira é uma estratégia fundamental para controlar os riscos. Distribuir os recursos entre diferentes emissores e prazos reduz a exposição a eventos específicos do mercado.

Quais são os tipos de crédito privado?

Existem vários tipos de crédito privado, que podem ser emitidos por instituições distintas. Veja abaixo as principais.

1. Debêntures

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos. Investidores compram esses ativos e recebem juros ao longo do prazo, representando uma forma de financiamento para as companhias e um investimento para os aplicadores.

Esses instrumentos financeiros desempenham um papel crucial no mercado de crédito privado, permitindo às empresas diversificar suas fontes de financiamento.

2. CDB

Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são emitidos por bancos. Funcionam como um empréstimo do investidor à instituição, que paga juros ao aplicador. Geralmente, os CDBs oferecem boa liquidez e são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Essa combinação de rentabilidade, liquidez e proteção contribui para a popularidade dos CDBs entre os investidores brasileiros.

3. CRIs e CRAs

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Agrícolas (CRAs) representam títulos lastreados em recebíveis de setores específicos. Investir em CRIs e CRAs significa financiar o mercado imobiliário ou agrícola, recebendo rendimentos proporcionais às operações realizadas.

4. LCI e LCA

Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e do Agronegócio (LCAs) são títulos emitidos por instituições financeiras, lastreados em financiamentos do setor imobiliário ou agrícola.

Os LCIs e LCAs oferecem isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas, tornando-se atrativos para investidores.

5. LH

Letras Hipotecárias (LHs) são títulos emitidos por instituições financeiras, lastreados em créditos imobiliários.

As Letras Hipotecárias funcionam como uma alternativa de captação de recursos para o financiamento do mercado imobiliário, proporcionando aos investidores retorno por meio de juros pagos pelas operações.

6. FIDC

Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) são veículos de investimento que adquirem direitos creditórios, como duplicatas e cheques, convertendo-os em cotas. Investidores recebem rendimentos proporcionais à performance dos ativos.

Melhores opções de crédito privado para 2024

Dentre as diversas opções para investimento em crédito privado em 2024, o BTG Pactual selecionou três títulos atraentes. Confira abaixo:

1. CRI 23C0247702 - Localiza

A Localiza&co, maior rede de mobilidade na América do Sul, consolidou sua posição com a fusão com a Unidas em julho de 2022. Com uma frota de mais de 587 mil carros e 900 pontos físicos, a empresa opera em locação, franchising e gestão de frotas.

O CRI da Localiza é destacado como um investimento atrativo devido à liderança no setor, ganhos de escala, diversificação geográfica, posição financeira sólida e estratégia eficaz.

Considerado um papel high grade, é recomendado para perfis de investidores conservadores, moderados ou sofisticados em busca de oportunidades vinculadas ao CDI.

2. CRA CRA0220073P - Minerva

A Minerva, maior exportadora de carne bovina da América Latina, fortaleceu sua posição ao adquirir 16 unidades de processamento da Marfrig por R$ 7,5 bilhões em agosto de 2023, aumentando sua capacidade de abate em 44%.

A empresa é controlada pela família Vilella de Queiroz e pela SALIC, braço de investimentos do fundo de pensão saudita.

O CRA da Minerva é favorecido por sua liderança nas exportações, sólida posição financeira, gestão eficaz de responsabilidades e prêmio de crédito atrativo.

Considerado high grade, é uma escolha versátil, particularmente para investidores moderados e sofisticados, oferecendo proteção contra a inflação no contexto cíclico favorável do setor de commodities, assim como outros CRIs e CRAs de elevada qualidade.

3. Debênture ELET14 - Eletrobrás

A Eletrobras, líder na geração e transmissão de energia no Brasil, privatizada em 2022, destaca-se como uma das maiores produtoras globais de energia limpa.

A Debênture Eletrobras, classificada como high grade, é atraente devido a desinvestimentos estratégicos, caixa robusto até 2027 e prêmios de crédito. Versátil, essa debênture atende a todos os perfis de investidores, oferecendo equilíbrio e atratividade comparativa.

Com a maioria da geração proveniente de fontes hidroelétricas, a empresa beneficia-se do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) e da resiliência do setor de transmissão, proporcionando segurança e previsibilidade de fluxo de caixa.

Vantagens de investir em crédito privado

Ainda que os títulos de crédito privado não possuam garantia do Fundo Garantidor de Créditos (com exceção dos CDBs), é importante ressaltar que muitas empresas emissoras podem oferecer garantias tangíveis, como imóveis próprios ou de terceiros, proporcionando uma camada adicional de segurança.

Em contrapartida, ao risco aumentado, os rendimentos oferecidos pelos emissores de títulos de crédito privado tendem a ser mais elevados do que aqueles associados a títulos de dívida pública.

Essa diferença de rentabilidade reflete o maior grau de risco assumido pelos investidores nesta modalidade.

Uma característica atrativa é a isenção de Imposto de Renda para alguns investimentos de crédito privado, como LCIs e LCAs.

Essa isenção contribui para a maximização dos ganhos líquidos, tornando esses investimentos ainda mais competitivos no panorama financeiro.

