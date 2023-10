Conta corrente: Como funciona? Saiba tudo

Uma conta corrente é uma ferramenta financeira fundamental que desempenha um papel central na vida econômica moderna.

Neste artigo, entenda seu funcionamento e os benefícios que ela oferece aos titulares. Saiba como essa conta pode simplificar suas transações financeiras e gerenciar seu dinheiro.

O que é conta corrente?

Uma conta corrente é um tipo de conta bancária oferecida por instituições financeiras que permite que os titulares realizem uma variedade de transações financeiras, como depósitos, saques, transferências e pagamentos.

Para entender o que é conta corrente, basta compreender que elas são projetadas para facilitar a gestão do dinheiro no dia a dia, proporcionando fácil acesso aos fundos e serviços bancários essenciais.

Elas permitem ao usuário fazer pagamentos a terceiros usando cheques, cartões de débito ou serviços de pagamento online, tornando as contas correntes ideais para pagar contas, compras e despesas cotidianas.

Esse tipo de conta oferece a capacidade de manter o dinheiro seguro em um banco e acompanhar as finanças através de extratos bancários detalhados, o que ajuda no controle financeiro.

As contas correntes desempenham um papel central nas finanças pessoais e empresariais, proporcionando uma base para a realização de transações diárias e o gerenciamento de recursos.

Quais são os benefícios da conta corrente?

A conta corrente é uma ferramenta financeira versátil que oferece inúmeros benefícios. Ela proporciona fácil acesso aos fundos, permitindo saques em caixas eletrônicos e pagamentos com cartões de débito.

Além disso, facilita transferências eletrônicas, simplificando o envio de dinheiro a terceiros ou entre contas bancárias.

A opção de cheques, embora menos utilizada atualmente, ainda é oferecida, o que é útil para transações comerciais e pagamentos a fornecedores.

A conta corrente também auxilia no controle financeiro, fornecendo extratos detalhados para rastrear despesas. Os fundos mantidos nela estão seguros em um banco, garantindo a segurança financeira.

Essa conveniência torna a conta corrente uma escolha prática para lidar com despesas diárias, desde compras até contas regulares, sendo ideal para a organização das finanças pessoais.

Além disso, o acesso a serviços bancários online permite o pagamento de contas e a realização de transações pela internet. Também ajuda a construir um histórico financeiro, o que pode ser benéfico ao solicitar empréstimos ou financiamentos.

Quais são os tipos de conta?

Existem diversos tipos de contas bancárias, cada uma com suas características específicas. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns:

Conta corrente

Uma conta corrente é uma conta de uso geral que permite depósitos, saques, transferências e pagamentos. É a conta ideal para transações diárias e para manter seu dinheiro acessível.

Conta poupança

As contas poupança são projetadas para economizar dinheiro e geralmente oferecem juros mais altos em comparação com contas correntes. Elas são adequadas para guardar dinheiro a longo prazo e normalmente têm limites sobre o número de saques permitidos em um determinado período.

Conta salário

Uma conta salário é uma conta destinada a receber o salário de um trabalhador. Ela é usada principalmente para receber depósitos de pagamento e pode não ter tantos recursos para saques ou transações como uma conta corrente tradicional.

Conta PJ

Contas PJ são destinadas a empresas e empreendedores, desde os microempreendedores individuais (MEIs) até os grandes negócios.

Elas oferecem recursos específicos para atender às necessidades financeiras de uma empresa, como capacidade de processamento de pagamentos de clientes, gestão de despesas comerciais e funcionalidades relacionadas a negócios.

Como abrir uma conta corrente? Passo a passo

Abrir uma conta corrente é um processo direto e importante. Comece escolhendo a instituição financeira de sua preferência, levando em consideração as taxas e serviços oferecidos. Existem vários tipos de bancos, com diversas características distintas.

É preciso reunir os documentos necessários, como carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Em seguida, pode-se optar por abrir a conta pessoalmente em uma agência bancária ou online.

Em seguida, é preciso preencher o formulário de abertura de conta, fornecendo detalhes pessoais e financeiros. Deve-se escolher o tipo de conta que melhor atenda às necessidades, como uma conta individual, conjunta ou empresarial, além de selecionar quais serviços adicionais deseja, como cheques e cartões de débito.

Em alguns casos, pode ser necessário fazer um depósito inicial, portanto, esteja ciente desses requisitos. Leia atentamente os termos e condições do contrato antes de assiná-lo, entendendo as taxas e quaisquer condições específicas.

Após a conclusão do processo, a instituição financeira ativa a conta, fornecendo informações essenciais. A partir desse ponto, será possível começar a gerenciar sua conta corrente, realizando transações e aproveitando os serviços oferecidos.

Qual a diferença entre conta corrente e conta poupança?

As contas-correntes e as contas poupança são dois tipos de contas bancárias com finalidades distintas, cada uma oferecendo vantagens e desvantagens para os titulares. A principal diferença entre elas está em como são usadas e nos serviços oferecidos.

Uma conta corrente é projetada principalmente para facilitar transações diárias. Ela permite depósitos, saques, transferências e pagamentos, sendo ideal para gerenciar despesas cotidianas.

As contas-correntes geralmente incluem serviços como cheques e cartões de débito, permitindo maior flexibilidade no acesso ao dinheiro. No entanto, elas geralmente não rendem juros significativos, e podem ter taxas de manutenção e outras tarifas associadas.

Já a conta poupança é destinada a economizar dinheiro a longo prazo. Ela normalmente oferece taxas de juros mais altas do que as contas-correntes, permitindo que o dinheiro cresça ao longo do tempo.

As contas poupança também tem características diversas, como ter limitações em relação ao número de saques permitidos em um determinado período.

Embora não sejam a opção ideal para transações diárias, são uma escolha sensata para economizar e acumular dinheiro. Esses fatos devem ser considerados quando se pensa qual é a melhor opção: conta corrente ou poupança.

Como fechar uma conta corrente?

Muitos podem querer encerrar uma conta ao acharem outra que ofereça benefícios melhores, como um limite maior no cartão de crédito.

Sendo assim, o processo de encerramento envolve verificar o saldo para garantir que não há débitos pendentes e que todos os cheques emitidos foram compensados.

É essencial entrar em contato com o banco para comunicar a intenção de encerrar a conta e preencher os formulários de encerramento fornecidos pela instituição.

Além disso, é importante certificar-se de que todos os pagamentos recorrentes associados à conta tenham sido transferidos para outra conta ou cancelados. Deve-se inutilizar qualquer cartão de débito, cheques não utilizados e outros itens relacionados à conta ao banco.

Após o encerramento, é aconselhável acompanhar a conta por algum tempo para garantir que não ocorram atividades não autorizadas.

É importante conhecer as políticas do banco, pois algumas instituições podem cobrar taxas de encerramento, especialmente se a conta for fechada pouco tempo após a abertura.