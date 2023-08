7 dicas de como vender mais para aumentar o seu negócio

Foi-se o tempo em que bastava abrir um negócio em uma rua bem movimentada para que os clientes, pouco a pouco, aparecessem e as vendas disparassem. Na era da digitalização, até mesmo lojas físicas bem localizadas, para saber como vender mais, se veem obrigadas a criar estratégias inteligentes para cair nas graças dos internautas, responsáveis por uma quantidade de compras cada vez maior.

Em outras palavras, é quase impossível vender mais, hoje em dia, sem se adaptar às atuais tendências que regem o comércio e o varejo — a migração para o mundo digital veio para ficar, mesmo que você torça o nariz para isso. Outra mudança envolve o Pix. Ele se consolidou, segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como a forma de recebimento mais utilizada por 42% dos empreendedores.

Convém ressaltar que, mesmo com a popularidade do Pix, não dá para abrir mão de outras alternativas, como cartões de crédito e débito, boletos e até mesmo o recebimento de dinheiro em espécie. É preciso, afinal, atender às diversas preferências e necessidades dos clientes. Diversificar os métodos de pagamento, portanto, é o caminho mais acertado para impulsionar as vendas. Saiba mais, a seguir, sobre essa e outras dicas que podem aumentar as vendas do seu negócio.

1. Controle de estoque

Uma gestão de estoque eficiente é fundamental para garantir que você tenha os produtos necessários no momento certo. Parcerias sólidas com fornecedores comprometidos e que oferecem entregas rápidas são essenciais. Um estudo detalhado sobre a demanda e o histórico de vendas, por outro lado, é crucial para evitar desperdícios e a falta de mercadorias.

2. Favoreça o tráfego de clientes online

Para negócios com presença online, atrair tráfego qualificado para o site ou plataforma de vendas é imprescindível. Ofertas, descontos e exposição adequada dos produtos são algumas das estratégias para atrair a atenção do público. Além disso, quem investe em marketing digital, SEO (otimização de mecanismos de busca) e redes sociais tem muito mais chance de se destacar.

3. Crie anúncios criativos e atrativos

A forma como os produtos são apresentados aos clientes é determinante para o sucesso das vendas. A criação de anúncios criativos, com imagens de alta qualidade, vídeos atraentes e descrições completas, aumenta significativamente as chances de conversão. Utilize palavras-chave relevantes para facilitar a busca pelos clientes e melhorar o ranqueamento nos mecanismos de busca.

4. Mantenha uma boa reputação

A reputação da empresa é um ativo valioso para o crescimento do negócio. Além de oferecer produtos de qualidade, é fundamental manter um bom relacionamento com clientes, fornecedores e outros parceiros. Um atendimento excepcional, além da solução ágil de problemas e o cumprimento de promessas, ajuda a construir e preservar a imagem da marca.

5. Monte um plano de negócio sólido

O primeiro passo para o crescimento sustentável é desenvolver um planejamento estratégico bem fundamentado. Isso inclui pesquisar o mercado em que sua empresa atua, analisar o comportamento dos consumidores do segmento e estudar a trajetória de concorrentes. O plano de negócio deve ser uma bússola para direcionar as ações, identificar oportunidades e enfrentar desafios.

6. Diversifique os métodos de pagamento

Oferecer várias opções de pagamento é uma forma de atender às diferentes preferências dos clientes e evitar a perda de vendas. Além das tradicionais maquininhas de cartão, avalie a hipótese de pagamentos via Pix, QR Code e outras soluções digitais, que têm se tornado cada vez mais populares e facilitam as transações.

7. Tenha acesso a crédito e capital de giro

Ao vender mais, para viabilizar o crescimento do negócio e aproveitar oportunidades de investimento, é importante contar com acesso a crédito ou capital de giro. Busque linhas de crédito adequadas ao porte do seu empreendimento e, ao utilizá-las, certifique-se de que os recursos serão direcionados para fins produtivos e que o pagamento das parcelas não comprometerá o fluxo de caixa.