Como vender pelo WhatsApp: guia completo + 7 dicas

Como vender pelo WhatsApp?

Vender pelo WhatsApp pode ser uma estratégia extremamente eficaz para impulsionar os negócios. Com bilhões de usuários em todo o mundo, o aplicativo se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar e engajar clientes de forma direta e pessoal, podendo até receber pagamento pelo WhatsApp.

Uma estratégia eficaz é aproveitar os recursos desse app, como as listas de transmissão e os grupos. Elas possuem algumas diferenças:

Listas de transmissão: é uma funcionalidade que permite enviar mensagens para múltiplos contatos ao mesmo tempo, de forma privada. É uma forma eficiente de enviar atualizações e promoções para grupos específicos de clientes.

Grupos: são comunidades que permitem a criação de conversas em grupo, possibilitando discussões e interações entre membros. É uma maneira de promover engajamento e compartilhar informações relevantes com um público selecionado.

Também é importante manter uma comunicação frequente, mas sem ser invasivo. Enviar promoções, atualizações de produtos e conteúdo interessante pode manter os clientes engajados e interessados em sua oferta.

COMO RECEBER PAGAMENTOS PELO WHATSAPP

Outra medida importante é personalizar as mensagens, isso é fundamental para criar um relacionamento próximo com os clientes. Incluir detalhes específicos sobre o cliente demonstra cuidado e atenção, tornando a experiência do cliente mais personalizada.

Além disso, é essencial facilitar o processo de compra. Por isso, oferecer opções de pagamento seguras e claras, como ferramentas de pagamento com integração ao WhatsApp, podem facilitar no fechamento da venda.

É imprescindível, para uma boa negociação, compartilhar imagens e descrições detalhadas dos produtos e responder prontamente às dúvidas dos clientes.

Como em todo negócio, para ter sucesso nas vendas pela plataforma, é fundamental acompanhar e analisar métricas, como taxas de abertura de mensagens, taxas de resposta e taxas de conversão. Isso permitirá ajustar suas estratégias e otimizar seus resultados.

O que é WhatsApp Business?

O WhatsApp Business é uma versão do aplicativo desenvolvida especificamente para atender às necessidades das empresas.

Ele oferece recursos adicionais para facilitar a comunicação e interação entre as empresas e seus clientes, o que pode resultar em um aumento de vendas pelo WhatsApp.

Outra funcionalidade desse aplicativo é a possibilidade de criar um perfil comercial com informações importantes, como endereço, horário de funcionamento e descrição do negócio.

Outra opção são as respostas automáticas, etiquetas de organização para mensagens, estatísticas de mensagens e a possibilidade de utilizar números fixos para se comunicar com os clientes

Essa versão dedicada ao ambiente empresarial visa melhorar a experiência de atendimento ao cliente e aumentar a eficiência das empresas na plataforma, possibilitando que e-commerces, infoprodutores e outros consigam crescer seus negócios.

Por que vender pelo WhatsApp?

Realizar vendas pelo WhatsApp se tornou uma estratégia extremamente vantajosa para as empresas por várias razões.

Em primeiro lugar, ele possui uma base de usuários gigantesca, com mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Essa ampla audiência oferece um alcance significativo para as empresas, permitindo-lhes atingir potenciais clientes em diferentes regiões e até mesmo em nível internacional.

Uma das principais vantagens desse app é a comunicação direta e pessoal que ele proporciona. As empresas podem se envolver com os clientes de forma instantânea, estabelecendo um relacionamento mais próximo e personalizado.

Por meio dele, é possível responder a perguntas, fornecer suporte e esclarecer dúvidas de maneira ágil, o que contribui para uma experiência positiva do cliente.

O WhatsApp oferece recursos úteis para impulsionar o seu negócio, como as listas de transmissão e os grupos, permitindo alcançar mais pessoas.

Outra vantagem é a possibilidade de compartilhar fotos, vídeos e descrições detalhadas dos produtos ou serviços diretamente pelo aplicativo. Isso facilita a visualização e a compreensão das ofertas pelos clientes.

E por último, essa é uma plataforma conveniente para pagamentos, permitindo que as transações sejam realizadas de forma rápida e segura. Com um bom controle de fluxo de caixa e manutenção das operações, é possível crescer um negócio através dessa plataforma.

7 dicas de como vender pelo WhatsApp

Para comercializar produtos por meio dessa plataforma tão utilizada, existem algumas dicas importantes que o empreendedor pode seguir. Veja abaixo.

1. Crie uma presença profissional no WhatsApp

Antes de começar o empreendimento, certifique-se de ter uma conta comercial na plataforma. Isso permitirá que você aproveite recursos adicionais, como ter um perfil comercial com informações sobre a sua empresa, horário de funcionamento e endereço.

2. Construa um relacionamento com seus clientes

Use o chat para construir relacionamentos sólidos com seus clientes. Responda rapidamente às suas perguntas, ofereça suporte personalizado e mantenha-se em contato regularmente. Isso criará confiança e fidelidade com o cliente.

É importante saber se aproximar do possível cliente, usando boas frases de abordagem de venda pelo WhatsApp, que não são muito invasivas e nem mesmo muito desinteressadas,

3. Utilize listas de transmissão

As listas de transmissão permitem enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo, sem revelar as identidades dos destinatários.

Use essa funcionalidade para enviar atualizações sobre novos produtos, promoções especiais ou eventos exclusivos. Essas medidas podem aumentar o faturamento do negócio se forem feitas adequadamente.

4. Compartilhe conteúdo relevante

Além de enviar mensagens promocionais, compartilhe conteúdo relevante com seus clientes. Pode ser dicas, tutoriais, informações úteis sobre o setor ou qualquer outra coisa que agregue valor.

Isso demonstrará seu conhecimento e estabelecerá você como um especialista em seu campo e dará maior confiança para o cliente fechar a compra.

5. Utilize recursos multimídia

É possível enviar mensagens de texto, imagens, vídeos, áudios e até mesmo documentos. Aproveite esses recursos para fornecer informações visuais e interativas sobre seus produtos.

Por exemplo, envie fotos de alta qualidade dos produtos, vídeos de demonstração ou áudios explicando os recursos.

6. Ofereça promoções exclusivas

Use o aplicativo para oferecer promoções exclusivas aos seus clientes. Isso pode ser feito por códigos de cupom especiais ou descontos exclusivos para os clientes da plataforma.

Nesse caso, é importante atentar-se ao estoque de produtos, para ser possível atender de forma satisfatória a todos os clientes.

7. Simplifique o processo de compra

Torne o processo de compra o mais simples possível. Ofereça opções de pagamento convenientes, como transferências bancárias ou pagamento pela plataforma.

É importante fornecer todas as informações necessárias sobre o produto, como preço, tamanho, disponibilidade, prazo de entrega etc., de forma clara e organizada.