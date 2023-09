Como ser um bom vendedor: dicas para aumentar as vendas online

Vender, assim como negociar, é uma arte? Muitos acreditam que sim. Um bom vendedor, afinal, parece ter nascido com o dom de encantar os clientes a ponto de impulsionar os negócios aparentemente sem muito esforço. Há quem defenda, no entanto, que vender tem mais a ver com ciência.

Para quem quer saber como ser um bom vendedor, convenhamos, dispõe de habilidades que estão ao alcance de qualquer pessoa empenhada em dominá-las. A busca pela excelência e o compromisso com a satisfação do cliente também fazem toda diferença.

Como se transformar em um bom vendedor?

O primeiro passo para se destacar como vendedor é conhecer profundamente o que você está vendendo. Isso não significa apenas saber as especificações técnicas, mas também entender como seu produto ou serviço pode resolver os problemas da sua clientela. Um vendedor bem informado é mais confiável e pode direcionar os clientes para a melhor solução. Em outras palavras, não dá para abrir uma pizzaria sem nunca ter provado uma margherita ou uma quatro-queijos, certo? Gostar do produto que você está vendendo, por sinal, é meio caminho andado.

Uma comunicação eficaz é fundamental para uma venda bem-sucedida. Isso envolve ouvir atentamente o cliente, fazer perguntas relevantes e transmitir informações de forma clara e persuasiva. A empatia desempenha um papel crucial nesse processo, pois permite que você se coloque no lugar do cliente e compreenda as necessidades dele. Às vezes, os consumidores só estão em busca de um atendimento atencioso — a compra, nesse caso, é um mero pretexto para uma conversa afetuosa. Há quem diga, não por acaso, que um bom vendedor precisa "gostar de gente".

O que todo bom vendedor precisa saber

Tenha em mente que os melhores vendedores não estão apenas preocupados em fechar um negócio; eles estão interessados em construir relacionamentos de longo prazo. Um trabalho de pós-venda bem feito, por sinal, sempre conta pontos — se possível, mantenha contato com os clientes após a compra. Oferecer suporte e se mostrar disponível para resolver problemas são maneiras de construir uma base sólida de clientes fiéis. Não é à toa que muita gente dá preferência a bares e restaurantes em petição de miséria, mas com garçons queridos — e se mantém longe de estabelecimentos irretocáveis, porém impessoais.

Nunca desperdice a chance de ouvir os consumidores, mesmo que se tratem de reclamações. Insights estratégicos podem vir dessa interação. E tenha sempre informações detalhadas dos compradores. Ao final de cada interação, reserve uns minutos para anotar o que deu certo e o que deu errado. Na hora da venda, flexibilize tudo o que for possível. No entanto, diga com clareza o que não pode ser flexibilizado — conceder descontos que resultem em prejuízo, jamais.

Quem quer se tornar um bom vendedor precisa dar a devida atenção para a organização e o planejamento do negócio. Estamos falando de dois pontos essenciais para você otimizar o uso do tempo e focar nas atividades mais produtivas. Isso inclui a definição de metas diárias e semanais, bem como a priorização de tarefas — o que é menos importante deve ficar para depois.

Convém lembrar que até os bons vendedores se deparam com desafios e rejeições. O segredo é ver o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e não como uma derrota pessoal. Celebre cada venda bem-sucedida e use o impulso positivo para superar os obstáculos. Manter-se atualizado é outra dica de ouro. O mundo dos negócios está em constante evolução, e os vendedores precisam acompanhar as tendências do mercado e as mudanças nas preferências dos clientes. A educação contínua e o desenvolvimento de novas habilidades são fundamentais para quem quer se manter competitivo.

Como ser um bom vendedor online?

Disponibilizar um bom checkout faz toda a diferença para quem depende de vendas online, porque faz com que os clientes se sintam seguros para finalizar a compra. O Mercado Pago oferece duas soluções do tipo, o Checkout Pro e o Checkout Transparente. Seguras, estáveis e intuitivas, elas permitem que você ofereça diversos métodos de pagamento.

Para quem transformou em canais de venda o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, uma boa dica é o link de pagamento do Mercado Pago. Nele você insere todas as informações do seu produto ou serviço. Depois é só enviar o link para o comprador através de uma mensagem de texto. Em seguida, o cliente será encaminhado diretamente para a página de pagamento, onde poderá escolher a melhor maneira de pagar pelo seu produto ou serviço.