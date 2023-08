Como precificar seus produtos para aumentar o lucro do seu comércio

Essa é uma habilidade que os empreendedores precisam desenvolver e que se assemelha a uma arte: precificar produtos e serviços corretamente. Dominar isso é essencial para o sucesso de qualquer negócio. A precificação, afinal, além de impactar os lucros diretamente, determina a percepção dos clientes a respeito do seu empreendimento.

Quem opta por deixar os preços lá embaixo, certamente dará a entender que se trata de um negócio mais popular — consequentemente, precisará registrar um bom volume de vendas para compensar uma margem de lucro menor e afastará a clientela que só tem olhos para produtos mais exclusivos.

Já os empreendedores que preferem manter os preços mais altos estão posicionando seus negócios de uma maneira completamente diferente. Tendem a vender menos em quantidade e a registrar margens de lucro mais expressivas.

Independentemente da estratégia de preço adotada pelos empreendedores, descobrir exatamente quais são os custos do negócio e dar a devida atenção à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) são atitudes fundamentais para o sucesso de qualquer negócio.

3 fatores para analisar antes de precificar o produto

Para dominar a arte da precificação, conhecer os três principais fatores que a regem é o primeiro passo. O mais importante dos três é o lucro. Trata-se da diferença entre a receita total adquirida e os custos totais registrados. Diferença positiva, convém enfatizar, pois se faltar dinheiro nessa conta não estaremos mais falando de lucro — e sim de prejuízo.

O lucro reflete o ganho obtido após todos os gastos relacionados à produção, venda e operação do negócio serem meticulosamente deduzidos. E serve de norte para todas as decisões financeiras da sua empresa, seja ela grande ou pequena. Só com algum lucro expressivo os empreendedores deveriam pensar, por exemplo, em ampliar o negócio.

A receita é outro fator fundamental. É a soma de todos os valores arrecadados com as vendas de produtos ou serviços durante um determinado período. Cada produto vendido contribui com esse fator e cada centavo importa. Um erro comum na hora de registrar as receitas é arredondar os valores obtidos com as vendas.

Já o custo representa todos os gastos associados à produção ou aquisição de produtos, ou serviços. Sim, envolve tanto a compra de matéria-prima quanto as despesas com mão de obra, embalagem e outras necessidades operacionais. Gastos que às vezes não são contabilizados — os que se referem ao transporte para a entrega de mercadorias, por exemplo — podem fazer muita diferença no cálculo final.

DRE o que é e qual a importância?

Antes de fixar o preço de um produto, os empreendedores também devem se debruçar sobre a carga tributária que incide sobre o negócio. Conhecer as alíquotas de impostos como ICMS e IPI é vital para evitar surpresas desagradáveis. Eles podem consumir boa parte do lucro se não forem calculados com precisão.

Daí a importância de dar a devida atenção à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Trata-se de um relatório contábil que apresenta as receitas, custos e despesas de uma empresa durante um período específico, normalmente um trimestre ou um ano. Permite constatar, facilmente, se a empresa obteve lucro ou prejuízo a curto, médio ou longo prazo.

Qual a estrutura básica de uma DRE?

Receita total: Soma de todas as receitas geradas no período.

Custos dos produtos vendidos (CPV) ou custos dos serviços prestados (CSP): gastos diretos relacionados à produção dos produtos ou serviços.

Despesas operacionais: gastos indiretos necessários para manter o funcionamento da empresa, como aluguel, salários administrativos, contas de consumo, marketing, entre outros.

Lucro bruto: resultado obtido após subtrair o CPV ou CSP da receita total.

Lucro operacional : resultado obtido após subtrair as despesas operacionais do lucro bruto.

Lucro líquido: é o lucro final obtido após considerar todos os impostos e despesas não operacionais.

Como fazer uma precificação correta?

O chamado Índice de Comercialização ajuda todo empreendedor a bater o martelo no preço correto. Como calcular esse dado? Descubra, antes de tudo, o quanto os custos fixos tomam, percentualmente, do faturamento mensal. Cerca de 39%? Subtraia então esse número de 100 e, em seguida, divida o resultado por 100. O resultado, no caso, é 0,61. Depois é só dividir o número 1 por esse valor. Nesse exemplo hipotético, o resultado final é 1,61.

Eis o Índice de Comercialização. O que fazer com ele? Use-o para descobrir o valor mínimo que você deve cobrar por cada produto. Se você gasta R$ 100 para produzir uma unidade, multiplique-a por 1,64. Dá 164, certo? Então você precisa cobrar no mínimo R$ 164 em cada venda para não sair no prejuízo.

Por fim, convém lembrar que o valor de um produto não necessariamente tem a ver com o preço dele. Relaciona-se, afinal, à percepção que os clientes têm a respeito do que sua empresa está oferecendo. Quando algum tipo de valor é agregado ao produto — o que muitos empreendedores fazem quando apostam em qualidade e storytelling, por exemplo —, o preço acaba tendo menos importância. É por isso que muitos clientes não se importam em pagar o que for preciso por determinado sapato ou bolsa. Mesmo que existam opções similares bem mais em conta.