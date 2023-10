Como aumentar o limite do cartão: 7 dicas para ter mais limite de crédito

O limite do cartão de crédito traz benefícios, mas também exige cuidados. Por um lado, oferece flexibilidade financeira, permitindo gastos além de nossa capacidade imediata.

Por outro, o desafio surge quando o limite atual não atende às necessidades. Ampliar o limite do cartão é uma tarefa que requer estratégia e responsabilidade financeira. Neste artigo, exploraremos sete dicas para alcançar esse objetivo.

Cada estratégia é projetada para ajudá-lo a entender e melhorar seu relacionamento com as instituições financeiras, a fim de obter um limite maior, de forma consciente e sustentável.

Como aumentar o limite do cartão? 7 dicas

Veja algumas dicas práticas para que o limite do seu cartão aumente.

1. Gerenciamento de Crédito

Uma gestão de crédito sólida é o alicerce de qualquer estratégia para aumentar o limite do cartão. Para começar, mantenha seu histórico de pagamentos limpo, evitando atrasos e inadimplências.

Demonstrar um planejamento financeiro adequado é crucial para ganhar a confiança do emissor do cartão. Além disso, mantenha um baixo índice de utilização de crédito.

Isso significa que você não deve usar todo o seu limite disponível; idealmente, não mais do que 30% a 35%. Isso mostra que você é capaz de gerenciar seu crédito com responsabilidade, o que pode ser um fator decisivo na decisão de aumentar seu limite.

2. Renda Documentada

Um aumento de limite geralmente depende de sua capacidade de pagamento. Documente e comunique sua renda atual de maneira precisa ao emissor do cartão.

Quanto mais clara e sólida for sua prova de renda, maiores serão suas chances de obter um limite mais alto. Isso demonstra sua capacidade de quitar sua dívida e gera confiança junto ao emissor.

Mantenha um registro atualizado de sua renda e esteja disposto a compartilhá-lo quando solicitado. É possível buscar fontes de renda extra, buscando sempre deixá-las documentadas de maneira apropriada.

3. Histórico de Uso Responsável

Um histórico de uso responsável é fundamental. Use o cartão de crédito de maneira responsável, evitando gastos impulsivos e mantendo-se dentro de seu orçamento.

Recomenda-se evitar efetuar retiradas de adiantamentos em dinheiro utilizando o seu cartão de crédito, uma vez que essa prática pode, potencialmente, sinalizar indicativos de instabilidade financeira.

É importante ressaltar que, ao adotar um comportamento financeiramente responsável ao longo do tempo, você estará contribuindo para a construção de um histórico financeiro sólido.

4. Negocie com o Emissor

Muitas instituições financeiras estão dispostas a ouvir seus clientes e podem considerar um aumento de limite mediante solicitação.

Entre em contato com o emissor do cartão e explique suas razões para necessitar de um limite maior. Destaque seu histórico de pagamento e responsabilidade financeira. Esteja preparado para fornecer documentação comprovando sua capacidade de pagamento.

A negociação direta pode ser uma forma eficaz de alcançar um limite mais alto. Vale notar que existem diferentes tipos de bancos, e que alguns deles podem ter uma negociação mais fácil do que outros.

5. Consolidação de Dívidas

Optar por consolidar suas dívidas de cartão de crédito em um único cartão de crédito ou em uma linha de crédito unificada pode ser uma estratégia de gestão financeira altamente eficaz, que potencialmente contribuirá para o aumento do seu limite de crédito.

Além disso, essa abordagem tem o benefício adicional de simplificar a administração de suas finanças, demonstrando claramente seu comprometimento em reduzir sua dívida existente.

No entanto, é crucial exercer extrema cautela para não acumular mais dívidas no processo. O objetivo central é aprimorar sua saúde financeira, evitando o agravamento da sua situação econômica.

Isso porque, ao contrário das empresas, em que o aumento da dívida bruta pode ser positivo, as dívidas pessoais são negativas, no geral.

6. Aumente sua Pontuação de Crédito

Sua pontuação de crédito desempenha um papel importante na determinação do limite de seu cartão de crédito.

Melhorar sua pontuação de crédito pode levar a um limite maior. Para fazer isso, concentre-se em pagar suas dívidas pontualmente, manter baixos saldos em suas contas de crédito e evitar a abertura excessiva de novas linhas de crédito.

Monitorar sua pontuação de crédito regularmente também é essencial, pois permite que você veja o progresso e faça ajustes conforme necessário. Tirando o nome do Serasa, é possível aumentar o score mais tranquilamente.

7. Peça um Novo Cartão de Crédito

No caso de suas tentativas de obter um aumento de limite de crédito em seu cartão atual não produzirem os resultados desejados, pode ser uma alternativa apropriada considerar a solicitação de um novo cartão de crédito com um limite inicial mais elevado.

Muitos emissores de cartões de crédito disponibilizam cartões com limites iniciais mais generosos para novos clientes, sobretudo se estes possuírem um histórico de crédito consolidado e confiável.

Nesse cenário, essa ação pode ser uma estratégia eficaz para expandir seu acesso ao crédito.

No entanto, tome cuidado para não abrir muitos cartões em um curto período, pois isso pode impactar negativamente sua pontuação de crédito. Para manter o controle financeiro pode ser viável criar uma planilha de gastos mensais.

Cartão de Crédito Mercado Pago: quais os benefícios?

O Cartão de Crédito Mercado Pago oferece diversos benefícios aos consumidores. Ele combina as funcionalidades de crédito e débito em um único cartão, permitindo que os usuários paguem em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre em produtos selecionados.

Além disso, o cartão não possui anuidade e apresenta várias vantagens, como o acúmulo do dobro de Mercado Pontos em compras, possibilitando descontos, fretes melhores e devoluções gratuitas.

Os benefícios também incluem a flexibilidade de uso, podendo ser utilizado em lojas online e físicas em qualquer lugar do mundo.

A administração do cartão é simplificada por meio do aplicativo, garantindo facilidade e controle total das transações, independentemente da localização do usuário.

Para solicitar o Cartão de Crédito Mercado Pago, basta fazer o pedido e aguardar a análise das informações pelo Mercado Pago e pela Instituição Financeira do Grupo.

Uma vez aprovado, os usuários podem desfrutar desses benefícios de forma segura e conveniente. A solicitação do cartão envolve a autorização para verificação de dados e o aguardo da resposta por e-mail e celular.

