Capex e Opex: O que é? Quais são as diferenças? Como analisar?

O capex e o opex são indicadores que visam demonstrar aos investidores como os recursos das empresas estão sendo utilizados, ou seja, se são para investimento ou apenas para manutenção.

Nesse sentido, entender o que é cada um desses indicadores, como calcular e a sua importância é fundamental no processo de análise de empresas.

O que é Opex?

O Opex é a sigla para definir Operational Expenditure, que em tradução literal é entendido como “despesas operacionais”.

Esse indicador se refere às despesas relacionadas a questões como a manutenção dos equipamentos necessários à operação de uma empresa.

Nesse sentido, entre os gastos que estão incluídos dentro do Opex destacam-se todos os custos tributários, folha de pagamento, manutenção dos equipamentos e todas as contas relacionadas à operação.

O que é Capex?

Já o Capex é a sigla para Capital Expenditure, que em tradução literal significa “despesas de capital”.

Desse modo, esse indicador busca mensurar qual é o custo com a manutenção e a expansão dos negócios da empresa.

Ele é muito importante, uma vez que serve como mensuração da utilização do fluxo de caixa para investimentos na empresa.

Entre as principais despesas que entram no Capex destacam-se as construções para expansão de fábricas, aquisições de equipamentos, tudo com foco em aumentar a produtividade.

Qual é a diferença entre Capex e Opex?

Após entender o que é capex e opex, é hora de entender as principais diferenças entre os indicadores, que são tão importantes dentro da operação das empresas.

Assim, enquanto o Capex diz respeito às despesas oriundas de aquisição de bens de capital, o Opex está relacionado às despesas operacionais.

No que diz respeito à classificação deles, o Capex é enteado como um investimento e, o Opex, como uma despesa.

Em relação a mensuração dos gastos, no Capex ele ocorre apenas no ato da compra ou aquisição do bem, enquanto no Opex já é uma despesa conhecida e respondida de forma mensal ou anual.

Qual a importância do Opex e do Capex?

Dentro do estudo e análise das empresas, seja para uma fusão ou para a compra de ações, esses indicadores são de extrema importância e entram no check list dos analistas.

Dessa maneira, o Capex e o Opex devem ser bem entendidos, não só pelos analistas, mas pelos tomadores de decisões dentro das empresas, uma vez que qualquer projeto de expansão demanda a definição dos custos em cada uma dessas classes.

Por essa razão, empresas com elevado nível de Capex indicam aos investidores que está em expansão e, no futuro, desse colher bons frutos, o que aumentará o valor da empresa.

Já uma empresa com elevados custos operacionais, pode ser indicativo de dificuldades no que diz respeito a momentos de economia em recessão, o que indica aos investidores um risco maior e, consequentemente, uma avaliação menor para seu valor.

Como calcular o Opex e o Capex?

Entendido o que é capex e opex é necessário saber, também, como é realizado o cálculo de cada um desses indicadores.

Cálculo do Opex

Para realizar o cálculo do Opex será necessário somar todas as despesas operacionais ocorridas nos últimos 12 meses.

Para isso, informações do Balanço Patrimonial, do Fluxo de Caixa, do Orçamento Pessoal e da DRE são imprescindíveis.

Em cada um deles a empresa precisa saber identificar quais são os custos relativos à manutenção do negócio e, principalmente, definir qual será o orçamento direcionado as despesas com a operação

Desse modo, no caso de um planejamento de custos de R$ 200 mil com um pagamento de R$ 120 mil dentro do fluxo de caixa, o valor da diferença será incluído na linha de contas a pagar do Balanço Patrimonial.

Cálculo do Capex

No caso do cálculo do Capex, existe, diferente do que ocorre com o Opex, uma fórmula, que é a seguinte:

Capex = variação dos ativos imobilizados (atual – anterior) + depreciação (período atual).

Para calculá-lo é fundamental identificar as despesas de capital do fluxo de caixa de investimento da empresa.

Nesse sentido, no caso de uma depreciação calculada de R$ 25 mil, e um imobilizado de R$ 80 mil no ano de 2022 e um crescimento do imobilizado para R$ 140 mil em 2023, o Capex será:

Capex = 140.000 - 80.000 + 25.000

Capex = 85.000,00

Como gerenciar o Opex e o Capex?

O gerenciamento de ambos os indicadores é fundamental e deve ser foco de todos os administradores das empresas.

Isso, pois eles são indicativos de como está a saúde financeira das empresas e, mais do que isso, indica se existe uma boa gestão do negócio.

Para realizar o gerenciamento do Opex, é importante colocar na ponta do lápis o que vale mais a pena: investir em um equipamento ou alugar.

Nesse sentido, muitas empresas optam por criar despesa operacional no lugar de realizar aquisições, uma vez que ela reduz os custos com a aquisição e com a manutenção do equipamento.

Já o gerenciamento do Capex deve ser muito mais minucioso, já que ele pode gerar um custo elevado que não irá gerar benefícios a empresa.

Assim, ao pensar no Capex, o administrador deve buscar entender se realmente faz sentido a aquisição de um bem ou equipamento ou se será menos custoso a empresa realizar o aluguel e incluí-lo no Opex.

É melhor Capex ou Opex?

Definir se o investimento em um equipamento (Capex) ou o aluguel e, portanto, a criação de uma despesa operacional (Opex) é o u não a melhor decisão passa por algumas questões.

A primeira delas diz respeito à estrutura da empresa, ou seja, a capacidade de realizar aquisições e a situação atual do nível de despesas operacionais.

Empresas com baixo nível de despesas e que não possuem muito capital para alocar, devem optar pela utilização de desembolsos mensais e não a aquisição de uma vez de um bem.

Portanto, nesses casos a opção do Opex é a melhor, podendo reduzir muito os custos futuros.

Por outro lado, se a empresa possui capital para investir e já tem um nível elevado de despesas operacionais, o melhor caminho é investir na aquisição dos bens que irão gerar um aumento de eficiência.

Importante reforçar, que a decisão de qual será o modelo de aquisição dentro de um planejamento de expansão deve ser realizado com base nas condições de cada empresa e, no estudo das possibilidades disponíveis no mercado.

Assim, se existe a opção de terceirizar algumas etapas e não adquirir toda a planta necessária para expansão, a melhor escolha é o Opex e, no caso de necessidade do investimento, será o Capex a melhor escolha.

Do mesmo modo que é fundamental entender qual indicador é melhor, na hora de investir sumular os mais variados produtos faz parte do processo de tomada de decisão.

Para te auxiliar no momento de escolher qual investimento realizar, acesse o nosso simulador de investimentos.

Como analisar o capex e o opex?

A análise do capex e do opex serve como forma de entender como a empresa está investindo, isto é, se está apenas mantendo a sua estrutura, se está focada em crescer ou um pouco de cada.

Dessa maneira, eles são indicadores que permitem aos investidores entenderem qual empresa é mais eficiente, qual tem maiores possibilidades de ganhar mercado e, consequentemente, aumentar receitas e lucros.

Empresas que possuem elevado opex e baixo capex indicam ao investidor que os recursos não estão sendo direcionados à expansão da empresa, mas sim a sua manutenção.

Por outro lado, as companhias que possuem elevado Capex demonstram que querem aumentar a participação no mercado e, com isso, aumentam as chances de aumentar os lucros, o que é vantajoso aos acionistas.