Bitcoin: o que é, como surgiu, como funciona

O bitcoin é a mais antiga criptomoeda existente hoje no mercado e foi criada com a missão de revolucionar como as sociedades realizam as suas transações financeiras.

Assim, a criptomoeda desde a sua criação ganhou espaço e hoje se tornou, além de uma moeda, uma forma de alocação e diversificação de investimentos.

O que é Bitcoin?

O bitcoin hoje, é sem dúvidas a maior e mais conhecida criptomoeda do mercado digital, uma vez que foi a pioneira na revolução que ocorreu dentro da estrutura monetária internacional.

Assim, o bitcoin é uma moeda digital, que tem como principal característica ser uma moeda descentralizada, ou seja, ela não tem qualquer relação com um governo ou ente central que dita os seus rumos, como acontece com o real, o dólar e as demais moedas de curso legal pelo mundo.

Apresentada ao mundo durante a crise do subprime, o bitcoin ganha força, fãs, defensores e, mais do que isso, começa a ter uso prático em algumas sociedades.

Qual o valor do Bitcoin Hoje?

A cotação do bitcoin é determinada pelas leis da oferta e da demanda, tão conhecidas no mundo dos investimentos e dentro do estudo econômico.

A sua própria origem, conforme relatado por Satoshi Nakamoto, é de ser uma moeda escassa, o que por si só já faz com que ela tenha uma percepção de valor por parte da sociedade muito maior.

Porém, como ela continua sendo minerada e existem muitos players no mercado, além de ter se transformado em uma opção de diversificação, a criptomoeda está sujeita às variações de humor do mercado, do mesmo modo que as ações.

Dessa maneira, o bitcoin hoje cotado em dólares está na casa dos US$ 42.600,00 e, em reais, R$ 210.418,00.

Como minerar Bitcoin?

Todo o processo por trás da criação do bitcoin está ligado ao que ficou conhecido como mineração, que aqui apresenta a mesma conotação para a mineração de ouro e demais metais preciosos.

No caso da criptomoeda, a mineração é realizada pelos próprios participantes da rede, através do registro e da validação das operações dentro da blockchain, que é um grande livro de registros.

A mineração de bitcoin, do mesmo modo como ocorria com o ouro, é uma corrida, onde vence aquele que primeiro encontrar a solução para o algoritmo de segurança criado em cada transação.

Nesse sentido, enquanto o gráfico do bitcoin varia os preços 24 horas por dias, os mineradores validam transações que criam novas moedas pagas como recompensa para eles.

No caso do bitcoin, o processo de mineração é por meio de tentativa e erro, por isso a necessidade de computadores altamente equipados, com grande força de processamento.

Quais as vantagens e desvantagens do Bitcoin?

Como mencionado no início, o bitcoin é uma moeda, porém longe dos poderes do Estado. Por essa razão, uma das principais vantagens dessa criptomoeda é a impossibilidade de confisco.

O Bitcoin ainda é uma rede extremamente segura, onde todos têm acesso às transações realizadas, por sua essência é deflacionário, ou seja, a inflação não irá corroer o poder de compra ao longo dos anos e está em suas mãos o gerenciamento.

Além disso, o bitcoin hoje é utilizado como forma de investimento e é uma excelente alternativa de diversificação entre todos os ativos disponíveis no mercado.

Nesse sentido, do mesmo modo que ele se torna uma alternativa de investimento, é fundamental entender que existe muita volatilidade ainda na sua cotação, que pode em um mesmo dia cair 20% e subir 20%.

Outra desvantagem é a pouca aceitação, que faz com que no caso de necessidade não seja possível utilizá-lo como moeda de troca, sendo necessário vender e converter em recurso corrente.

Como comprar e vender Bitcoins?

Que o bitcoin se tornou muito mais uma forma de investimento do que uma moeda, uma vez que ele ainda não completa as três características intrínsecas a uma moeda, ou seja, ser meio de troca, unidade de conta e reserva de valor ao mesmo tempo, ele é muito utilizado como uma forma de diversificação.

Dessa forma, é natural encontrar pessoas olhando o gráfico do bitcoin diariamente em busca de boas entradas e saídas.

Para comprar e vender bitcoins e todas as outras criptomoedas que vieram após ele, é necessário abrir uma conta em um exchange, que nada mais é do que uma corretora.

Opções de corretoras não faltam, a seguir algumas delas em que é possível abrir conta:

Binance;

Mercado Bitcoin;

NovaDAX;

Bitso;

Foxbit.

Para abrir a conta são necessários os documentos de identificação e comprovante de residência.

Com a conta aberta, a compra e a venda do bitcoin é bem intuitiva, principalmente para quem já opera no mercado de ações e fundos imobiliários.

Assim, o primeiro passo é enviar dinheiro em reais para a sua conta na exchange, escolher o bitcoin dentre todas as moedas disponíveis e comprar uma fração, uma vez que o bitcoin pode se dividir até 0,00000001.

A venda também é simples, apenas acessar o seu saldo em bitcoins e colocar o quanto deseja vender que em questão de segundos a ordem já é aceita e o recurso cai em sua conta, seja para deixar e comprar posteriormente ou para enviar para sua conta-corrente.

Vale a pena investir em Bitcoins?

O bitcoin hoje está se preparando para um dos seus principais eventos, que ocorre, geralmente, em intervalo de 4 anos, o chamado halving, que é quando a recompensa em bitcoin ao minerador cai pela metade.

A data estimada para o evento é o dia 19 de abril deste ano e, quando ocorre esse tipo de evento, existe uma boa tendência de valorização da criptomoeda.

Além do evento, esse ano já foi aprovado nos Estados Unidos os ETFs, que serviu para consolidar ainda mais a criptomoeda e mostrar para o mercado de investimentos tradicional que ele veio para ficar.

Por esses motivos, sempre respeitando o seu apetite ao risco e o seu perfil de investidor, o investimento em bitcoin é uma excelente forma de diversificação para uma pequena parcela do patrimônio.

