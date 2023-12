As 10 mulheres mais ricas do mundo em 2023 [Atualizado]

O mundo dos negócios está em constante mudança, e a cada ano novas personalidades surgem no ranking das pessoas mais ricas do mundo.

No entanto, nos últimos anos, temos observado um movimento crescente de mulheres ocupando posições de destaque na lista dos bilionários.

As dez mulheres mais ricas do mundo

Em 2023, não é diferente. Neste texto, apresentamos as dez mulheres mais ricas do mundo neste ano e como elas alcançaram tal posição. Confira abaixo a lista:

Françoise Bettencourt Meyers - US$80,5 bilhões Júlia Koch - US$59 bilhões Alice Louise Walton - US$56,7 bilhões Jacqueline Mars - US$38,3 bilhões Miriam Adelson - US$35 bilhões Rafaela Aponte-Diamant - US$31,2 bilhões Susanne Klatten - US$27,4 bilhões Gina Reinhart - US$ 27 bilhões Mackenzie Scott - US$24,4 bilhões Iris Fontbona - US$23,1 bilhões

Os Estados Unidos abrigam seis dessas mulheres, enquanto os outros quatro são de outros continentes. Veja abaixo:

1. Françoise Bettencourt Meyers

Françoise Bettencourt Meyers é uma empreendedora francesa que atualmente detém o título de mulher mais rica do mundo em 2023. Além de suas realizações empreendedoras, ela também é uma escritora, pianista e filantropa.

Seu patrimônio líquido é estimado em US$80,5 bilhões, o que a coloca entre as dez mulheres mais ricas do mundo.

A fortuna foi adquirida por meio de sua família, tendo sido herdada de seu avô, Eugène Schueller, fundador da L'Oréal, uma empresa francesa de cuidados pessoais que possui capital aberto na bolsa de valores.

Após a morte de sua mãe em setembro de 2017, seu patrimônio líquido triplicou graças aos seus investimentos através de sua holding familiar, Tethys Invest.

2. Júlia Koch

Júlia Margaret Flesher Koch tornou-se bilionária ao herdar a fortuna de seu falecido marido, David Koch, em 2019. Ela é a atual presidente da David H. Koch Foundation e já ocupou um cargo no conselho de administração da School of American Ballet.

Julia foi incluída na lista das dez mulheres mais ricas do mundo e é conhecida tanto como socialite quanto como filantropa e atualmente acumula US$59 bilhões.

Em parceria com o marido, realizou grandes doações para instituições de renome como o Lincoln Center, o Metropolitan Museum of Art e o Smithsonian Museum of Natural History.

A família Koch enriqueceu devido ao capital proveniente de seus negócios no ramo de petróleo. No Brasil, é possível investir nessa área através das ações da Petrobras.

3. Alice Louise Walton

Alice Louise Walton, como herdeira da Walmart Inc., uma corporação multinacional americana de varejo que opera uma rede de hipermercados, lojas de departamentos com descontos e mercearias, acumulou uma vasta fortuna de US$56,7 bilhões.

E, de fato, sua empresa é tão grande que já foi uma das maiores empresas do mundo – apesar de ter sido superada pelas big techs em valor de mercado.

4. Jacqueline Mars

Jacqueline Mars é a herdeira da empresa americana de doces Mars, que foi fundada por Audrey Ruth (Meyer), Forrest Mars, Sr. e Frank C. Mars.

Sua trajetória profissional inclui a presidência do grupo de produtos alimentícios da Mars, Inc. em 1982, tendo se aposentado em 2001. Ações da empresa podem ser adquiridas através de bolsas de valores internacionais.

Além disso, sua fortuna de US$38,3 bilhões a coloca entre as dez mulheres mais ricas do mundo, a 18ª americana mais rica e a 48ª pessoa mais rica do mundo. Além disso, é importante mencionar que ela é a residente mais rica da Virgínia.

5. Miriam Adelson

Miriam Adelson é uma médica israelense-americana e atualmente ocupa o cargo de editora do jornal "Israel Hayom". Ela é membro votante no conselho de curadores da University of Southern California e acumula um patrimônio de US$ 35 bilhões.

Com sua propriedade majoritária em Las Vegas Sands (empresa que contou com seu IPO em 2004), ela é uma das dez mulheres mais ricas do mundo, a 44ª pessoa mais rica e a israelense mais rica no ranking de pessoas mais ricas do mundo.

Em 2008, juntamente com seu marido, foi agraciada com o Prêmio Woodrow Wilson de Cidadania Corporativa.

Em 2013, recebeu a cidadania honorária de Jerusalém. Em 2018, Adelson recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, concedida pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

6. Rafaela Aponte-Diamant

Rafaela Aponte-Diamant ocupa uma posição de destaque no ranking das mulheres mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 31,2 bilhões.

Em 1970, ela e seu marido Gianluigi fundaram a MSC, uma das principais empresas marítimas globais, com apenas um navio.

7. Susanne Klatten

Susanne Hanna Ursula Klatten é uma bilionária alemã que ocupa o posto de mulher mais rica da Alemanha. Em 2023, seu patrimônio líquido foi estimado em US$ 27,4 bilhões.

Ela está entre as dez mulheres mais ricas do mundo, na 65ª posição geral, de acordo com a lista de pessoas mais ricas do planeta. É uma das mulheres mais ricas de toda a União Europeia.

Klatten herdou a empresa de manufatura farmacêutica e química de seu pai, Atlanta, e construiu seu patrimônio líquido por meio de seus esforços como membro do conselho de supervisão da empresa, levando-a a se tornar uma corporação de classe mundial.

Ela foi nomeada para o conselho de supervisão da BMW juntamente com seu irmão Stefan Quandt em 1997 e detinha uma participação de 12,50% na BMW, que subiu para 19,2% após a morte de sua mãe.

8. Gina Reinhart

Gina Reinhart, cujo nome completo é Georgina Hope Rinehart, ocupa o cargo de presidente executiva da Hancock Prospecting, empresa privada de exploração e extração mineral fundada por seu pai, Lang Hancock.

Uma investigação do Guardian Australia revelou que ela é a maior proprietária de terras na Austrália.

Com uma fortuna avaliada como a maior da Austrália em US$27 bilhões, Reinhart foi considerada a mulher mais rica do mundo em 2012 e, atualmente, ainda figura entre as dez mulheres mais ricas do mundo.

Sua riqueza sofreu uma queda após 2012, mas se recuperou em 2020 devido ao aumento da demanda por minério de ferro australiano.

9. Mackenzie Scott

Em decorrência de seu divórcio em 2019, Mackenzie Scott se tornou a nona mulher mais rica do mundo em 2023 com uma fortuna de US$ 24,4 bilhões.

Ela era casada com Jeff Bezos e detinha 4% das ações da Amazon empresa fundada por seu ex-cônjuge e famosa big tech que começou no setor de e-commerce

Como fundadora e CEO da Bystander Revolution, uma organização anti-bullying, ela se destaca como uma das principais doadoras individuais anuais de trabalho.

Mackenzie Scott é também a vencedora do American Book Award por seu romance de estreia de 2005, intitulado "The Testing of Luther Albright", e foi uma das 100 pessoas mais influentes de 2020, segundo a "Time".

A escritora e filantropa é considerada uma das dez mulheres mais ricas do mundo e foi nomeada pela "Forbes" como uma das mulheres mais ricas do planeta.

10. Iris Fontbona

Iris Balbina Fontbona González herdou Antofagasta PLC após a morte de seu marido, tornando-se uma empresária bilionária.

Ela ocupa a posição de décima mulher mais rica do mundo e é a controladora da mineradora Antofagasta, do Banco de Chile, da Madeco (fabricante de produtos de cobre), da maior cervejaria do país, CCU, e de uma empresa de navegação, CSAV.

Ela é a pessoa mais rica do Chile, uma das mais ricas da América Latina e uma das mulheres mais ricas do mundo em 2023, com uma fortuna estimada em US$ 23,1bilhões.

Após a morte do marido, ela não apenas conseguiu expandir os negócios da família mas também atingiu novos patamares de sucesso – ou seja, seus negócios trouxeram rentabilidade.

Quem é a mulher mais rica do mundo?

Com patrimônio avaliado em US$ 80,5 bilhões, Françoise Bettencourt Meyers é a mulher mais rica do mundo em 2023.

Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como: