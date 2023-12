As mulheres mais ricas do Brasil em 2023 [Lista atualizada]

Afinal, quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil? Muitos querem saber quem são essas pessoas e o que fizeram para chegarem na posição em que estão.

Essas mulheres têm sua atividade empreendedora em diversas áreas da economia, como o setor financeiro, agropecuário, de serviços e muito mais.

Saber como essas mulheres ganharam dinheiro pode ajudar a entender como se constrói riqueza e ajudar no planejamento financeiro para o longo prazo.

Por isso, leia a lista completa abaixo e veja quais são as 10 mulheres mais ricas do Brasil e detalhes importantes de suas vidas.

Quais são as mulheres mais ricas do Brasil?

Segundo dados recentes da Forbes, as 10 mulheres mais ricas do Brasil na atualidade estão presentes na lista abaixo:

Vicky Sarfati Safra - US$18 bilhões; Ana Lucia de Mattos Barreto Villela - US$1,8 bilhão; Lucia Maggi e família - US$1,5 bilhão; Neide Helena de Moraes - US$1,3 bilhão; Anne Werninghaus - US$1,2 bilhão; Vera Rechulski Santo Domingo - US$ 1,1 bilhão;

A totalidade das mulheres nesta lista possui participação acionária em grandes empresas – todas na casa dos bilhões de reais.

Isso mostra a importância do investimento em ações e outros ativos de renda variável para a construção de riqueza no longo prazo.

6. Vera Rechulski Santo Domingo

Vera é a viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr, que atuou como diretor do Grupo Santo Domingo. Este conglomerado abrange uma ampla variedade de setores, incluindo energia, indústria de cerveja, mídia, pesca, turismo e imóveis, abrangendo mais de 100 empresas.

Ela detém aproximadamente 11% da holding do Grupo Santo Domingo, cuja sede está localizada em Luxemburgo e que possui participações na Anheuser-Busch InBev. Os filhos de Vera, Tatiana Casiraghi e Julio Mario Santo Domingo III, também possuem participações, representando 5% cada.

O seu patrimônio é de cerca de US$ 1,1 bilhão.

5. Anne Werninghaus

Anne Werninghaus é uma empresária catarinense que se destaca no ranking das mulheres mais ricas do Brasil com um patrimônio de US$1,2 bilhão. Com apenas 37 anos, ela é reconhecida por sua posição como uma das bilionárias mais jovens do país, de acordo com a lista da Forbes.

Anne é a maior acionista da WEG, uma renomada empresa fabricante de motores elétricos e uma das maiores da América Latina. Além disso, ela também é fundadora da VestesBr, uma empresa do setor da moda.

4. Neide Helena de Moraes

Neide Helena de Moraes é empresária e neta de José Ermírio de Moraes, criador do grupo Votorantim. A maior parte de sua fortuna é proveniente de sua participação de 8% no grupo criado por seu avô.

A Votorantim é uma empresa com mais de 90 anos de história e que atua em diversos países do mundo, com empresas nos segmentos de infraestrutura, commodities, finanças e mais.

O seu patrimônio é de cerca de US$1,3 bilhão.

3. Lucia Maggi

Lucia Maggi e seu marido André Maggi criaram juntos o grupo Amaggi no ano de 1977, que possui destaque em vários setores da economia.

Com o crescimento do grupo Amaggi, as pessoas com participação acionária na empresa viram o crescimento do seu patrimônio por conta da rentabilidade que a empresa trouxe.

O patrimônio da empreendedora é avaliado em cerca de US$1,5 bilhão.

2. Ana Lucia de Matos Barreto Villela

Ana Lucia de Matos Barreto Villela é a bisneta do fundador do banco Itaú, sendo sócia do banco desde os 8 anos, em 1982, quando seus pais faleceram em um acidente de avião.

Ana Lucia é fundadora do Instituto Alana, uma fundação que tem como objetivo a proteção da infância e diversos outros escopos de atuação.

Além disso, a empresária possui participação acionária na Itaúsa (outra companhia aberta na bolsa de valores) e na Duratex. Seu patrimônio é avaliado em cerca de US$1,8 bilhão.

1. Vicky Sarfati Safra

Em primeiro lugar na lista está Vicky Sarfati Safra, a viúva do banqueiro Joseph Safra, que faleceu no ano de 2020. Nascida na Grécia, mudou-se para o Brasil com sua família durante a infância.

Vicky Safra herdou cerca de metade do patrimônio de seu falecido marido, o que a tornou a mulher mais rica do Brasil. Joseph Safra, por sua vez, já foi por muitos anos o banqueiro mais rico do mundo e a pessoa mais rica do Brasil.

Quando alguém tiver a dúvida sobre quem é a mulher mais rica do Brasil, basta avaliar a fortuna de Vicky Safra, que é de cerca de US$18 bilhões.

Além de sua posição acionária no banco, ela cuida da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, voltada para o patrocínio de atividades artísticas, educacionais, na área da saúde e outras.

5 dicas para enriquecer

Planeje e Orçamente: A base para acumular riqueza começa com um planejamento financeiro sólido. Crie um orçamento detalhado para entender como seu dinheiro está sendo gasto. Identifique áreas onde você pode economizar e aloque uma porção significativa de sua renda para poupança e investimentos. Invista com Sabedoria: Não apenas poupe, mas também faça investimentos inteligentes. Estude as opções disponíveis, como ações, títulos, imóveis e fundos mútuos, e diversifique seu portfólio para reduzir riscos. Comece a investir o quanto antes, pois o tempo é um aliado poderoso no crescimento do patrimônio. Aprimore suas Habilidades: Invista em si mesmo. A educação e o desenvolvimento de habilidades podem aumentar significativamente seu potencial de ganhos. Considere cursos, treinamentos e certificações que estejam alinhados com seus interesses e carreira. Empreenda: Criar um negócio próprio pode ser uma maneira eficaz de acumular riqueza. Identifique oportunidades de mercado, desenvolva um plano de negócios sólido e esteja preparado para trabalhar duro e enfrentar desafios. O empreendedorismo oferece a possibilidade de crescimento financeiro substancial. Mantenha um Estilo de Vida Sustentável: Evite gastos excessivos em bens de consumo supérfluos. Viver dentro de suas possibilidades financeiras, é crucial. Lembre-se de que a riqueza não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas também sobre manter o que você ganha.

