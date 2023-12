Ações para 2024: Saiba onde investir com as melhores ações para 2024

Em um cenário econômico dinâmico, antecipar-se às tendências de mercado é crucial para investidores. À medida que nos aproximamos de 2024, surgem oportunidades promissoras no horizonte financeiro.

Este artigo explora setores estratégicos recomendados para investir nas melhores ações para 2024, analisando não apenas projeções de mercado, mas também os fundamentos para essas escolhas de ações segundo BTG Pactual.

Como investir em ações para 2024?

Investir em ações é uma oportunidade emocionante para fazer seu dinheiro crescer, mas exige compreensão e planejamento financeiro.

O primeiro passo é adquirir conhecimentos sobre os fundamentos do mercado de ações, familiarizando-se com termos como P/L, dividend yield e análise fundamentalista dos ativos.

Em seguida, estabeleça objetivos financeiros claros e defina o horizonte de investimento para orientar suas decisões.

Escolha uma corretora confiável e abra uma conta de investimento, priorizando aquelas que oferecem plataformas de fácil utilização e acesso a informações de mercado.

Diversificar seus investimentos em diferentes setores e empresas é essencial para reduzir riscos e aumentar a estabilidade.

Antes de investir em uma ação específica, conduza uma análise aprofundada da empresa, considerando seu histórico financeiro, liderança, concorrência e perspectivas futuras.

Acompanhe regularmente suas ações e ajuste sua carteira conforme necessário, pois os mercados são dinâmicos e as condições podem mudar rapidamente.

Mantenha-se ciente dos riscos associados ao mercado de ações e não invista mais do que pode perder. Lembre-se de que a paciência é crucial no mundo dos investimentos.

Setores de ações mais promissores para investir em 2024

Para escolher essas ações, os especialistas do BTG Pactual levaram em consideração os setores estratégicos para investimento em 2024 apresentam uma gama de oportunidades atrativas.

No segmento de tecnologia, destaca-se a inovação em eficiência energética, mobilidade elétrica e automação. Empresas nesse setor têm potencial, visto o crescente interesse global por digitalização e expansão de projetos de energia renovável.

O setor de mineração, alinhado à aceleração da economia chinesa e à recuperação gradual do mercado imobiliário, representa uma oportunidade estratégica para investidores.

No âmbito de serviços básicos, empresas avançando no processo de privatização e adaptando-se a mudanças regulatórias despertam interesse, evidenciando uma perspectiva positiva para o futuro.

No campo da infraestrutura e recursos naturais, empresas que demonstram habilidade em transferir valor da dívida para os acionistas surgem como escolhas promissoras, especialmente em um contexto de exposição sensível à taxa de juros e tendências de longo prazo.

Na indústria alimentícia e agroindústria, há um cenário otimista, evidenciado por empresas com sólido desempenho operacional e perspectivas favoráveis. É fundamental, no entanto, buscar diversificar as ações em diversos setores.

Por fim, no setor de tecnologia e internet, empresas com liderança em busca na internet, investimentos em inteligência artificial e aquisições estratégicas consolidam-se como opções de destaque.

Ações recomendadas para 2024

Explore as oportunidades do mercado financeiro com as melhores ações para 2024 segundo BTG Pactual. Veja abaixo seis recomendações de peso.

1. Vale (VALE3)

Uma opção destacada para 2024 é a Vale, preferida pelo banco para exposição à aceleração da economia chinesa.

Analistas preveem uma recuperação gradual da atividade econômica na China, à medida que o governo reduz restrições econômicas e o mercado imobiliário mostra melhorias. Essa perspectiva impactará a demanda por minério de ferro.

A entrada da Cosan como acionista de referência e a monetização da unidade de metais básicos são consideradas fatores positivos.

Com uma avaliação atrativa, acredita-se que a empresa voltada para commodities pode oferecer retorno aos acionistas por meio de dividendos/recompra de ações em 2024.

2. Alphabet (GOGL34)

Outra ação para avaliar em 2024 é a Alphabet (GOGL34), controladora do Google. A tese do banco repousa em uma sólida fundamentação, destacando a liderança incontestável no universo de busca na internet com o Google Search.

A Alphabet também se destaca por investimentos substanciais em ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina, integrados aos seus principais produtos e serviços.

A estratégia de aquisições da empresa é evidenciada por escolhas estratégicas, incluindo a Mandiant, líder em segurança cibernética, conhecida por seu expressivo crescimento.

Além disso, a empresa exibe uma diversificação constante de suas operações, como observado no segmento "Other Bets". A empresa pode ser um dos principais beneficiários no crescente domínio da Inteligência Artificial (IA).

3. Weg (WEGE3)

Vale destacar a Weg (WEGE3) como o primeiro ativo recomendado, enfatizando sua resiliência devido à crescente demanda por produtos de longo ciclo.

A busca global por eficiência energética fortalece sua posição, enquanto a recuperação gradual dos produtos de ciclo curto é observada.

A Weg é vista como uma exposição ao dólar em termos de retorno sobre capital investido. A empresa, a longo prazo, está alinhada com tendências globais de valor, incluindo mobilidade elétrica, eficiência energética, digitalização e mais.

Fusões, aquisições e a verticalização de operações fortalecem a confiança dos investidores a médio e longo prazo, resultando na recomendação de compra pelo banco.

4. Cosan (CSAN3)

A alavancagem da Cosan (CSAN3) pode ter atingido seu pico, indicando um possível início de transferência de valor da dívida para os acionistas.

O portfólio da empresa abrange uma gestão robusta de Ebitda, atualmente quatro vezes superior ao valor de uma década atrás, evidenciando seu crescimento significativo.

A proposta de valor da CSAN é percebida como subestimada pelos investidores, pois o grupo está exposto a tendências de longo prazo relacionadas a recursos naturais e infraestrutura.

Além disso, a CSAN3 é sensível às taxas de juros, e o ambiente de taxas em declínio sugere a possibilidade de redução do desconto de holding incorporado no preço da ação em relação às suas subsidiárias.

5. Sabesp (SBSP3)

A Sabesp (SBSP3) segue rumo à privatização. No entanto, na visão dos analistas, as ações da empresa têm refletido de maneira limitada esse contexto.

A progressão do processo de privatização, com o calendário proposto ganhando confiança, é destacada, assim como o avanço nas mudanças regulatórias, consideradas passos cruciais.

A Sabesp é indicada como a principal escolha entre as estatais de serviços básicos, conforme avaliação do banco.

6. JBS (JBSS3)

Uma ação a ser observada em 2024 é a da JBS (JBSS3), que demonstra uma sólida performance operacional. Destaca-se o retorno significativo aos acionistas, com a distribuição de dividendos e recompra de ações totalizando um montante substancial.

Mesmo diante de um ciclo desafiador na pecuária, a empresa vislumbra perspectivas mais favoráveis para o próximo ano, tanto no mercado externo quanto no interno.

Quanto à possível inclusão nos índices dos EUA, destacam-se potenciais benefícios, como implicações fiscais, flexibilidade de crescimento e múltiplos de negociação mais alinhados aos seus pares globais.

