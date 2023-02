8 livros sobre investimento

Livros sobre investimentos existem aos montes. No entanto, para saber quais são os melhores, é preciso pesquisar um pouco – afinal, quem deseja começar a investir quer materiais de qualidade para aprender.

Por isso, separamos uma lista apenas com os grandes clássicos dos investimentos, que vão ajudar você a investir melhor e a desenvolver uma mentalidade certa na hora de alocar capital.

Por isso, leia atentamente uma pequena resenha sobre cada um desses livros e veja quais deles são mais interessantes para você!

1. O Jeito Warren Buffet de Investir

Escrito por Robert Hagstrom, este livro explora a filosofia de investimento do famoso investidor Warren Buffet.

Sendo assim, ele destaca a importância de se fazer uma análise fundamentada dos ativos e a necessidade de se buscar uma margem de segurança antes de se investir.

O livro também apresenta exemplos de como Buffet aplicou essas técnicas em sua carreira de investimentos bem-sucedida, assim como mostra as maiores influencias para que o oráculo de Omaha desenvolvesse seu próprio estilo de investimento.

De fato: esse é um dos melhores livros sobre investimentos para quem quer dar os primeiros passos no mercado financeiro.

2. O Investidor Inteligente

Um clássico do famoso investidor Benjamin Graham: Este livro é considerado um clássico na literatura de investimentos e foi escrito em 1949.

Ele apresenta uma abordagem fundamentada e racional para o investimento em ações e é considerado como uma das principais fontes de inspiração para Warren Buffett e vários outros investidores de sucesso.

O livro destaca a importância de se realizar uma análise fundamentada dos ativos na bolsa de valores e a necessidade de se buscar uma margem de segurança antes de se investir.

Particularmente, os conceitos de “Senhor Mercado” e a explicação sobre como entender os fundamentos de uma ação são lições valiosas, apesar do livro ser um pouco mais antigo do que a maioria das obras da presente lista.

3. Pai Rico, Pai Pobre

Escrito por Robert Kiyosaki, este livro foi publicado em 1997 e é um dos livros de investimentos mais populares de todos os tempos.

Ele apresenta uma abordagem diferente para o investimento, destacando a importância de se investir em ativos que geram renda passiva, como imóveis e negócios. Aqui, o autor faz a distinção entre ativos e passivos.

Por fim, o livro também destaca a importância de se ter uma mentalidade financeira positiva e de se evitar dívidas desnecessárias.

Além disso, é uma grande obra tanto para quem quer investir e, no futuro, ganhar dividendos e ter renda passiva, assim como para quem quer empreender.

4. O Homem mais Rico da Babilônia

Escrito por George S. Clason, este livro é escrito na forma de contos de fábulas, e conta as histórias de pessoas comuns que se tornam ricas em Babilônia, uma cidade antiga da Mesopotâmia.

Ele destaca a importância de se ter objetivos financeiros, de se economizar e investir regularmente, e de se buscar educação financeira.

O livro oferece lições valiosas sobre finanças pessoais e ensina como alcançar a independência financeira. Esse, talvez, seja uma ótima opção, pois é um dos melhores livros de investimentos para iniciantes.

Apesar de não detalhar sobre classes de ativos e outros conteúdos mais profundos, é uma das melhores obras para conscientizar as pessoas da importância de investir e guardar dinheiro para construir um patrimônio ao longo do tempo.

5. Rápido e Devagar

Este livro é escrito por um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, e explora a psicologia da tomada de decisão e como ela afeta as escolhas financeiras que as pessoas fazem.

Ele apresenta uma compreensão profunda dos erros de julgamento comuns que as pessoas cometem e como evitá-los, e fala sobre a importância de se considerar as emoções e as crenças pessoais ao se tomar decisões financeiras.

É uma leitura um pouco densa, mas que merece ser feita para entender mais a respeito de psicologia financeira, um assunto muito importante para os investidores.

Sendo assim, essa é uma obra fundamental para quem quer melhorar a rentabilidade nos investimentos, evitando cair em erros comportamentais na hora de alocar capital. É um sucesso entre investidores de Wall Street.

6. O Jeito Peter Lynch de Investir

Escrito pelo próprio Peter Lynch, famoso gerente de fundos mútuos, este livro oferece uma visão detalhada sobre como Lynch seleciona e investe em ações.

Ele destaca a importância de se fazer uma investigação profunda sobre as empresas e suas perspectivas de crescimento e apresenta exemplos de como ele aplicou essas técnicas em sua carreira de sucesso como gerente de fundos mútuos.

A obra é um dos grandes livros para aprender a investir desde sua primeira edição, e pode dar conceitos importantes para quem quer investir na bolsa de valores.

7. Princípios

Este livro é escrito por Ray Dalio, fundador do Bridgewater Associates, um dos maiores fundos de investimento do mundo.

A Obra trata-se de uma autobiografia de negócios que compartilha a filosofia de investimento e os princípios de gestão de Ray Dalio – ou seja, ele é muito mais do que apenas um livro de investimentos.

Ele apresenta uma abordagem única para a tomada de decisões e a resolução de problemas, baseada em princípios sólidos e objetivos. Esse é um livro muito lido, por exemplo, por profissionais de fundos de Private Equity e Venture Capital.

O livro também discute a importância da auto-reflexão e do autoconhecimento e como isso pode ser aplicado para alcançar sucesso na vida pessoal e profissional.

8. Ações Comuns, Lucros Extraordinários

"Ações Comuns, Lucros Extraordinários" é um livro escrito por Philip Arthur Fisher, um investidor ativo e educador financeiro dos Estados Unidos.

O livro aborda a estratégia de investimento conhecida como value investing e ensina aos leitores como encontrar ações com bons fundamentos e conseguir alcançar lucros significativos.

De fato, a obra é considerada uma leitura obrigatória para aqueles interessados em investir em ações e foi elogiado por seu estilo de escrita acessível e sua abordagem prática.

Por isso, pode ser uma ótima opção para quem deseja investir no exterior, seja no Brasil ou no exterior (seja por meio de BDRs ou comprando diretamente as ações em uma corretora internacional).

Ainda tem dúvidas sobre os melhores livros sobre finanças? Leia nossos outros artigos para saber mais!

O que é 100% do CDI e quanto essa porcentagem rende?

Quanto rende 1 milhão na poupança?

Como juntar 4 mil reais em 3 meses?

7 investimentos melhores que a poupança

O que você precisa saber antes de investir na poupança?

6 tipos de investimentos para fazer seu dinheiro render mais