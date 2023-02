7 influenciadores que falam sobre investimento

Com o crescimento de plataformas como YouTube e redes sociais, o conhecimento sobre educação financeira se expandiu de forma surpreendente no Brasil nos últimos anos.

Dessa forma, cada vez mais pessoas querendo saber como investir com pouco dinheiro aparecem, e estas pessoas buscam informações na internet com grandes influenciadores que entendem do assunto.

Por isso, veja a lista abaixo de alguns dos principais influenciadores de finanças do Brasil que podem ensinar muito sobre o investimento na bolsa de valores, organização financeira e muito mais.

1. Fabio Faria

Fábio Faria é o fundador e apresentador do Canal do Holder, um dos maiores canais de educação financeira do Brasil. A especialidade do canal é a respeito do investimento em bolsa de valores – mais particularmente, o investimento em ativos no exterior.

Fabio Holder (como é chamado) possui diversas análises profundas sobre empresas na bolsa de valores, mas também divulga vídeos mais curtos sobre diversos tipos de investimentos.

Além disso, o influenciador conta com extensas lives sobre a filosofia de investimentos que pratica, o Buy and Hold (do inglês “Comprar e Segurar”, que consiste em comprar ativos com fundamentos e mantê-los para o longo prazo)

Ele é ativo no YouTube e nas redes sociais, onde compartilha conteúdo educacional e dicas de investimento para ajudar as pessoas a alcançar sua independência financeira.

2. Fernando Ulrich

Fernando Ulrich é um economista, professor, autor de livros de finanças pessoais e investimentos, e é conhecido por sua abordagem prática e de fácil entendimento sobre conceitos complexos de macroeconomia e investimentos.

Ulrich publica vídeos mais curtos explicando assuntos pontuais, mas também aborda temas que exigem mais aprofundamento em vídeos mais longos, além de gravar semanalmente um vídeo tirando dúvidas dos inscritos.

O economista é muito ativo nas redes sociais e compartilha conteúdo educacional, como dúvidas sobre o cenário macroeconômico do Brasil e do mundo, análise sobre o mercado financeiro e outros conteúdos.

Em suas análises, Ulrich utiliza conceitos como taxa Selic, IPCA, inflação e funcionamento do Banco Central de forma fácil de entender até mesmo por iniciantes.

3. Bruno Perini

Bruno Perini é o criador e apresentador do canal "Você Mais Rico", um dos maiores canais de educação financeira do Brasil. Perini fala sobre bolsa de valores, economia, criptomoedas e mais.

Perini contextualiza conceitos importantes no mundo dos investimentos com fatos históricos, histórias da literatura clássica e outros assuntos, gerando um conteúdo multidisciplinar.

Ele é conhecido por sua abordagem prática e de fácil entendimento para ensinar as pessoas a investir e gerenciar suas finanças pessoais.

O canal "Você Mais Rico" possui conteúdos extensos contendo entrevistas com pessoas do mercado financeiro, além de vídeos mais curtos sobre criptoativos e outras formas de investimento.

Além disso, o influenciador é um dos criadores do podcast “Os Sócios” e é um dos sócios do “Grupo Primo”.

4. Nathalia Arcuri

Nathalia Arcuri é a criadora e apresentadora do canal "Me Poupe!", um dos maiores canais de educação financeira do Brasil, ela é conhecida por sua abordagem prática e informativa para ensinar as pessoas a gerenciar suas finanças pessoais e investir de forma inteligente.

O canal "Me Poupe!" tem uma linguagem acessível mesmo para quem ainda quer começar a investir, é especializado em ensinar as pessoas a poupar dinheiro e melhorar suas finanças pessoais.

Nathalia Arcuri é também autora de livros sobre finanças, além de compartilhar conteúdo em suas diversas redes sociais, como o Instagram, por exemplo.

Entre seus conteúdos, destacam-se os de como economizar cortando gastos desnecessários e usando programas de cashback e de descontos.

5. Thiago Nigro

Thiago Nigro é um empresário, investidor e autor de livros de finanças pessoais. Ele é conhecido por seu conteúdo no YouTube e nas redes sociais, sendo um dos maiores influenciadores do nicho de finanças.

No seu canal “O Primo Rico”, o influenciador compartilha dicas e estratégias de investimento para ajudar as pessoas a alcançar sua independência financeira.

Nigro também faz conteúdos explicando conceitos econômicos importantes, como mudanças na taxa Selic e informações relevantes para o mercado.

Além disso, Thiago Nigro é um dos sócios fundadores do “Grupo Primo”, possuindo também o podcast “Primocast” e outros empreendimentos, como o fundo ARCA, que o influenciador alega ser um dos fundos de investimentos com menores taxas do mercado.

Entre seus conteúdos no canal, destacam-se as análises de fatos econômicos recentes e o quadro “Rumo ao Bilhão”, no qual compartilha suas teses de investimentos.

6. Gustavo Cerbasi

Gustavo Cerbasi é um dos nomes mais famosos quando se fala em finanças em investimentos. Cerbasi é um dos autores de livros sobre finanças mais famosos no Brasil, além de produzir conteúdo através da internet.

Entre suas obras mais famosas, destacam-se “Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”, “A Riqueza da Vida Simples”, “Como Organizar sua Vida Financeira”, “Investimentos Inteligentes” e mais.

São milhares de pessoas em todo o país que já leram seus livros e tiveram sua vida financeira mudada para melhor.

Além disso, Cerbasi produz diversos conteúdos para o YouTube, falando sobre finanças pessoais e diminuição de gastos.

O famoso escritor do ramo de finanças também busca ensinar importantes conhecimentos sobre investimentos para alcançar um resultado financeiro positivo ao longo do tempo.

7. Bea Aguillar

Bea Aguillar é a dona do canal “Papo de Bolsa”, no qual ensina conteúdos a respeito de investimento em bolsa de valores, falando sobre fatores que influenciam no mercado de capitais e analisando as situações de empresas de capital aberto.

O canal de Bea Aguillar está constantemente atualizando seus vídeos para acompanhar o mercado de perto com informação de qualidade sobre bolsa de valores, economia e mais.

Além disso, a linguagem do canal é bastante clara e pode agradar desde aqueles que não têm familiaridade com investimentos em bolsa até as pessoas que têm mais experiência de mercado.

Por fim, a influenciadora tira dúvidas de seus inscritos através de vídeos especiais, o que garante uma interação com o seu público de forma mais próxima.

Você ainda quer saber mais sobre influenciadores de finanças e sua importância? Leia nossos outros conteúdos para aprender mais:

O que é 100% do CDI e quanto essa porcentagem rende?

Quanto rende 1 milhão na poupança?

Como juntar 4 mil reais em 3 meses?

7 investimentos melhores que a poupança

O que você precisa saber antes de investir na poupança?

6 tipos de investimentos para fazer seu dinheiro render mais