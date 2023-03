5 melhores investimentos para 2023

Melhores investimentos para 2023: afinal, em um momento de tanta incerteza econômica ao redor do mundo, como fazer uma alocação de capital que pode trazer resultados positivos?

É isso que muitos profissionais do mercado estão buscando: ativos que tragam rentabilidade mesmo em um período de tantas incertezas no mundo todo.

Por isso, saiba mais sobre a situação da economia na atualidade e veja uma seleção de ativos que podem performar bem no cenário econômico atual no artigo abaixo!

O cenário econômico em 2023

No ano de 2023, a tendência mundial é a de alta de juros. Isso porque o processo de inflação (ou seja, aumento da base monetária e consequente aumento no preço dos produtos) está elevado no mundo todo e, para isso, é preciso aumentar os juros.

Aumentando os juros da economia, as pessoas preferem investir o seu dinheiro em algum ativo de renda fixa ao invés de gastá-lo, o que costuma diminuir o preço dos produtos e estabilizá-los.

Por isso, o Brasil segue com sua Taxa Selic na casa dos dois dígitos, e mesmo países como Estados Unidos e Japão aumentaram consideravelmente suas respectivas taxas básicas de juros, assim como diversos outros países ao redor do mundo.

Nesse sentido, economistas, investidores e outros participantes do mercado financeiro buscam entender para onde os juros se movimentarão: alguns acreditam que eles ainda devem subir mais, enquanto outros creem que as taxas permanecerão no nível atual.

Por fim, o Brasil possui também suas particularidades: há preocupação com a ingerência política na economia e aumento da carga tributária, o que traz um cenário de incertezas.

Seja como for, o cenário atual é de alta de juros e, portanto, podem surgir oportunidades de investimentos muito atraentes ao investidor.

Como investir em cenários de alta taxa de juros?

Diante desta situação, qual o melhor investimento hoje? Existem muitas opções e, de fato, algumas parecem ser melhores do que as outras.

Com um cenário de elevada inflação e, portanto, alta taxa de juros, muitas pessoas se voltam para a renda fixa em busca de investimentos com rentabilidade garantida e elevada.

Sendo assim, muitas pessoas preferem não arriscar nos seus investimentos e escolhem opções como tesouro direto, CDBs e outros ativos que entreguem uma rentabilidade combinada e sem volatilidade.

No entanto, ainda que a renda fixa ofereça oportunidades muito atrativas, é possível sim encontrar boas oportunidades dentro da renda variável, como no caso de FIIs, ações e outros.

Ou seja: é possível sim escolher as melhores ações para investir que, mesmo nesse período de alta da taxa de juros, podem ser vantajosas em um portfólio.

Lista dos 5 melhores investimentos para 2023

Agora que se sabe o cenário econômico que está por vir, vale a pena citar quais os melhores investimentos para 2023 e os motivos por trás das escolhas. Leia abaixo:

1. Tesouro Direto

Tesouro direto é o nome dos títulos do tesouro nacional emitidos pelo governo federal. O investidor tem a opção de investir em títulos de diversos tipos que variam em relação ao período de investimentos, à rentabilidade prefixada ou pós-fixada, e ao pagamento ou não de juros semestrais.

Uma vez que o tesouro direto entrega uma rentabilidade com base na inflação acrescida de uma porcentagem, essa opção pode ser vantajosa como investimento seguro e rentável ao investidor.

Por fim, vale a pena citar alguns exemplos de títulos do tesouro nacional: o Tesouro Selic, por exemplo, possui alta liquidez e uma rentabilidade menor, sendo ideal para a construção de uma reserva de emergência.

Já o Tesouro IPCA, por outro lado, possui prazos maiores de investimentos e rentabilidades maiores, sendo portanto uma opção viável para aqueles que buscam investimentos de longo prazo.

2. CDBs

CDBs são Certificados de Depósitos Bancários, e tratam-se de títulos privados emitidos por instituições financeiras. Em geral, acompanham o CDI como benchmark.

Além disso, há CDBs com maior ou menor liquidez – e, geralmente, quanto menos líquido ele é, maior a sua rentabilidade.

Os CDBs, sendo ativos de renda fixa, também entregam uma rentabilidade combinada no início da alocação de capital, e podem ser boas opções em períodos de altas de juros.

Atualmente, existem muitas opções de CDBs disponíveis em diversos bancos, sendo necessário estudar suas características para buscar aquele com o melhor perfil de acordo com cada investidor.

3. LCIs e LCAs

Além disso, os LCIs e LCAs (Letras de Crédito Imobiliárias e Letras de Crédito do Agronegócio, respectivamente) também são ativos de renda fixa que podem entregar uma rentabilidade atraente ao investidor.

De fato: além de uma rentabilidade maior do que outros ativos de renda fixa, eles são isentos de imposto de renda, atraindo portanto muitos investidores.

No entanto, geralmente é necessário investir um capital inicial maior nesse tipo de ativo, o que pode torná-lo um pouco menos acessível para o investidor comum.

4. Fundos Imobiliários

Os Fundos Imobiliários são fundos de investimentos que alocam capital em imóveis físicos e outros ativos relacionados a esse setor, como recebíveis imobiliários.

Esses ativos costumam pagar dividendos mensalmente, o que traz uma renda passiva previsível ao investidor.

Além disso, o período atual pode ser um momento atraente para comprar cotas de bons FIIs por um preço atrativo – até mesmo abaixo de seu valor patrimonial.

Com isso, pode-se ganhar uma rentabilidade atraente no futuro, quando o cenário econômico mudar e os ativos de renda variável aumentarem de valor de maneira relevante.

5. Ações de Valor

Ações dão ao investidor a posse de uma parte da empresa. Sendo assim, um acionista possui uma porcentagem, ainda que pequena, de uma companhia listada na bolsa de valores.

As ações de valor, por sua vez, são ativos relacionados a empresas de setores mais tradicionais, como o setor financeiro e de infraestrutura, que costumam possuir uma precificação menor em relação a empresas de tecnologia.

Vale notar que as ações de valor tendem a performar bem em momentos de alta da inflação, enquanto ações de tecnologia costumam ter uma queda de preços.

Sendo assim, esse tipo de ações são consideradas as melhores ações para investir hoje por muitos especialistas.

