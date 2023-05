Líderes Extraordinários: YPO reúne time para falar da importância da governança nas empresas

O tema governança corporativa ganhou visibilidade na década 1930 com a quebra da bolsa de Nova York em 1929. Os títulos emitidos por várias empresas no EUA perderam o valor. A confiança na integridade dos mercados de valores mobiliários despencou naquela ocasião.

Para restaurar a confiança, o congresso americano aprovou o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934, que deram origem a Securities Exchange Commission (SEC), o equivalente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No Brasil a estrutura de base das empresas é familiar e historicamente financiada com capital próprio. Com amadurecimento do mercado de capitais brasileiro, foi possível oferecer mais alternativas para financiar o crescimento das empresas e consequentemente, mais transparência e segurança aos seus investidores e acionistas.

Esse processo, portando tinha um caráter verificador e por muitos anos nas rotinas de conselho, os CEOs e executivos prestavam contas, solicitavam aprovações para investimentos e submetiam as decisões relacionadas ao controle das empresas.

Os aspectos estratégicos eram menos relevantes na pauta de governança. As mudanças de modelos de negócios e a evolução tecnológica trouxe desafios mais estratégicos e muitas empresas perderam o timing de transformação nas suas áreas de atuação, deixaram de existir ou perderam competitividade.

A governança corporativa passou a estar no centro do desenvolvimento e crescimento das organizações. Atualmente está presente em empresas de todos os tamanhos.

Os papeis estão sendo redefinidos à medida que os conselhos assumem um papel mais ativo na construção das decisões estratégicas atuando em conjunto com os executivos nas empresas. Não basta acompanhar os resultados, é preciso ajudar a construí-los.

Para debater sobre o que acontece atualmente nos conselhos e compartilhar boas práticas, o Ypocast recebeu os escritores do portal Líderes Extraordinários, Jorge Cardoso, conselheiro profissional e fundador da Nateam Consutoria e Marcelo Vidigal, fundador e CEO da Sales Impact.

Foram abordados principais desafios e oportunidades para estabelecer um papel estratégico da governança nas empresas, da importância de formação de um time com experiências complementares, diversidade, ética e o foco nos clientes como tema central da cultura organizacional.

O núcleo de governança do portal Líderes Extraordinários conta ainda com Olga Martinez, sócia e fundadora da Amélie Consultoria, Luis Giolo, que atua na sucessão de CEOs e conselhos no Brasil e membro do comitê global de marketing e avaliação de sócios na Egon Zehnder, Zizo Papa, cofundador da Trace Brasil; e Paulo Mendes, líder na América Latina da Heidrick & Struggles Executive Search.

