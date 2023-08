"Humildade confiante" e outros quatro segredos de um bom líder

Não foram poucos os exemplos que testemunhei onde a ideia de organizações “vivas” se fez presente. Geralmente, somos forçados a vestir personagens nos lugares que trabalhamos em função da necessidade de alinhamento com uma cultura pré-existente ou mesmo os padrões vigentes na sociedade. Esquecemos, porém, que as empresas são microecossistemas onde todas as emoções e circunstâncias humanas estão representadas.

A liderança humana valoriza a conexão genuína com as pessoas, a empatia e a capacidade de inspirar e motivar os outros entendendo que cada pessoa tem histórias que as define por trás. Muitas delas de dor, superação, transformação e crescimento.

A sensibilidade da escuta e as ações assertivas de conexão entre as pessoas como modelos para o desenvolvimento organizacional são os pilares não só de uma cultura saudável mas, principalmente, de resultados.

Vejo sendo cinco os pilares fundamentais da liderança humana: propósito genuíno, conexão com o coração, autodisciplina, 01e transparência.

1. Propósito: líderes que possuem um propósito claro e inspirador são capazes de engajar suas equipes em um objetivo comum. Ao estabelecer uma conexão genuína com uma história que toque o espírito das pessoas e comunicá-la de forma eficaz, os líderes podem despertar a paixão e o comprometimento dos membros da equipe. Mais do que nunca, principalmente após a pandemia, a busca por algo que ressoe com nossa essência passou a ser fundamental, muito mais até que o retorno financeiro do trabalho.

2. Liderar com o coração: a liderança com o coração envolve a capacidade de se conectar emocionalmente com as pessoas. Líderes humanos demonstram empatia, compreensão e cuidado genuíno pelos membros de sua equipe. Eles criam um ambiente de trabalho seguro e acolhedor, onde os colaboradores se sentem valorizados e encorajados a expressar suas opiniões e ideias sem nenhum viés ou limites. Ao cultivar relacionamentos positivos e estabelecer uma cultura de confiança, esses líderes inspiram o engajamento e o crescimento pessoal e profissional de todos ao seu redor.

3. Autodisciplina: a autodisciplina é a habilidade de adiar a gratificação imediata em busca de objetivos de longo prazo. Dominar esta arte representa, na prática, ter controle da própria vida. O sucesso é consequência de uma série consistente de ações bem executadas. Ela nos ajuda a tomar decisões sábias e alinhadas com nossos valores e metas. No entanto, a autodisciplina não é uma qualidade inata que alguns possuem e outros não. É uma habilidade que pode ser cultivada e fortalecida com prática e determinação. Exige compromisso consigo mesmo, autoconhecimento e autodomínio. A autodisciplina é a ponte entre onde você está agora e onde deseja estar.

4. Humildade confiante: a humildade confiante permite o equilíbrio delicado entre ser humilde e confiante. Os líderes humanos reconhecem que não têm todas as respostas e estão dispostos a aprender com os outros. Eles valorizam as contribuições individuais e promovem uma cultura de colaboração e diversidade de pensamento. Ao mesmo tempo, esses líderes possuem confiança em suas habilidades e conhecimentos, permitindo-lhes tomar decisões assertivas e enfrentar desafios com coragem. A humildade confiante promove o desenvolvimento de equipes resilientes e adaptáveis, capazes de superar obstáculos e atingir metas ambiciosas.

5. Transparência: um líder autêntico é verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Ele não se esconde atrás de máscaras ou joga jogos de poder. Ele se destaca pela transparência, honestidade e integridade. Sua autenticidade cria uma atmosfera de confiança e respeito, construindo relacionamentos sólidos e duradouros. Ele entende que a verdadeira inovação e progresso surgem da aceitação e inclusão de diferentes perspectivas. Ele compartilha suas histórias, sucessos e fracassos com humildade, mostrando que é humano como todos os outros. Ele encoraja sua equipe a abraçar sua autenticidade e a se arriscar, sabendo que a vulnerabilidade é a essência da criatividade e do crescimento. A autenticidade de um líder transmite uma visão clara e apaixonada. Ele lidera pelo exemplo, vivendo os valores que prega.