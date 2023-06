Para desbloquear o sucesso da inteligência artificial, invista na cultura

A inteligência artificial costuma ser considerada um desafio tecnológico pelas empresas. No entanto, o verdadeiro desafio está em como os humanos a veem e a adotam. Em outras palavras, é uma questão de cultura organizacional. Os colegas Rajiv Lulla, Andrea Splendiani, Burcu Bikakci e Wesley Olsen trazem insights interessantes sobre como fazer esta transformação.

Isso é especialmente verdadeiro em organizações onde a tomada de decisão humana está profundamente arraigada quando comparada à tomada de decisão da máquina. Os funcionários confiam e usam sistemas de IA? Provavelmente não. Isso, inquestionavelmente, prejudica os resultados desejados do investimento. A questão pode ser ainda mais agravada em empresas com valores tradicionais e forte senso de inércia organizacional.

Ao não abordar a cultura organizacional, até mesmo a tecnologia mais avançada deixará de atingir todo o seu potencial. Navegar com sucesso em uma jornada de transformação em direção à IA exige não apenas os recursos materiais e tecnológicos necessários, mas é preciso liderança com a mentalidade certa e a capacidade de liderar essa mudança enquanto coloca a cultura no comando. Só então as organizações colherão plenamente os benefícios pretendidos que as tecnologias de IA podem trazer.

A adoção da IA vem com seus desafios únicos. Como vários líderes de IA no Vale do Silício, Seattle e em centros de talentos de IA compartilharam conosco, há quatro áreas centrais com as quais eles mais lidam em suas organizações:

Expectativas equivocadas de retornos rápidos sobre o investimento

Preocupações da organização sobre a eliminação de empregos

Dificuldades em integrar IA em fluxos de trabalho existentes e priorização dos casos

Subestimar o custo geral da implementação de tecnologias de IA

O que é a metodologia ADAPT?

A partir de nossas conversas com esses executivos, ficou cada vez mais claro que atingir um nível de adoção de IA que permita a eficiência organizacional e a sinergia da equipe requer uma estratégia abrangente. Uma que vai além de apenas ferramentas tecnológicas puras. Requer colocar a cultura no centro, com um líder que não apenas entenda os desafios, mas também possa abordar os aspectos culturais e sociais de uma organização para liderar uma implementação e aceitação bem-sucedidas.

Sinais de advertência sobre as possíveis falhas da IA reverberam em todos os setores, enfatizando a necessidade de uma liderança prudente e intencionalmente centrada no ser humano. E como fazer isso? Sugerimos o uso da metodologia ADAPT: Uma Estrutura para Liderar Mudanças Culturais.

A cultura organizacional refere-se aos valores, crenças, comportamentos e normas compartilhados que moldam a identidade da organização.

Compreender a cultura organizacional existente é fundamental para identificar possíveis barreiras à adoção da IA e desenvolver a estratégia certa para superá-las. Por exemplo, se uma organização tem uma forte cultura pré-existente que valoriza a tomada de decisão humana sobre a tomada de decisão da máquina, pode ser complicado fazer com que os funcionários confiem e usem tecnologias de IA.

À medida que mais organizações adotam a IA em todos os setores, vários líderes com quem trabalhamos compartilharam conosco como estão progredindo no planejamento, incentivo e gerenciamento da mudança cultural necessária para complementar sua força de trabalho com a tecnologia de IA.

Com base nos insights que eles compartilharam, propomos uma estrutura direta, acionável e centrada na cultura para líderes e organizações que embarcam em sua própria jornada de adoção da IA. Chamamos de ADAPT:

Alinhe a adoção de IA com a estratégia de negócios. Os seres humanos tornam-se mais engajados em seu trabalho quando se sentem conectados à estratégia de negócios mais ampla. Encontre exemplos tangíveis de como os valores de inovação e experimentação se encontrarão. Uma cultura de experimentação elimina o medo do fracasso e é essencial para promover a inovação e garantir que os funcionários estejam dispostos a adotar novas tecnologias, incluindo IA, para atingir os objetivos de negócios. Desenvolva uma estratégia de comunicação. Elaborar uma estratégia de comunicação que destaque efetivamente os benefícios da adoção da IA é fundamental. Os líderes devem explorar os canais de comunicação interna para fornecer uma narrativa convincente de forma consistente. Isso atende a vários propósitos, incluindo maior transparência, abordando as preocupações dos funcionários em relação ao deslocamento do trabalho, engajando as equipes em um diálogo produtivo e enfatizando o papel da IA no aumento das habilidades humanas, em vez de substituí-las. Avance a experimentação. Hackathons podem ser uma maneira eficaz de incentivar os funcionários a testar tecnologias de IA e demonstrar seu potencial. Eles também fornecem uma plataforma para a força de trabalho mostrar suas habilidades, aprender uns com os outros e promover uma cultura de colaboração e inovação. Priorize o treinamento. Para gerenciar uma transformação cultural com sucesso, é essencial priorizar programas de treinamento que identifiquem as habilidades necessárias para aprimorar ou requalificar os funcionários. Exemplos comuns incluem plataformas de aprendizado online com cursos sob demanda relacionados a IA, webinars e módulos de treinamento. Termine possíveis vieses. Os líderes que priorizam um local de trabalho inclusivo e diversificado não podem ignorar o papel que a IA desempenha no avanço ou no impedimento dessa cultura. Porque, assim como os humanos, as tecnologias de IA também são suscetíveis a vieses, ressaltando a necessidade de incorporar intencionalmente componentes de diversidade e inclusão em seu desenvolvimento.

Líderes empresariais maduros assumiram a responsabilidade de eliminar tais preconceitos. Eles reconhecem a importância de garantir que as tecnologias de IA sejam desenvolvidas e usadas de maneira justa, transparente e responsável.

Eles garantem que as tecnologias de IA sejam projetadas e testadas de maneira livre de preconceito e discriminação. Assim como para muitas outras funções de liderança, a implementação de uma abordagem de IA bem equilibrada requer monitoramento e avaliação contínuos para garantir que as tecnologias de IA não amplifiquem os preconceitos e a discriminação existentes nos locais de trabalho.