Imóvel é escasso – como bater o CDI investindo em imóveis?

Neste mundo de investimentos, cada vez mais dinâmico e desafiador, muitos buscam alternativas sólidas para fazer o seu dinheiro render. Às vezes, o tradicional não sai de moda! Por isso, um dos setores que sempre se destacam, especialmente aqui no Brasil, é o mercado imobiliário. Com alguns bons anos de experiência neste campo, posso afirmar com confiança que todo imóvel bem escolhido e com a finalidade correta, é escasso, e essa escassez é a chave para uma boa rentabilidade e superar as taxas de retorno do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Investir em imóveis é uma estratégia que se prova robusta ao longo do tempo, graças a diversos fatores. Primeiramente, a valorização dos imóveis ao longo dos anos é uma realidade no Brasil. Se você olhar para trás, verá que os imóveis tendem a valorizar no longo prazo, superando consistentemente o CDI.

Além disso, o mercado de locação é forte, oferecendo oportunidades de renda mensal estável e constante. Dentro do nicho de locação, temos ainda um horizonte futuro mais promissor no Brasil, pois o país, na minha opinião, está iniciando um ciclo já presente em países mais desenvolvidos economicamente: o ciclo da locação residencial. Muito provavelmente devemos ver um incremento substancial de oportunidade de geração de renda neste nicho pelo descolamento da evolução da renda versus preço dos imóveis.

Ou seja, imóveis valorizando acima do aumento da renda, direcionando grande parte do público comprador para a locação. O segredo está em encontrar as localizações e tipos de imóveis mais adequados às suas metas de investimento.

Avaliar o potencial de valorização de uma propriedade antes de investir é crucial. É importante considerar fatores como localização, infraestrutura, tendências do mercado e projeções de desenvolvimento urbano. Uma pesquisa detalhada ajudará a tomar decisões mais informadas.

No entanto, investir em imóveis também envolve riscos. Um dos riscos mais comuns é a liquidez, pois os imóveis não podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Para mitigá-lo, é fundamental ter uma estratégia de saída sólida e estar preparado para manter o investimento no longo prazo. Além disso, problemas legais e manutenção são outros fatores a serem considerados, razão pela qual a construção de uma equipe de apoio confiável, incluindo avaliadores, advogados e agentes imobiliários, é crucial.

Os prazos de retorno de investimento em imóveis podem variar, mas é importante ter uma expectativa realista. Em média, podemos esperar um retorno de investimento em torno de cinco a dez anos, dependendo do tipo de propriedade e localização. No entanto, é importante lembrar que o investimento imobiliário é de longo prazo e não deve ser visto como um enriquecimento rápido.

Portanto, para aqueles que desejam superar o CDI com investimentos sólidos e duradouros, o mercado imobiliário brasileiro oferece inúmeras oportunidades. Com uma abordagem estratégica, avaliação cuidadosa e uma equipe de apoio confiável, é possível alcançar retornos substanciais e construir riqueza a longo prazo.

Lembre-se: o segredo para “bater” o CDI investindo em imóveis está na paciência, na pesquisa e na estratégia. Este é um caminho comprovado para o sucesso financeiro.

*José Mario Marim Jr. é fundador e CEO da Blue Empreendimentos, vice-presidente de Habitação de Interesse Social do Sinduscon-PR, diretor do YPO Brasil — Capítulo Curitiba. Formado em Administração de Empresas pela FAE Business School, pós-graduado em Finanças Corporativas pela Fundação Getulio Vargas e mestre em Gestão de Negócios pela Harvard.