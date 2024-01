A diferença entre fortuna e poder

Muitos empresários buscam a melhor combinação de duas palavras que se confundem, mas também se complementam: fortuna e poder. Alguns líderes conquistaram muita fortuna, contudo se ressentem de não possuir o poder suficiente para realizar as mudanças que entendem necessárias no ambiente e na sociedade onde vivem.

O que se obtêm mais fácil? Com fortuna, posso conquistar poder ou é mais rápido com poder se obter fortuna? Provavelmente, com fortuna se conquista mais rápido o poder, mas é recorrente identificar grandes líderes que conquistam seguidores e que, pelo propósito idealmente reconhecido, implementaram seus projetos e conseguiram conquistar fortunas.

Por outro lado, a capacidade de recursos financeiros sem o carisma de um líder, apesar de se conquistar poder normalmente, não é perene e se mantém esta conjunção de interesses enquanto o poder é sustentado pelo dinheiro.

A geração de fortunas normalmente vem acompanhada de poder. O importante nesta estruturação é saber que ambas as bases dependem de pessoas para se perenizar. Seja a fortuna por meio de sócios, cônjuges, herdeiros, executivos e a própria sociedade, assim como o poder que deve ser inspirador para os seguidores - e que esse poder possa, acima de tudo, deixar um legado.