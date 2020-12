Veja os 10 cursos mais concorridos para a Fuvest

Mesmo em tempos de pandemia – e de mudanças radicais no ensino – estudantes não desistiram de prestar o vestibular para ingressar na Universidade de São Paulo, a prova da Fuvest. Este ano, 130.766 inscrições foram realizadas (número bastante similar ao do ano passado, de 129.148). E qual é a carreira mais procurada pelos estudantes? A medicina. Com uma concorrência que varia de 78,4 a 154,6 candidatos por vaga, a carreira permanece no topo do ranking.

No ano passado, a carreira já ocupava a principal posição de destaque – porém, com uma concorrência ligeiramente menor. Em São Paulo, havia 129,46 candidatos por vaga (índice que subiu para 154,6 este ano) e, em Ribeirão Preto, a concorrência era de 89,04 pessoas por vaga, número que passou a 129,1 este ano.

Mas, nem só por Medicina os estudantes procuram. O ranking divulgado pela instituição mostra que outros cursos mais concorridos são Psicologia, Relações Internacionais, Curso Superior do Audiovisual, Ciências Biomédicas e Medicina Veterinária também têm destaque. Veja abaixo o ranking completo: