TSE padroniza horário de votação em todo o Brasil

O horário de votação nas eleições deste ano será padronizado, pela primeira vez, pela Justiça Eleitoral. Em razão das diferenças entre fusos horários nas cinco regiões do País, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que as sessões eleitorais abrirão às 8h e fecharão às 17h pelo horário de Brasília (GMT-3) onde fica a sede da Corte.

Os demais Estados, ao Norte e ao Sudeste, terão de se adaptar à nova regra. São os casos do Amazonas, do Acre e de Fernando de Noronha. Quem estiver nas filas das sessões eleitorais no horário de fechamento receberá senha para votar.

Confira no portal do TSE mais informações sobre os horários de votação no primeiro turno, marcado para o dia 2 de outubro de 2022.