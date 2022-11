Portugal x Gana: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Portugal e Gana se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 13h, no estádio 974, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo Fifa 2022.

Portugal chega para a Copa com uma das favoritas ao título. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo, não possui problemas no elenco e irá para a partida com suas principais estrelas. Após a confirmação que Cristiano não irá permanecer no Manchester United na próxima temporada, o staff da seleção garantiu que isso não afetará o desempenho do craque em campo.

Um desfalque importante da seleção é o atacante Diogo Jota do Liverpool, que se lesionou em uma partida da Premier League e não conseguiu se recuperar a tempo. Destaque para os meias Bruno Fernandes e Bernardo Silva, estrelas que atuam na Inglaterra, além de João Félix, joia portuguesa que disputa sua primeira Copa do Mundo.

Do lado oposto, a seleção de Gana também não tem problemas no elenco para a partida. A seleção perdeu para o Brasil por 3 a 0 em um dos amistosos de preparação, porém venceu a seleção da Suíça, uma das adversárias do Brasil.

A equipe se classificou em primeiro no seu grupo das eliminatórias e venceu o confronto com a Nigéria na última fase. Gana chega a sua quarta Copa do Mundo na história e sua melhor participação foi em 2010, ficando em 7º lugar.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Portugal x Gana

A partida entre Portugal x Gana, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV.

Onde assistir online e de graça Portugal x Gana

A partida entre Portugal x Gana, às 10h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo Portugal x Gana

A partida entre Portugal x Gana pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay, e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

