Patrocínio a grandes eventos: a aposta do iFood para participar da Copa

O iFood não configura na lista de patrocinadores de Copa do Catar, da Fifa ou da seleção brasileira, mas encontrou uma caminho para participar da festa que os jogos produzem. O app de delivery assina como marca principal dois grandes eventos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, adquiriu o naming rights da Arena Brasileira, rebatizada de iFood Arena Brasileira. O evento acontece a partir de quinta-feira, 24, no Parque no Ibirapuera, data do primeiro jogo da seleção.

Até o dia 18 de dezembro, o dia da final, promete shows com mais de 20 artistas e prevê receber mais de 150 mil pessoas para as transmissões dos jogos e apresentações musicais.

Entre os artistas, estão nomes como:

Anitta

Alok

Seu Jorge

Marisa Monte

Gilsons

Alexandre Pires

Marcelo D2

Racionais

O segundo grande investimento para os jogos é no festival Village Betano, no Rio de Janeiro. A marca adquiriu a cota principal, de apresentação do evento, realizado no Jockey Club Brasileiro pelas agências Vibra Entretenimento e Fábrica.

O Village teve início em 18 de novembro e vai também até a final da competição, com transmissão de jogos e apresentações. Nos 23 dias de programação, estão previstas mais de 100 atrações musicais. Jorge Ben Jor, Luisa Sonza, Gilsons, Marina Sena, Duda Beat, Criolo, Geraldo Azevedo, Daniela Mercury e Ludmilla estão entre os nomes anunciados.

A expectativa é de que 150 mil pessoas também passem pelo evento, mesma quantidade da arena paulistana.

O que mais a marca tem feito

As ações da iFood, no entanto, começaram bem antes do evento. Em agosto, no boom do álbum de figurinhas, o app anunciou uma parceria com a Panini para vender os itens no app.

Além disso, é uma das patrocinadoras da Copa do Cazé, streamer que também detém os direitos de exibição dos jogos nas plataformas digitais e fechou com a Fernanda Gentil. A embaixadora tem a missão de produzir conteúdos e engajar os torcedores brasileiros.

