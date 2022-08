NG.CASH, app financeiro da geração Z, recebe aporte de US$ 10 milhões

A NG.CASH, app financeiro de olho na geração Z, acaba de receber aporte de US$ 10 milhões e entra para o grupo de maiores rodadas de seed do Brasil. O valor vai potencializar o crescimento da startup carioca, que está no mercado há cerca de um ano e já possui mais de 900 mil usuários.

O aporte será usado em contrações, avançar na camada regulatória e ampliar a oferta de produtos. Além disso, a empresa planeja aumentar seu investimento em marketing. A rodada de investimento foi liderada por Andreessen Horowitz (a16z) e monashees.

História da NG.CASH

Mario Augusto Sá, 24 anos, é o fundador e CEO da startup, e já está em seu terceiro empreendimento. Começou a trabalhar aos 14 anos de idade como co-fundador do canal de YouTube Neagle junto com Victor Trindade (Eagle) e Gabriel Soares (Neox), hoje com mais de 8 milhões de inscritos.

Em 2018, na faculdade de Engenharia da Computação da PUC-Rio, conheceu o Prof. Luis Felipe Carvalho e juntos criaram uma fintech que, dois anos depois, foi adquirida por uma empresa de capital aberto, líder no setor de pagamentos.

A partir da experiência na construção de contas digitais e do entendimento das necessidades do público jovem junto ao canal Neagle, surgiu a ideia de criar um aplicativo de finanças para as novas gerações.

Em fevereiro de 2021, Petrus Arruda e Antônio Nakad entraram na startup, também oriundos dos cursos de engenharia da PUC-Rio e com experiência em grandes empresas nos setores de varejo, aviação e mercado financeiro.

Assine a newsletter EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

Com um investimento pré-seed de US$400 mil, a NG.CASH foi lançada em agosto de 2021 e quer se tornar o principal aplicativo de finanças para o público jovem.

A empresa tem como objetivo ajudar o jovem no gerenciamento do seu próprio dinheiro ao garantir autonomia e segurança em transações como Pix, cartão de crédito pré-pago, gerenciamento de mesada e cartão virtual, além de diferenciais como personalização de skin e marketplace de descontos.

"Criamos a NG.CASH a partir das nossas necessidades, muito relacionadas à dor real dessa geração que é nativa digital e possui novos hábitos em relação às gerações anteriores. O nosso histórico em comunicar com este público também é um grande diferencial e facilita muito a conexão e o engajamento com os nossos usuários, já que fazemos isso há anos com os conteúdos do canal", conta o CEO.

VEJA TAMBÉM:

Esta startup faturou R$ 1,5 milhão em seis meses com app que "entrega de tudo"

Na pandemia, elas criaram startup de saúde ocupacional para empresas