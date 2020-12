Muitos querem apenas um abraço no Natal deste ano, diz rainha Elizabeth

Tudo o que muitas pessoas querem no Natal deste ano é um simples abraço, disse a rainha Elizabeth II em mensagem festiva anual, dizendo que o momento é difícil para aqueles que perderam entes queridos devido à pandemia de covid-19 ou foram separados por medidas de isolamento social.

Em discurso tradicional de Natal pré-gravado, a monarca de 94 anos falou repetidamente de esperança para o futuro, embora tenha reconhecido que milhões de britânicos estão impedidos de terem suas celebrações familiares neste ano.

“É claro que para muitos esta época do ano será tingida de tristeza; alguns lamentando a perda de seus entes queridos, e outros perdendo amigos e familiares distanciados por segurança. Tudo o que realmente querem no Natal é um simples abraço ou um aperto da mão”, disse Elizabeth. “Se você está entre eles, não está sozinho. E deixe-me assegurar-lhe meus pensamentos e orações.”

A própria rainha teve que evitar as celebrações de Natal e está passando a temporada festiva em silêncio no castelo de Windsor com seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos.