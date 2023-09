Lula lança edição do Novo PAC voltada a projetos prioritários de estados e municípios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quarta-feira, 27, do lançamento da edição do Novo PAC com foco em obras prioritárias de estados e municípios. O evento acontecerá no Palácio do Planalto, às 11h.

Chamado de Seleções do Novo PAC, a proposta abrange a abertura de editais para outros projetos, além dos já anunciados no lançamento do programa. Diversas áreas, incluindo saúde, educação, cultura e esporte, serão contempladas, de acordo com a definição estadual ou municipal de prioridades.



Desde o lançamento do novo PAC, em agosto, o governo tem realizado eventos do programa nos estados, com detalhamento de obras e total investido em casa região.

Durante a promoção do programa em Goiás, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou o PAC é uma política de estado e mostra um planejamento de longo prazo para o desenvolvimento do Brasil. “Nenhum lugar no mundo cresce de forma consistente, sem planejamento de longo prazo. Esse planejamento não pode ser de governo, pois as ações não se encerram em quatro anos. Para a gente conseguir êxito na política pública temos que transformá-la em ação de estado, que seja apropriada pela sociedade, pelos empresários, prefeitos e atores econômicos e sociais”, analisou.

O novo PAC prevê a retomada de obras públicas paradas e a aceleração das que estão em andamento. O projeto também vai realizar investimento em novos empreendimentos, em ao menos seis áreas. Diferentemente das outras edições do programa, o governo promete apostar em parcerias com setor privado. O PAC prevê até R$ 1,7 trilhão, entre investimentos públicos e privados, em obras.