A atriz e modelo americana Lisa Masters, que participou das séries de TV Law and Order e Unbreakable Kimmy Schmidt, foi encontrada morta em um quarto de hotel na cidade de Lima, no Peru. Segundo a polícia peruana, Lisa teria cometido suicídio.

Atriz de 52 anos foi encontrada na terça-feira, 15, enforcada em uma barra do guarda-roupas. Peritos encontraram no quarto frascos com soníferos, além de dois bilhetes onde a atriz explicava as razões para cometer o ato.