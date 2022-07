Ibovespa abre em queda com Petrobras (PETR3) e Vale (VALE3) em forte baixas

Ibovespa hoje: o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) opera em queda nesta terça-feira, 5, seguindo a baixa registada na última segunda.

O Ibovespa está sendo influenciado pelo humor negativo dos mercados internacionais, com as Bolsas de Valores na Europa que, após um início de pregão em alta, estão operando em forte queda.

Ibovespa : - 0,85%, aos 97.760 pontos

A bolsa brasileira está sendo puxada para baixo pelas ações da Petrobras (PETR3;PETR4) e da Vale (VALE3), que iniciaram o pregão em queda.

A Petrobras está perdendo 2,35% seguindo as cotações internacionais do petróleo, com a qualidade tipo Brent - referência para o mercado brasileiro - que está em queda de mais de 6%.

A Vale, por sua vez, sofre por causa da cotação do minério de ferro, que cai 3,81%. Os papéis da mineradora brasileira estão caindo 1,06% no começo do pregão dessa terça-feira.

Medo de recessão abala os mercados europeus

O temor de uma recessão na Europa está se tornando cada vez maior, e a cotação do euro chegou aos níveis mais baixos dos últimos 20 anos.

O câmbio entre euro e dólar chegou em US$ 1,0283, com uma queda de mais de 1,30%.

A inflação na zona do euro atingiu um recorde de 8,6% em junho, levando o Banco Central Europeu (BCE) a avisar antecipadamente os mercados de sua intenção de aumentar as taxas de juros na reunião que ocorrerá no dia 21 de julho.

Essa será a primeira vez que o Banco Central Europeu eleva os juros na zona do euro em 11 anos.

Bolsas dos EUA em queda

Nos Estados Unidos, as Bolsas de Valores de Nova York abriram o dia em forte queda, após o feriado do Dia da Independência da última segunda-feira, 4.

O temor de uma possível recessão global, além da inflação que continua subindo de forma expressiva, estão provocando uma forte queda dos mercados financeiros no começo do pregão.

Dow Jones (Nova York) : - 1,79%

S&P 500 (Nova York) : -1,91%

Nasdaq (Nova York) : - 1,64%

No câmbio, o dólar continua se valorizando, chegando a R$ 5,39 frente ao real, com uma alta de 1,29%.

Dólar comercial : + 1,29%, a R$ 5,39

Destaques de ações

O destaque do dia fica com as ações da BRF (BRFS3), que são as melhores do dia, com uma valorização de 1,90%.

Os papéis da gigante de proteína animal estão subindo nesta terça-feira, após uma forte valorização registrada também no pregão da última segunda.

Segundo o mais recente relatório do BTG Pactual (BPAC11) sobre a BRF, após anos com uma visão mais cautelosa das margens sobre a venda de aves, existem motivos para ser mais otimistas.

Segundo os analistas do BTG Pactual, os níveis de produção de carnes brancas estão começando a diminuir.

"Ofertas de aves mais baixas (ou pelo menos mais estáveis) agora podem ajudar no repasse de custos em um setor onde a demanda do consumidor historicamente provou ser bastante inelástica ao preço", explica o relatório.

Com isso, segundo os analistas do maior banco de investimentos da América Latina, as margens de lucro da BRF deveriam voltar a subir.