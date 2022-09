Hypera (HYPE3) irá distribuir R$ 195 milhões em juros sobre capital próprio

A farmacêutica Hypera (HYPE3) anunciou na noite desta sexta-feira, 23, que irá pagar R$ 194,77 milhões em juros sobre capital próprio (JCP).

O acionista receberá R$ 0,30767 por ação. O JCP corresponde ao ano de 2022.

O pagamento será efetuado até o final do ano de 2023, já com imposto retido na fonte. Irão receber o pagamento os detentores de ações da Hypera até o dia 28 de setembro de 2022 (data com).

A partir do dia 29, os papéis passam a ser negociados sem o direito ao JCP.

