HBO Max lança documentário 'Os Beatles e a Índia'

Depois de 50 anos trancadas em um cofre, o diretor Peter Jackson editou 57 horas de filmagens para a série Get Back, sobre os Beatles. Agora, a HBO Max anuncia a chegada de Os Beatles e a Índia ao catálogo da plataforma. Dirigido pelo escritor e jornalista indiano Ajoy Bose, o documentário acompanha a banda The Beatles, na cidade de Rishikesh, na Índia, e explora a imersão de três anos da banda na cultura indiana.

A produção retrata o primeiro encontro do guitarrista George Harrison com o instrumento cítara, enquanto os Beatles estavam filmando o filme de comédia Help! e o uso do instrumento na canção Norwegian Wood, de John Lennon, em 1965. O documentário também revela o impacto do grupo sobre a juventude indiana.

A influência inicial da banda é mostrada por meio do grupo pop contemporâneo The Savages, que nasceu em Mumbai na metade dos anos 1960, e por meio do ator Shammi Kapoor, dançando no filme Janwar, de 1965.

O grupo inglês em viagem à Índia.

Os Beatles e a Índia é uma crônica histórica e única do caso de amor duradouro entre a banda e a Índia, que começou há mais de meio século. Raras filmagens de arquivo, fotografias, relatos de testemunhas oculares e comentários de especialistas, juntamente com filmagens de locais em toda a Índia para dar vida à fascinante jornada de George, John, Paul e Ringo que deixaram suas vidas de celebridades no Ocidente para um remoto local do Himalaia em busca da felicidade espiritual que inspira uma explosão sem precedentes de composições criativas.

A trilha sonora do documentário foi composta pelo premiado compositor Benji Merrison e gravada no Abbey Road Studio 2, a lendária casa de gravação dos Beatles, além de Budapeste, Hungria e Pune, na Índia. Compositor com formação clássica, engenheiro e produtor musical, Benji compôs músicas para centenas de projetos em filmes, televisão, instalações e eventos.