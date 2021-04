Facebook lança recurso de transferência de mensagens para o Google Drive

O Facebook lançou nesta segunda-feira,19, um recurso que permite que usuários tenham a opção de arquivar suas postagens e anotações criadas na rede social e transferir uma cópia desses dados para a nuvem de serviços como o Google Drive. Trata-se de uma expansão da ferramenta que a empresa lançou no ano passado, que permite a transferência de fotos de sua plataforma para o Google Fotos.

Para usar o recurso, basta entrar nas configurações do Facebook e clicar em “Suas informações no Facebook” e, em seguida, selecionando “Transfira uma cópia das suas informações”. Nesse menu, é possível selecionar para qual destino enviar os dados, as opções são: Dropbox, Google Drive, Koofr, Black Blaze e WordPress — variando conforme é o tipo de arquivo.

O novo recurso faz parte do Data Transfer Project, uma iniciativa de compartilhamento de dados entre empresas que foi lançada em 2018 com o objetivo de permitir a transferência de dados em vários serviços e plataformas online. Apple, Google, Microsoft e Twitter também estão envolvidos no projeto, oferecendo ferramentas de exportação de dados semelhantes.

O recurso é conveniente para usuários que desejam deixar o Facebook, mas não querem apagar todos os dados gerados por lá. Ainda assim, é importante observar que as informações transferidas não arquivarão comentários de outros usuários, pois esses comentários são vistos como pertencentes a uma conta separada.