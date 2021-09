EXAME lança guia definitivo sobre o dólar para investidores

Baixe o “Guia definitivo da moeda mais importante do mundo” e entenda tudo que você precisa saber sobre a moeda e seus impactos nos rendimentos.

Segurança, força e estabilidade. Esses três pilares conquistados pela economia dos Estados Unidos, ao longo da história, fazem o dólar americano ser a moeda mais utilizada no mundo. Além disso, e de ter outras funções, a moeda serve como termômetro para a economia dos Estados Unidos e de outros países, como o Brasil.

Entender sobre o dólar pode te ajudar no dia a dia e, principalmente, em seus investimentos. É possível, por exemplo, compreender como a cotação do dólar mexe com preços de diversos produtos, de alimentos importados nas prateleiras dos supermercados até o aumento no valor de automóveis montados no Brasil que possuem peças importadas.

Pensando nisso e no aumento do número de investidores interessados em investir na moeda como forma de aumentar os rendimentos e fugir do risco Brasil, a EXAME Invest criou o e-book “Dólar: o guia definitivo da moeda mais importante do mundo”, em parceria com analistas do BTG Pactual digital.

Dólar: o guia definitivo da moeda mais importante do mundo

Ao longo de cinco capítulos, você irá aprender com as dicas de Lucas Claro, analista técnico de investimentos do BTG Pactual digital, e do economista Arthur Mota, também do BTG. Além de conhecer a história do dólar, você saberá mais detalhes sobre os motivos que fazem a moeda subir e descer e os impactos da moeda na economia brasileira.

Também irá entender o significado do termo “dolarização” que pode ser usado tanto por países que optam por tornar o dólar sua principal moeda quanto por investidores que decidem diversificar seus investimentos com ajuda da moeda. Por fim, terá dicas de como começar a aplicar esse método na sua carteira.

Afinal, de acordo com Lucas Claro, é importante o investidor se atentar aos investimentos em momentos de incertezas e estar preparado para uma possível queda do mercado doméstico. “O dólar é visto aqui no Brasil como um dos portos seguros para os investidores. Qualquer movimento de estresse aqui no Brasil, a gente vê uma apreciação do dólar”, destaca. Portanto, proteger a carteira de investimentos é essencial para não sofrer com quedas bruscas do mercado interno.

Faça o download do e-book e aprenda tudo que você precisa saber para investir de maneira consciente e inteligente.