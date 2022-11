Confira 8 dicas para fazer bons negócios na Black Friday 2022

Faltam poucos dias para a Black Friday! A promoção mais aguardada do ano, que em 2022 será no dia 25 de novembro, pode ser uma ótima oportunidade para fazer bons negócios e, até mesmo, antecipar as compras de Natal.

Porém, para não cair em ciladas e perder dinheiro, é importante seguir alguns cuidados. Confira aqui as dicas.

Estabeleça suas prioridades

Diante de tantas ofertas, há o risco de se empolgar e comprar itens desnecessários. E, como diz o ditado, o barato sai caro. Por isso, vale a pena fazer uma lista dos produtos que você realmente precisa ou deseja comprar, seguindo uma ordem de prioridade. Estipule um limite de gastos

A tentação é grande, e se você não tiver foco, poderá gastar mais do que deve. Com a sua lista de compras em mãos, faça uma pesquisa prévia dos preços de cada item, para entender se eles se encaixam no seu orçamento. Procure manter essa avaliação como seu teto de gastos, tendo em mente que durante a Black Friday os valores devem estar abaixo dos apurados. Opte por sites confiáveis

Dê preferência às plataformas como Zoom e Buscapé , que além de confiáveis ainda permitem conferir o histórico de preços e saber se os descontos apresentados realmente existem. Dessa forma é possível verificar se houve um aumento repentino no preço, seguido de uma queda na semana da Black Friday. Compare os preços

Para evitar as ciladas, procure pesquisar, o quanto antes, os preços dos produtos que deseja comprar. Algumas lojas aumentam os valores nas semanas que antecedem a Black Friday , para baixá-los no dia do evento, dando ao consumidor a impressão de que oferece um bom desconto. Lembre-se de considerar, nesta avaliação, o valor do frete – muitas vezes o impacto sobre o custo final faz toda a diferença. Cheque a disponibilidade do estoque e o prazo de entrega

Diante do aumento das vendas durante a Black Friday , algumas lojas podem enfrentar dificuldades para entregar grandes quantidades de um mesmo produto. Informe-se a respeito antes de fechar a compra. É importante, ainda, observar o prazo previsto para a entrega. Na dúvida, antes de finalizar a compra, verifique no Reclame Aqui a reputação da loja e se responde às reclamações de seus clientes. Comece a aproveitar com antecedência

Com o esperado sucesso nas vendas, algumas lojas ampliam o período de desconto e oferecem promoções antes da data oficial. Vale ficar atento para aproveitar os melhores preços. Uma boa ideia, inclusive, é seguir com antecedência os perfis de lojas nas redes sociais. Dessa forma é possível se informar sobre as promoções que, às vezes, têm um curto prazo de validade – em alguns casos nem chegam até o dia 25. Lembre-se do cashback

Diversas lojas virtuais têm oferecido o cashback — ou dinheiro de volta, como um atrativo. É possível receber uma porcentagem do valor gasto em uma próxima compra ou transformá-la em saldo da sua conta. Verifique a política de troca e devolução do site

Trocas e devoluções estão previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas nem todo tipo de troca é garantido por lei. Existem casos em que a substituição é uma cortesia da loja, portanto, fique atento a esse aspecto.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.