Conheça os melhores cases publicitários no YouTube

Este é o segundo ano que o YouTube Works irá acontecer no Brasil – e as expectativas são as mais altas possíveis. Não é à toa: 2020 foi o ano em que as lives estouraram; as compras online tiveram crescimento histórico de 41%; e o engajamento com o consumidor pelo marketing digital deixou de ser uma escolha para se tornar uma questão de sobrevivência.

Com 2,29 bilhões de usuários – ou 30% da população mundial – o YouTube foi o destino comum dos brasileiros, que passam em média 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais. Lugar que favorece conteúdo audiovisual atraente, interação e criação de comunidade com o consumidor. Mas, como falar com ele? Como usar a plataforma para obter melhores resultados de negócio? Para responder a estas dúvidas, vale ficar atento ao Prêmio YouTube Works. “Mais que celebrar as mentes criativas do mercado publicitário, queremos dar visibilidade para boas práticas e estratégias vencedoras na plataforma”, afirma Rodrigo Alarcon, Head de Marketing de Google e YouTube Ads.

As categorias

Com uma cerimônia virtual bem jovem e descontraída, marcada para o dia 29 de junho, o prêmio terá seis categorias, das quais três são novas. O prêmio máximo do YouTube Works é o Grand Play, que é como um campeão geral, levando em conta o melhor aproveitamento dos recursos, dados, linguagem e audiência do YouTube.

Sobressai-se ainda a categoria “2020 reaction”, pensada para reconhecer as estratégias de reação à pandemia. Esse ano, segundo os organizadores, a categoria “Best Work With Creators” não terá finalistas, uma vez que os jurados entenderam que nenhum dos cases representava uma referência a ser seguida pelo mercado no quesito parceria com criadores.

O júri

O YouTube Works é realizado em parceria com a Kantar, consultoria global de análise de mercado. Compõem o júri profissionais de renome ligados a 15 agências ou marcas como Johnson & Johnson, Santander, iFood e Magalu. Coube a eles seleção dos finalistas, que apresentamos a seguir, de acordo com as categorias em que foram inscritos (não há finalistas na categoria Grand Play, cujo premiado é eleito entre todos os competidores).

Confira a lista dos grandes finalistas:

2020 REACTION

Quem foram as maiores revelações na pandemia? Temos entre os finalistas dois casos de transposição direta de um evento presencial para o virtual: o Circuito Brahma Live, com promoção de shows virtuais, e o Live Feirão Chevrolet, que em duas horas fechou mais de 3.200 vendas remotas de carros, algo pouco comum antes da pandemia. O terceiro finalista, BB Valorize Seu Talento, soube transformar uma mensagem de esperança em um concurso prático, que incentivou o público a olhar para si e perceber algo que já fazia bem e que podia ser ensinado por meio de videoaulas.

BRAND BUILDING

Na categoria de construção de marcas, estão no páreo dois lançamentos de alimentos – Doritos Wasabi e Mac'n Cheese Sadia – e mais uma vez a campanha da gigante de bebidas, com o Circuito Brahma Live. Enquanto os primeiros conseguiram aprovar suas marcas e sabores aproximando-se de influencers e do público jovem, a Brahma fez mais 250 lives e arrebentou em buzz, ficando entre as três marcas mais faladas do Brasil e registrando 38 milhões de mídia espontânea, seis vezes além do esperado.

STRATEGY FOR ACTION

Nesta categoria, voltaram a aparecer as campanhas Live Feirão Chevrolet e BB Valorize Seu Talento. O terceiro título na disputa é 11/11 Americanas, que tinha objetivos de vendas bem claros, ao importar da China o “maior festival de compras do mundo”, que em alguns lugares chega a superar a Black Friday. Nesta data, podia-se comprar importados com frete grátis.

VISIBILITY AND INCLUSION

No ano que ficou marcado pelo movimento “Vidas Negras Importam”, as duas campanhas finalistas do YouTube Works dialogam com este tema. O banco Bradesco entrou com sua série Bravoz, de encontros mensais de dois artistas negros de diferentes segmentos. Enquanto isso, a Vivo lançou as Fábulas da Conexão, com curtas, entrevistas e clipes estrelados por jovens criadores das periferias do Brasil.

DATA DRIVEN

As marcas que se destacaram por saber analisar dados para gerar oportunidades de negócio foram Google e Dell. Para a campanha “Learn Something New”, Google explorou em detalhes as possibilidades de segmentação e construção de funil. Entregou 175 milhões de visualizações no YouTube às aulas e cursos que faziam parte da sua campanha. Já a Dell passou de anunciante a produtora de conteúdo, ao lançar um tech channel com vídeos apresentados por dois apaixonados por tecnologia, que conduzem as pessoas por unboxings de produto e respondem dúvidas dos usuários com linguagem fácil e leve.

Os grandes vencedores serão anunciados no dia 29 de junho pelo canal do YouTube Brasil. Enquanto isso, clique aqui para conferir os cases que brilharam na primeira edição do YouTube Works.