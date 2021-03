Conheça a empresa eleita a melhor transportadora da Black Friday

Com a marca de mais de 1 milhão de pedidos entregues por mês (mais de 5.000 encomendas por hora), a Rede Sul – referência em logística na região Sul do País –, se viu diante de mais um desafio durante a pandemia: manter a qualidade do seus serviços em meio a restrições, cuidados com a saúde de clientes e colaboradores, e um boom nas vendas de e-commerce, segmento em que atua boa parte de seus clientes, entre eles Natura, Jequiti, Boticário, Kabum, Petlove, CiaHering e Riachuelo.

“Tivemos que nos estruturar em tempo recorde”, afirma Fábio Okumura, diretor comercial da Rede Sul. E apesar do aumento de demanda, a companhia conseguiu manter uma taxa de performance acima de 98%, sem aumentar os prazos de entrega. Isso significa que, de cada 100 pedidos, 98 chegaram aos seus destinos dentro do prazo combinado.

Durante a Black Friday, em novembro do ano passado, quando o e-commerce registrou mais de seis milhões de pedidos – um aumento de 15% em relação ao ano passado – o desempenho da Rede Sul não foi diferente. Graças à boa performance, a empresa foi eleita este ano pelo Mercado Livre a melhor transportadora do País. Selecionada pela gigante do e-commerce em 2019 para operar em toda a região Sul, a empresa se sobressaiu em alguns quesitos, como customer experience e performance de entrega.

“Iniciar em nossas operações não é algo simples, principalmente devido à volumetria e à velocidade de entrega”, diz Rodrigo Calderaro, head de transportes do Mercado Livre. “Mas o time da Rede Sul se planejou e executou suas entregas com excelência, vencendo em três categorias e se posicionando 28% à frente do segundo colocado”.

24 horas por dia

Um dos caminhões da Rede Sul: mais de 5.000 encomendas entregues por dia Um dos caminhões da Rede Sul: mais de 5.000 encomendas entregues por dia

Fundada em 2017 por profissionais com experiência na área de transporte e logística, a Rede Sul vem se destacando no mercado pelo foco no usuário. Para conseguir ser ágil, por exemplo, a companhia opera 24 horas por dia e considera o sábado como dia útil nas entregas. Além disso, mantém mais de 40 bases de distribuição na região Sul e com 50 profissionais dedicados exclusivamente ao atendimento ao cliente (Embarcador e Consumidor).

A Rede Sul também oferece um serviço de logística reversa, responsável por coletar o produto na casa do cliente em caso de troca ou devolução. “O nosso maior desafio, agora, é a pandemia. O resto a gente encara como oportunidade para vencer, crescer e se manter cada vez mais forte no mercado”, diz Okumura.

Clique aqui para saber mais sobre a Rede Sul ou mande um e-mail para: fabio.okumura@redesullog.com.br.