Confira os filmes e séries que estreiam em junho na Netflix

A Netflix divulgou hoje, 20, sua lista de estreias para o mês de junho, entre produções originais inéditas, filmes clássicos, séries consagradas e reality shows, entre outros.

Um dos destaques é o novo filme do ganhador do Oscar Spike Lee, Destacamento Blood. O original Netflix estreia em 12 de junho e traz Chadwick Boseman e Jean Reno.

Outro filme de destaque é Wasp Network — Prisioneiros da Guerra Fria, também uma produção Netflix e que estreia em 19 de junho. O elenco representa bem os latinos e traz Edgar Ramírez, Ana de Armas, Wagner Moura, Penélope Cruz e Gael García Bernal.

Entre as séries originais, os destaques são a quinta temporada do reality show Queer Eye, a segunda temporada de The Politician e a segunda temporada da produção brasileira Coisa Mais Linda.

Séries

Modern Family: temporadas 7 a 10 (2/6/2020)

Fuller House: episódios finais (2/6/2020)

Perdida (5/6/2020)

Nesta série de suspense, um pai orquestra sua própria prisão para tentar encontrar na cadeia a pessoa que sequestrou sua filha.

Reality Z (10/6/2020)

F is for Family: temporada 4 (12/6/2020)

A Busca (12/6/2020)

Marcella: temporada 3 (14/6/2020)

Professor Iglesias: parte 2 (17/6/2020)

Coisa Mais Linda: temporada 2 (19/6/2020)

Enquanto seguem em frente após uma recente tragédia, Malu e as amigas abraçam novos desafios profissionais e novas possibilidades de amor, além de confrontar injustiças corajosamente. Com Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa e Larissa Nunes.

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

The Politician: temporada 2 (19/6/2020)

Cena da segunda temporada de The Politician, série da Netflix Cena da segunda temporada de The Politician, série da Netflix

Reality Shows

Keeping up with the Kardashians: temporadas 1 e 2 (1º/6/2020)

The Real Housewives of Beverly Hills: temporadas 1 e 2 (1º/6/2020)

Midnight Diner: temporadas 1 a 3 (1º/6/2020)

Top Chef: temporada 1 (1º/6/2020)

Este premiado reality show acompanha os acessos de fúria e as amizades que surgem na cozinha enquanto os competidores fazem de tudo para ser o novo top chef.

Jogo de Titãs: temporada 1 (1º/6/2020)

Queer Eye: temporada 5 (5/6/2020)

Nesta temporada, os cinco fabulosos vão à histórica Filadélfia para novas e incríveis transformações.

Namoro, Amizade… Ou Adeus?: temporada 2 (12/6/2020)

Jogo da Lava (19/6/2020)

Crazy Delicious (24/6/2020)

Elenco de Queer Eye na quinta temporada: reality show da Netflix Elenco de Queer Eye na quinta temporada: reality show da Netflix

Filmes

Invasão de Privacidade (1º/6/2020)

O Show de Truman – O Show da Vida (1º/6/2020)

Escritores da Liberdade (1º/6/2020)

Homens, Mulheres e Filhos (1º/6/2020)

Amor Sem Escalas (1º/6/2020)

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (1º/6/2020)

Indiana Jones e a Última Cruzada (1º/6/2020)

Jack Reacher – O Último Tiro (1º/6/2020)

Lara Croft – Tomb Raider (1º/6/2020)

Hancock (1º/6/2020)

The Last Days of American Crime (5/6/2020)

Rei Arthur: A Lenda da Espada (7/6/2020)

Destacamento Blood (12/6/2020)

Spike Lee conta a história de quatro veteranos de guerra que voltam ao Vietnã em busca dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado.

Destacamento Blood: novo filme de Spike Lee sobre veteranos da Guerra do Vietnã Destacamento Blood: novo filme de Spike Lee sobre veteranos da Guerra do Vietnã

Wasp Network – Prisioneiros da Guerra Fria (19/6/2020)

Na década de 1990, espiões cubanos pagam um preço alto ao se infiltrar em grupos de exilados para impedir ataques terroristas contra a ilha. Baseado em fatos reais. Com Wagner Moura, Ana de Armas, Édgar Ramírez, Penélope Cruz e Gael García Bernal.

Feel the Beat (19/6/2020)

Expresso do Destino (19/6/2020)

Heróis (20/6/2020)

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (26/6/2020)

Mulher-Maravilha (26/6/2020)

Em Ritmo de Fuga (30/6/2020)

A Torre Negra (30/6/2020)

Branca de Neve e o Caçador (30/6/2020)

Perfume de Mulher (30/6/2020)

Robin Hood (30/6/2020)

Cena de Wasp Network: filme da Netflix Cena de Wasp Network: filme da Netflix

Documentários e especiais

Toda Palavra Conta (3/6/2020)

Lenox Hill (10/6/2020)

Pai, Filho, Pátria (19/6/2020)

Bebês em Foco: parte 2 (19/6/2020)

Atleta A (24/6/2020)

Esportes do Mundo (26/6/2020)

Stand-up comedy

Jo Koy: In His Elements (12/6/2020)

Eric Andre: Legalize Everything (23/6/2020)

Um especial de stand-up do comediante americano Eric Andre.

George Lopez: We’ll Do It For Half (30/6/2020)

Cena do especial de comédia Eric Andre: Legalize Everything Cena do especial de comédia Eric Andre: Legalize Everything

Crianças e família

Cocomelon: temporada 1 (1º/6/2020)

Vera – Resgate Arco-íris (2/6/2020)

A Noiva Cadáver (6/6/2020)

Kipo e os Animonstros: temporada 2 (12/6/2020)

Alexa & Katie Parte 4 (13/6/2020)

Animes

Baki: A Saga do Grande Torneio Raitai (4/6/2020)

Olhos de Gato (18/6/2020)

BNA: temporada 1 (30/6/2020)