Comunicado sobre o Guia EXAME Diversidade

Há 53 anos a EXAME é referência na cobertura de negócios no Brasil e há mais de duas décadas é pioneira no destaque a ações de sustentabilidade e diversidade. Chegamos até aqui com um jornalismo de primeira linha, independência editorial e trabalho alinhado a parceiros de referência nas suas frentes de pesquisa e análise.

Chegamos até aqui, também, com evolução constante e uma incansável busca pelas melhores histórias. Nesta quarta-feira teremos o evento de premiação das empresas de destaque na 3ª edição do Guia Exame de Diversidade. Queremos parabenizar os vencedores e também as 192 empresas que se inscreveram e confiaram na EXAME e em seu parceiro metodológico, o instituto Ethos.

Assim como sempre fizemos em outras edições do Guia Exame de Diversidade, é um trabalho a quatro mãos. A escolha é técnica e acontece em duas etapas distintas: o Ethos depura os dados e chega às empresas mais bem classificadas dentro de critérios pré-definidos.

A EXAME acrescenta uma análise criteriosa que leva em conta seu conhecimento do dia a dia, seu olhar para as melhores histórias e sua conexão com o que acontece no mundo. Esta apuração extra é essencial para evitar que empresas notadamente reconhecidas por suas iniciativas voltadas à diversidade sejam prejudicadas.

Foi desta forma que, mais uma vez, chegamos aos vencedores em 2021. Todos os 12 premiados se destacaram nos critérios do Ethos, fator que só comprova nosso respeito pela análise feita pelo instituto na primeira etapa. Foram apontados pelo instituto como referências em quatro frentes: étnico racial, LGBTI+, mulheres e pessoas com deficiência.

A EXAME seguiu esta metodologia e, como das outras vezes, acrescentou sua criteriosa apuração para chegar à lista de vencedores. Agradecemos mais uma vez às empresas participantes e reforçamos nosso total compromisso com a credibilidade e transparência da informação.

Lucas Amorim

Diretor de Redação

da Exame